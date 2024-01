Byt 2+k v paneláku se díky designérce proměnil v úžasný prostor

Panelákové domy trpí určitými nedostatky, ale bezpochyby mají řadu kladů, o nichž se tolik nemluví. Patří k nim potenciál moderní proměny malometrážních bytů, navrhne-li ji jako v tomto případě odborník.

Otevřením dispozice a jejím přeskládáním se do předsíně vešla šatna. Nábytek vyrobený na míru.

Dominika byla na panelák zvyklá, donedávna v jednom bydlela se svým dvanáctiletým synem. Jihozápadní část Prahy obklopená zelení jí navíc vyhovovala. Přiznává, že miluje přírodu, a do ní je to tu jen kousek. „Když jsem se šla podívat na tento byt, který jsem našla na internetu, měla jsem ze sedmého patra Prokopské údolí jako na dlani,“ vypráví Dominika.

A pokračuje: „2+kk v bytovce z 80. let jsem pořídila víceméně bez váhání, a to i přesto, že nebyl zrovna v dobrém stavu. Až na koupelnu zůstal v původním provedení: na podlaze staré PVC, na stěnách tapety… Potřeboval kompletní rekonstrukci. Při hledání bytu jsem se nevyhýbala ani novostavbám. Zjistila jsem ale, že i v developerském projektu bych musela leccos nechat upravit, což by finančně nedávalo smysl. Jsem samoživitelka a všechno do sebe tehdy zapadlo. Dva roky jsem měla předschválenou hypotéku a ta končila.“

Profesionální jízda

„Interiérovou designérku a zakladatelku studia Virtuální bydlení Janu Szonowskou, která navrhla nové fungování dispozice, jsem našla přes moji kamarádku. Té před časem vymyslela úžasnou proměnu bytu na nedalekém sídlišti. Dodnes její byt obdivuji. Jana byla jasnou volbou. Můžu říct, že investice do rekonstrukce vedené odborníky stála za každou vynaloženou korunu!“ pochvaluje si Dominika.

Na realizaci stavební části se podílely firmy Mario living a Virtuální bydlení. V jejím rámci bylo nutné vyměnit nevyhovující rozvody vody i elektřiny vedené v hliníku. Díky tomu si majitelka mohla předem určit místa pro zásuvky. Byt o ploše málo přes 50 metrů čtverečních má po úpravách smysluplně využitý každý kout.

Do menšího prostoru se vešly dvě kuchyňské linky vyrobené na zakázku. Na stěnách keramický obklad z Los Kachlos.

„Spolupráce s interiérovou firmou měla pro mě i další výhody, nemusela jsem pracně přemýšlet nad každým detailem ani nad tím, čím byt zařídím. Když se například řešily kliky, designérka Daria Hladíková, která měla na starost návrh interiéru, mi poslala tři tipy, z nichž jsem si v klidu vybrala. Nemusela jsem jako laik kontrolovat průběh prací a chodit na stavbu.“

Posuny k modernímu

„Během rekonstrukce jsme naštěstí ještě mohli se synem bydlet v předešlém bytě. Když jsme pak viděli návrh proměny, byli jsme oba nadšení. Mám ráda minimalismus, z toho vyšly zvolené barvy i materiály,“ zmiňuje Dominika.

Časový tříměsíční plán prací se protáhl na čtyři. Oproti první verzi přibyla úprava lodžie, na niž se pokládala dlažba. Uvnitř se byt otevřel a odlehčil o pár příček. Bylo nutné změnit pozice dveří. Posunutím příčky v obývacím pokoji se sice zmenšil dětský pokoj, zato se zvětšila kuchyň, do níž se povedlo umístit proti sobě dvě linky. „Ráda peču a vařím, takže dostatek prostoru i tady byl pro mě důležitý,“ oceňuje Dominika.

Kladem koupelny jsou moderní design i využitý každý centimetr prostoru. Nad pračku se umístila úložná skříňka.

Hýbalo se i s předsíní. Dříve zbytečně předimenzovaná vstupní místnost byla nevyužitá. Po rekonstrukci v ní přibyla prostorná šatna. Koupelna, oproti klasickým panelákovým poměrně velká, umožnila designérce zařídit ji plně komfortně. Jako jediná sice prošla v 90. letech minulého století přestavbou, jenže ta neodpovídala současným požadavkům na design ani na fungování, kupříkladu sprchový čtvrtkruhový kout byl napasovaný na umyvadlo.

Vana se nově nevešla, ale nahrazuje ji pohodlný stavebně provedený sprchový kout. Zbyly centimetry na nábytkové umyvadlo, pračku i úložnou skříňku nad ní. Stěny sprchového koutu pokrývá keramický obklad z obchodu Los Kachlos. Stejný ve výrazném retro dekoru se opakuje v kuchyni a majitelku překvapilo, jak výborně vypadá i na podlaze lodžie.

Atypy i typy

Zásadním požadavkem bylo vyřešit oddělené spaní. „Máme dva pokoje a v obýváku na gauči spát odmítám,“ říká s úsměvem Dominika. „Největší úsporu místa zajistila sklápěcí postel. Podle návrhu designérů ji vyrobili v truhlářství Karpentr. Úložné prostory se našly v atypických skříňkách či v pohovce od české firmy Jech.

Pevnější čaloun nabídne sezení, sejdou-li se u jídelního stolu více než dva lidé. Zajímavá typová postel s čalouněným čelem z nábytkového řetězce vyřešila spaní i sezení v dětském, respektive studentském pokoji.

Interiér drží střídmou nadčasovou kombinaci bílé, šedé a dekoru dřeva (na nábytku i vinylové podlaze). Stěny z dřevěných latí mají podle Jany Szonowské z firmy Virtuální bydlení nejen designovou, ale také akustickou funkci. Pohlcují hluk, což v panelovém domě není zanedbatelné. V bytě se opakují i oblé tvary, kulatý jídelní stůl a svítidlo nad ním či válcová bodová svítidla v kuchyni, koupelně a předsíni.

Dominika Průchová se při volbě budoucího domova rozhodovala hned dvakrát spontánně – na první pohled ji oslovil byt 2+kk v 50 let starém panelákovém domě.

„Všechno jsem měla na klíč. Sama jsem si našla jen koberec a přála si závěsy ,vyjíždějící’ ze stropu. Řešení se schovanými kolejnicemi pod sádrokartonem se mi líbilo v jednom hotelu,“ uzavírá Dominika.