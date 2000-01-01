Petr Novák realizoval na okraji města Ždírec na Vysočině soubor malých autorských ateliérů Bee House. Dřevostavby určené k dlouhodobému pronájmu pro bydlení i práci vznikly na pozemku bývalé skládky strusky z nedaleké slévárny.
Autor: BoysPlayNice
Ateliérové domy navrhl a realizoval Petr Novák ze studia Zlesart jako zázemí pro život i práci v prostředí přírody.
Idea drobného rezidenčního projektu na okraji malého města na Vysočině rostla postupně.
Spolu s rodinným byznysem, který stavbám poskytl technologické i finanční prostředky, a také se stromy, které na pozemcích před více než dvěma desetiletími Petr Novák vysadil.
Bývalou skládku strusky z nedaleké slévárny rodina postupně kultivovala v rozlehlou zahradu.
Nyní se stala domovem pro ty, kteří chtějí čerpat sílu z ticha přírody.
Ateliéry fungují v režimu dlouhodobých pronájmů.
Architektura ateliérových dřevostaveb odkazuje na materiálově autentická, jednoduchá venkovská stavení zasazená do rytmu místní krajiny.
Lokální zázemí se promítlo také v netradičně použitých materiálech v konstrukcích a interiérech.
Výrazné střechy ateliérů jsou tvořeny šalovacími deskami a H-nosníky z místního dřevařského závodu.
Konstrukční systém, využívaný jinak běžně pro realizaci monolitických betonových staveb, zůstává přiznaný a s barevnou podporou žluté se stává charakteristickým prvkem dřevostaveb.
Jasné střechy kontrastují s tmavou fasádou z dubového dřeva opalovaného technikou Shou Sugi Ban, zajišťující dlouhou životnost a minimální údržbu.
Atmosféra interiéru je dána otevřenou ateliérovou dispozicí, přírodními materiály a velkoplošným prosklením s výstupem do zahrady.
Obklady, dveře a další prvky jsou z původních dubových lamel vyrobených na nedaleké pile.
Podlahové lamely byly slepeny a slisovány na dřevotřískové desky a aplikovány jako obkladové panely o rozměru 2,7 × 1 m na stěny.
Posuvné dubové dveře sahají až ke stropu a podporují průhledy i vzdušnost prostoru.
Jednotlivé ateliéry jsou laděny do odlišných barev – žluté, červené, šedé a zelené – takže každý dům má vlastní charakter i atmosféru.
Součástí autorské realizace jsou i kuchyně a veškerý nábytek včetně doplňků a svítidel.
Madla, kliky a další detaily byly odlity v místní slévárně z mosazi a hliníku podle modelů vytvořených z bukových větví, špalků a listí.
Na vstupní bráně je motiv perforovaných plechových „listů“.
Motiv se opakuje na bráně či skladové kóji jako jednotící prvek celého areálu.
Kompaktní soubor staveb poskytuje jak soukromí dané orientací domů a usazením v zeleni, tak společné zázemí.
Zahrada dává prostředí intimitu a je proto zásadní součástí celého projektu.
Každý ateliér má vlastní zahradní prostor definovaný výsadbou trvalek, travinami, solitérními kameny a ploty z opalovaného dřeva.
Kombinace travin a přirozené zeleně propojuje celek s okolní krajinou.
Zahrady jsou zavlažovány vodou z místní studny.
Založení staveb na zemních vrutech minimalizovalo zásah do terénu a zároveň umožnilo citlivé osazení staveb do vzrostlé zeleně.
Cesty před ateliéry jsou z okrového mlatu, terasy domů z organicky pasovaných dubových prken, která materiálově navazují na plochy podlah v interiéru.
Svítidla z mědi a oceli působí jako jemné světelné body připomínající svíčky a přispívají klidné atmosféře areálu.
Ateliéry sdílejí komunitní ohniště, plánována je společná sauna a sportovní zázemí. Bee House představuje proměnu původně zatíženého území v místo, kde se propojuje bydlení, práce, lokální řemeslo a komunitní život.
