Radikální proměna řadovky na Břevnově. Architekti otevřeli dům slunci i zahradě

Lenka Weberová
Původní dům z 50. let byl na přelomu milénia zrekonstruován pro potřeby pětičlenné rodiny. Současná rekonstrukce jej upravuje na komfortní bydlení manželského páru. Kromě dispozic a kompletní proměny interiéru byly upraveny i povrchy, barvy a materiály exteriéru. Autory jsou architekti Jana Zoubková, Petr Moráček a Pavel Matyska ze studia Mimosa architekti.
Původní dům z 50. let byl na přelomu milénia zrekonstruován pro potřeby pětičlenné rodiny. | foto: Petr Polák, petrpolakstudio.cz

Navenek nedává dům s užitnou plochou 314 metrů čtverečních zásadní rekonstrukci vnitřních prostor příliš znát. Barevně tlumená fasáda, kombinující omítku jemnozrnnou a hrubou se vstřikovaným kamenným zrnem, zklidnila celkový výraz domu.

Soudobé řešení oken nahradilo historizující členění a výrazně prosvětlilo interiér. Okna různých konstrukčních a materiálových řešení – dubová, s překrytím vnějším sklem, bezrámová nebo s bělenými smrkovými rámy – přímo reagují na charakter jednotlivých místností.

Rozsah původních a současných oken dává tušit jejich materiál. Nejvýrazněji se do exteriéru propsaly dispoziční úpravy patra, kde velkorysý vikýř s bezrámovým zasklením směrem do zahrady nahradil původní dva malé.

Vnitřní členění domu bylo upraveno výrazně. Vstup na nejnižší úrovni domu byl celkově zvětšen a prosvětlen díky proskleným dveřím, odstranění podhledů a proměně materiálů i barev.

V přízemí se v kontaktu se zahradou odehrávají hlavní prostory – obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a ložnice s koupelnou. Pro tu se podařilo vyšetřit místo zmenšením průchodu na zahradu a drobnými souvisejícími změnami.

V patře se prostory, které dříve sloužily jako dětské pokoje, proměnily v „salón“ pro setkání rodiny při slavnostních příležitostech a současně v domácí kinosál a pokoj pro hosty. Zásadní proměnou prošlo také podkroví, které nyní umožňuje pobyt hostů i po delší dobu při zachování soukromí jak jejich, tak hostitelů.

V interiéru jsou ponechány a doplněny některé původní prvky, například pozinkované zábradlí, které propojením na hlavních a vedlejších podestách jednotlivých ramen získalo výrazný vzhled.

Renovovány a doplněny byly původní parkety a podlahové „lišty“ z pozinkovaného plechu. Stěny barevně ztlumené do bílé a šedé dávají vyniknout obrazům, část je obložena překližkou v přírodním tónu.

Také koupelny byly změněny jak prostorově, tak celkovým laděním. Bílé velkoformátové obklady (3 × 1 m) doplňuje teracová dlažba a truhlářské kusy z dubového masivu. Původní vnitřní dveře s nadsvětlíky prošly renovací, nové jsou provedeny se skrytými zárubněmi.

Interiér je především sbírkou věcí shromažďovaných s citem a rozmyslem po celý život. Věcí poutajících investora k lidem a událostem. Spíše než sbírkou předmětů je tak sbírkou lidí skrze předměty.

Kamna v obývacím pokoji vytvořil přítel Jürgen Rajh, truhlářské vybavení z masivu vyrobil syn Jakub. Skleněná socha spočívající na kamnech je dílem kamarádky Dany Vachtové. Textilní prvky interiéru ušila investorka z vlny přivezené ze Skotska, světla nad jídelním stolem pořídil investor na dánském bazaru. Betonové dlaždice terasy jsou z betonárny nedaleko Javornické palírny, dalšího investorova „příběhu“.

Stejně jako první, i druhá rekonstrukce domu je nepřekvapivě spojena s kamarády architekty. Každý centimetr domu je „pokryt příběhy“, racionálními i impulzivními rozhodnutími, je zrcadlem jeho obyvatel.

