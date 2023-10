Koupili si starou chatu, která je okouzlila. Relaxují u její proměny

Chata u Sázavy se stala pro Lucii a Jana nečekanou radostí. Jak manželé říkají, našla si je sama a nešlo jí odolat. Lokalitu nedaleko Prahy dobře znají, trávili tu mládí na chatách svých rodičů. Před více než dvaceti lety se tady dokonce i seznámili. O tom, že se stanou nadšenými chataři, nikdy neuvažovali.

Bílá barva zjemnila zábradlí na galerii. Světlý odstín arktické zeleně se opakuje na doplňcích i na komodě s dobovým podnožím.

„Oba patříme spíš do města, do té doby jsme jezdili na chatu k rodičům jen ,na kafíčko’. Pak jednou přišel soused a nabídl chatu na prodej. „Šli jsme se na ni podívat a okouzlila nás.V prostoru jsme viděli potenciál,“ vzpomíná Lucie.

A pokračuje: „Měla extra přistavěnou ložnici, jinak bylo vše desítky let zakonzervované včetně originálních tapet, které na zdi drží jako přibité.“ Původní majitelé chaty se vrátili zpátky do Belgie prakticky jen se zubními kartáčky. Všechno ostatní v chatě zůstalo. Díky tomu uvnitř zbyly krásné „poklady“ (hrnečky, vázičky…). Nicméně vyklízení po strop věcmi zahlcené nemovitosti zabralo manželům tři měsíce.

Připouštějí, že vzhledem k jejich pracovnímu vytížení zbývají na rekonstrukci jen víkendy. Novinářka a influencerka Lucie, která zastává a propaguje takzvaný liberální uvolněný „Bobo styl“ života dodává: „Rozhodli jsme se, že nebudeme spěchat, chceme, aby nás práce bavila. Plánujeme a sníme, že tu jednou vznikne nádherné místo. Zatím můžeme spát ve vedlejší chatě patřící mojí mamince.“

Světlá barva překryla trámy, obložení i dřevěné schodiště. K bílé se hodí jutový koberec i drátěné lustry z obchodu Bonami. Podlaha v dekoru prken je nová.

Opatrně krok za krokem

Netradiční jméno Babeta si před desítkami let vybrali autoři muzikálu do jedné písničky a dívku poslali do světa. Zalíbilo se rovněž továrně vyrábějící kultovní mopedy. Část populace si k snídani mohla pochutnat na stejnojmenné třené buchtě.

Bobos Termín bobo je abreviace dvou předtím existujících slov, buržoazie a bohémství (bourgeois bohemia), označující nově vzniklou sociální elitu v západních zemích. Zdroj: Wikipedia

Tím ale výčet nekončí, v 70. letech minulého století tak pojmenovali i jednu z typových montovaných chat. Při troše štěstí ji bylo možné objednat v katalogu Tuzexu (pokud měli budoucí chataři našetřených asi 70 tisíc Kčs).

Její prakticky řešený interiér ubytoval čtyřčlennou rodinu: do malého půdorysu (od 25 m2) a obytného podkroví s balkonkem se vešly pokoje i koupelna s toaletou.

Jídelní kout spojuje francouzské okno přímo s terasou. Stůl i sedací nábytek jsou vyrobené z masivu, do stylu zapadá kameninové nádobí a džbán.

„Babetu jsme koupili už s extra přistavěnou ložnicí, takže jsou tu tři obytné místnosti, ložnici, dětský pokoj i jeden pro hosty. Zrekonstruovali jsme zatím pouze část, svépomocnou rekonstrukcí postupujeme místnost po místnosti. Aktuálně finišujeme s kuchyní, začínáme upravovat pokoj synovi. Tuším, že oříškem bude koupelna. Jsme v chatové oblasti, tudíž bereme vodu ze studny a máme septik,“ popisuje Lucie.

Neponičit image

Chatě obložené dřevem chtěli Lucie s Janem ponechat originální vzhled letní nemovitosti. Jenže palubky natřené hnědooranžovým lakem obytnou místnost zmenšovaly, působila neútulně.

„Proto jsme se rozhodli přetřít je na bílo. Interiér se tím rozzářil. Zabralo nám to se vší přípravou asi měsíc, ale efekt to byl okamžitý a nádherný,“ konstatují spokojení majitelé, kteří zachovali i původní dveře a okna díky jejich dobrému stavu.

Na otázku, co řešili svépomocí, odpovídají: „Prakticky všechno kromě odborných elektrikářských prací. Podle návodů na YouTube v sekci ´jak na to´ a rad kamarádů jsme položili novou podlahu a instalovali dveře do koupelny dříve oddělené závěsem. Pro kutily by to byla ,brnkačka’, ale já jsem hrdá, že jsme to jako úplní amatéři zvládli. Ještě nedávno jsme neuměli ani přitlouct hřebík,“ říká Lucie.

Křeslo s dřevěným rámem doplňuje kávový stolek, světlé dřevo oživují pastelové barvy doplňků.

A dodává: „Každé natřené prkýnko (třebaže špatně) miluju! Zapojit ruce je v našich hektických digitálních životech obrovský relax. Zároveň jsme nechtěli, aby chata omezovala náš životní styl. Vzali jsme si druhou hypotéku, ale za větší rekonstrukci jsme utrácet nechtěli. Bylo by to snazší, ale když si věci děláme sami, je to větší zábava.“ Celý koncept pak doladili nábytkem z Bonami.

Profesionální cestou

Koncept a návrh proměny interiéru však manželé na profesionálech přece jen nechali a vysvětlují proč: „Chtěli jsme propojit obytný prostor se zahradou, na terase zařídit ,venkovní obývák’. Uvnitř jsme potřebovali vyřešit osvětlení, což nebylo v prostoru otevřeném do krovu snadné. Představovali jsme si dominantní svítidla zavěšená na trámech.“

Využili proto službu obchodu „Bonami návrh interiéru“ a spolupráci s interiérovou designérkou Lindou Povolnou.

„Designérka nás vyzpovídala, jak trávíme čas v pokoji, který chceme zařídit, zda sedáváme společně u stolu, jestli potřebujeme pohovku, na kterou se všichni máme vejít, kolik úložných prostor by bylo ideálních…“

Do konceptu letního zařízeného pokoje zapadá i kovový odkládací stolek.

Benefit byl i v tom, že ušetřili spoustu hodin hledání a rozhodování o konkrétním nábytku. „Designérce jsme poslali pár fotografií původního stavu a napsali, že si přejeme pocitově čistý interiér kombinující neutrální barvy, dřevo a kov. Ona přidala pastelové barvy a jemné vzory. Když jsme viděli první návrh, věděli jsme, že nezměníme jedinou věc.“

Interiérová designérka spolupráci komentuje: „Majitelé mají dobrý vkus a měli jasnou představu, již jsme doladili s pomocí moodboardů. Inspirovali jsme se skandinávskými interiéry na Pinterestu.“

Přidává i radu, jak si zařídit příjemné místo pro víkendovou rekreaci: „Nevyužívejte chatu jako odkladiště, pečlivě vybírejte předměty, které vás obklopují a mají především potěšit. Pak to bude fungovat a zařizování vás nemusí ani finančně zruinovat.“

Okna jsou původní. Dvoumístná čalouněná pohovka francouzské značky Windsor & Co Sofas. Útulnou atmosféru dodaly pléd, polštáře i koše.

Manželé připouštějí, že plánů s Babetou mají hodně. Protože i v tomto případě podle nich platí, že s jídlem roste chuť, a uzavírají: Chata dostává svou podobu, zahrada je stále pole neorané. Doslova. Posledních dvacet let si žila svým životem. Smějeme se, že nemáme zahrádku v chatové osadě, ale vlastní lesopark.“