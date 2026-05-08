Tentokrát nešlo o nějakou razantnější rekonstrukci, kdy by se něco bouralo a nově stavělo. Šlo spíše o nový vzhled interiéru, jenž působil ponuře a byl zastavěn letitým tmavým nábytkem, který už nebyl moderní a pomalu ztrácel i svou funkci.
Po předchozí spolupráci na první fázi rekonstrukce chalupy už měla designérka představu o tom, co se majitelům líbí, a tušila, jakým směrem se bude výběr zařízení ubírat.
Opět dostala v návrzích volnou ruku s tím, že tentokrát požadavek zněl zařídit městský byt v moderním a útulném stylu.
Designérka vycházela z toho, že majitelé nechtějí nic ultra moderního a minimalistického, že mají rádi dřevo a světlé barvy. Novým vybavením chtěla také podtrhnout otevřenou dispozici a dát celému přízemí více vzdušnosti. V potaz brala i stálý a proměnný počet členů domácnosti. Na stálo bydlí v domě už jen manželský pár a na časté návštěvy k nim jezdí děti s vnoučaty.
Pomohlo dřevo a barvy
K správnému odrazu využila designérka stávající podlahu v obývací části a jídelně. V obou místnostech byly velmi zachovalé parkety, které jí bylo líto zlikvidovat. Na ně totiž velmi hezky navázala dýhovaným solitérním nábytkem vyrobeným na míru.
K posezení domácích i návštěv vybrala šedou rohovou sedačku a sofa od české značky. Barevnou i materiálovou linku drží i navazující jídelna s kuchyní. V kuchyni k dřevěné dýze ještě přibyla bílá barva horních skříněk a ostrůvku, která celou kompozici oživuje. Šmrnc dodávají kuchyni patchworkové dlaždice, jež se opakují v předsíni na podlaze.
Stejné odstíny barev, jako jsou na dlaždicích, jsou i na pohledových plochách komody v hale, na kobercích a na obkladu stěny v předsíni, který je ze skla lacobel. Stejné barvy použila designérka na obrazech ze své autorské dílny. Jednoduše prý na plátno položila vylisované rostliny a přestříkala je barvami.
Do interiéru bylo také třeba zakomponovat květiny. Ty původně stály na stojáncích, které už designérka nechtěla použít. Pro květiny našla místo u stěny, pro niž zvolila sytě zelenou výmalbu.
Předmětem úprav bylo i schodiště vedoucí z haly do patra domu. Tady se měnily schodnice a přibylo nové skleněné zábradlí s masivním dřevěným rámem. V přízemí se ještě nachází salonek, kde se stylově navázalo na dřevěný strop a odhalené trámy.
Designérka Kateřina Čambalová
Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.