Z ponurého přízemí je oáza světla. Designérka v Jičíně kouzlila i bez bourání

Po úspěšné rekonstrukci chalupy v Českém ráji se designérka Kateřina Čambalová vrátila k téže rodině, aby navrhla nový interiér pro přízemí jejich domu v Jičíně. V této proměně hraje hlavní roli cit pro detail a osvědčená spolupráce.
Výběrem a rozmístěním zařízení chtěla designérka vyzvednout přednosti stávající otevřené dispozice přízemí.

Tentokrát nešlo o nějakou razantnější rekonstrukci, kdy by se něco bouralo a nově stavělo. Šlo spíše o nový vzhled interiéru, jenž působil ponuře a byl zastavěn letitým tmavým nábytkem, který už nebyl moderní a pomalu ztrácel i svou funkci.

Po předchozí spolupráci na první fázi rekonstrukce chalupy už měla designérka představu o tom, co se majitelům líbí, a tušila, jakým směrem se bude výběr zařízení ubírat.

Opět dostala v návrzích volnou ruku s tím, že tentokrát požadavek zněl zařídit městský byt v moderním a útulném stylu.

Designérka vycházela z toho, že majitelé nechtějí nic ultra moderního a minimalistického, že mají rádi dřevo a světlé barvy. Novým vybavením chtěla také podtrhnout otevřenou dispozici a dát celému přízemí více vzdušnosti. V potaz brala i stálý a proměnný počet členů domácnosti. Na stálo bydlí v domě už jen manželský pár a na časté návštěvy k nim jezdí děti s vnoučaty.

Zelenou stěnou designérka vtipně vyřešila prostor, kam by bylo vhodné umístit květiny.
Výběrem a rozmístěním zařízení chtěla designérka vyzvednout přednosti stávající otevřené dispozice přízemí.
Úložný dýhovaný nábytek je vyroben na zakázku a ladí s parketami v obýváku i jídelně.
Když přijedou na návštěvu děti s vnoučaty, dá se pohodlně posedět u velkého stolu v jídelně a zároveň sledovat dění v kuchyni i v obývací části.
Kuchyň byla hodně prostorná, takže bylo možné do ní umístit i pracovní ostrůvek.
Pomohlo dřevo a barvy

K správnému odrazu využila designérka stávající podlahu v obývací části a jídelně. V obou místnostech byly velmi zachovalé parkety, které jí bylo líto zlikvidovat. Na ně totiž velmi hezky navázala dýhovaným solitérním nábytkem vyrobeným na míru.

K posezení domácích i návštěv vybrala šedou rohovou sedačku a sofa od české značky. Barevnou i materiálovou linku drží i navazující jídelna s kuchyní. V kuchyni k dřevěné dýze ještě přibyla bílá barva horních skříněk a ostrůvku, která celou kompozici oživuje. Šmrnc dodávají kuchyni patchworkové dlaždice, jež se opakují v předsíni na podlaze.

Stejné odstíny barev, jako jsou na dlaždicích, jsou i na pohledových plochách komody v hale, na kobercích a na obkladu stěny v předsíni, který je ze skla lacobel. Stejné barvy použila designérka na obrazech ze své autorské dílny. Jednoduše prý na plátno položila vylisované rostliny a přestříkala je barvami.

Do interiéru bylo také třeba zakomponovat květiny. Ty původně stály na stojáncích, které už designérka nechtěla použít. Pro květiny našla místo u stěny, pro niž zvolila sytě zelenou výmalbu.

Předmětem úprav bylo i schodiště vedoucí z haly do patra domu. Tady se měnily schodnice a přibylo nové skleněné zábradlí s masivním dřevěným rámem. V přízemí se ještě nachází salonek, kde se stylově navázalo na dřevěný strop a odhalené trámy.

Designérka Kateřina Čambalová

Tvořím interiéry celých rodinných domů a bytů. Zaměřuji se na to, aby výsledný interiér podpořil osobnost klienta nebo jeho firemní identitu a zároveň byl funkční, nadčasový a útulný. Baví mě, že mohu pomocí interiéru ovlivnit domácí pohodu a formovat vkus klienta.

