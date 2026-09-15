Proměnili jste svůj domov? Pošlete fotky a vyhrajte skvělé ceny

Ať už jste proměnu vytvořili svépomocí nebo s přispěním architekta či bytového designéra, pochlubte se svou zbrusu novou místností, jejíž podoba může inspirovat ostatní.
Příspěvky do soutěže posílejte zde.
Pošlete nám nejméně osm svých nejlepších fotografií proměněného interiéru a krátký text o minimální délce 600 znaků, ve kterém popíšete vaši proměnu.
Podělte se o proměnu svého pokoje
Napište nám, jak proměna probíhala, kde jste sbírali inspiraci a co pro vás bylo největší výzvou. Nemusí jít jen o dokonalé interiéry, ale i o proměny, které byly vytvořené srdcem.
Vybrané příspěvky budeme průběžně zveřejňovat. Z nich pak redakce vybere tři vítěze. Tři nejlepší proměny získají dárkový poukaz od společnosti Albi v hodnotě
3 000, 2 000 a 1 000 korun. Albi nabízí atraktivní a zábavné dárky pro ženy, děti a muže.