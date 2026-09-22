Proměnu panelákového 2+1 musíte vidět. Radikální řez vytvořil dokonalý domov

Panelový byt 2+1 v Prostějově sloužil dlouhá léta nájemníkům. Když se jeho majitelka Monika rozhodla opustit Prahu a vrátit se do rodného města, aby byla blíž rodině, bylo jasné, že před nastěhováním bude potřebovat výraznou proměnu.
Původní umakartové jádro, stará elektroinstalace v hliníku a především velmi malá koupelna už požadavkům majitelky nevyhovovaly. Jejím hlavním přáním byla prostornější koupelna se sprchovým koutem a nadčasový interiér, který nebude nutné za několik let znovu předělávat.
Návrhu rekonstrukce se ujala interiérová designérka a specialistka na ergonomii Veronika Málková z MoVe Design.
„U panelových bytů bývá každý centimetr důležitý. Tady jsme se proto nedívali pouze na jednotlivé místnosti, ale na celé jádro jako jeden celek. Díky změně dispozice jsme mohli prostor rozdělit úplně jinak a dát jednotlivým místnostem přesně tolik místa, kolik potřebují,“ popisuje Veronika.
Zásadní změna se odehrála v prostoru mezi obývacím pokojem a kuchyní. Původně podél obýváku vedla úzká chodbička, kterou se vstupovalo do kuchyně. Veronika se rozhodla tento prostor zrušit a jeho plochu připojit ke koupelně. Ta díky tomu získala podstatně velkorysejší rozměry. Zvětšení zároveň umožnilo koupelnu na jiném místě mírně zúžit a získané centimetry naopak přidat kuchyni. Právě tam totiž majitelka potřebovala místo pro jídelní stůl.
„Chtěli jsme, aby se mohlo teplé jídlo servírovat rovnou ze sporáku na stůl a nemuselo se nosit přes celý byt. Obývací pokoj tak může sloužit čistě k odpočinku. Je v něm pohovka, křeslo i houpačka,“ popisuje designérka.
Zajímavostí je, že samotného obývacího pokoje se stavební práce prakticky nedotkly. Změnily se jen místnosti kolem něj. Přesto nové uspořádání ovlivnilo způsob, jakým bude majitelka celý byt používat.
Ergonomický pracovní trojúhelník
Velkou roli při rekonstrukci hrála ergonomie. Kuchyň proto nevznikala podle běžných katalogových rozměrů, ale přímo na míru paní Monice.
Dispozice linky respektuje takzvaný ergonomický pracovní trojúhelník i přirozenou posloupnost činností při vaření. Od uložení zásob přes odkládání a mytí potravin až po pracovní plochu a samotné vaření.
„Smyslem je, aby člověk při přípravě jídla zbytečně nepobíhal sem a tam. Věci mají být tam, kde je skutečně potřebuje, ne tam, kam se zrovna vešla skříňka,“ říká Veronika Málková.
Kuchyňská linka má tvar písmene L. Spotřebiče jsou vestavěné a vysoké skříně sahají až ke stropu, takže nad nimi nevzniká obtížně přístupná mezera, na které by se usazoval prach. Uzavřené úložné prostory doplňuje otevřená police s místem pro kuchařky a stojanem na víno. Díky úpravě dispozice se do kuchyně pohodlně vešel také jídelní stůl.
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Podobný přístup zvolila designérka v koupelně. Neřešila pouze její současné používání, ale myslela i na to, aby byla pro majitelku komfortní za deset nebo dvacet let. Velký sprchový kout proto dostal pevné zabudované sedátko. Je obložené stejným materiálem jako okolní stěny, takže nepůsobí jako dodatečně přidaná pomůcka, ale jako přirozená součást interiéru.
„Sprchování vsedě je pohodlnější a bezpečnější. S přibývajícím věkem je to navíc detail, který může výrazně zvýšit komfort každodenního života,“ vysvětluje designérka.
Nad sedátkem vznikla zapuštěná nika na kosmetiku. Lahvičky tak nestojí na dodatečných poličkách vyčnívajících do sprchového koutu. Koupelnu doplňuje široké zrcadlo se dvěma závěsnými svítidly. Obklad s mramorovým dekorem navazuje na umyvadlovou desku a společně vytvářejí klidný základ místnosti.
V malé panelákové koupelně rozhodují o výsledku detaily. Pračka proto není umístěná samostatně, ale schovala se pod prodlouženou umyvadlovou desku. Majitelka tím získala další praktickou odkládací plochu. Vedle pračky se nachází skříňka s vestavěným košem na prádlo.
Chytře je vyřešené také místo, které by jinak zabraly stoupačky. Zakrývají je dřevěné lamely fungující současně jako dvířka. Za nimi se tak neskrývají pouze rozvody, ale také další úložný prostor. Podobný princip se uplatnil u topení. Jeho kryt pokračuje až pod okno a místo klasického parapetu vytváří dlouhou souvislou odkládací plochu.
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Tři místnosti propojují stejné materiály
Přestože mají kuchyň, koupelna a předsíň rozdílné funkce, vizuálně tvoří jeden celek. Veronika Málková toho dosáhla opakováním stejných barev a materiálů.
Základ tvoří tři dekory. Tmavý antracit se objevuje na spodních kuchyňských skříňkách a koupelnovém nábytku, odstín Cashmere na vysokých skříních a dekor přírodního jilmu na horních dvířkách, lamelách a otevřených policích.
Nábytek je vyrobený z materiálů Kronospan s úpravou antifinger, která má zejména na tmavých matných plochách omezit viditelnost otisků prstů. Kuchyň doplňuje subtilní kompaktní pracovní deska ve variantě slim line.
Stejnou kontinuitu vytváří podlaha skládaná do rybinového vzoru, která z předsíně pokračuje dál do bytu.
Ani vstupní prostor nezůstal stranou. Do předsíně se podařilo umístit botník, řadu háčků na oblečení a malý taburet, na který se může majitelka při obouvání posadit.
Chybí zatím pouze plánované zrcadlo. Při montáži se rozbilo a na své místo přijde tedy až v další etapě rekonstrukce.
Hotové jsou nyní všechny místnosti původního bytového jádra – koupelna s WC, kuchyň a předsíň. Obývací pokoj a ložnice zatím existují pouze v podobě návrhu a vizualizací a na svou realizaci teprve čekají.
Majitelka si spolupráci s designérkou pochvaluje především kvůli tomu, že návrh nezůstal pouze u vzhledu.
„Od prvního setkání mě nadchla svou kreativitou, profesionalitou a schopností porozumět všem potřebám a požadavkům,“ říká Monika o Veronice Málkové.
Oceňuje také výsledné propojení estetiky s praktičností. „Výsledkem je design, který nejen skvěle vypadá, ale také plně odpovídá požadavkům a získal pozitivní ohlasy od rodiny a přátel,“ dodává.
Z původního umakartového jádra tak nevznikla pouze modernější koupelna a kuchyň. Změna několika příček a promyšlená práce s každým centimetrem umožnily přizpůsobit panelový byt nové životní etapě jeho majitelky.