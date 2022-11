Mezonet v centru Prahy proměnila designérka v ostrov klidu a přírody

Majitelé mezonetového domu by sice nejraději bydleli někde v přírodě, v blízkosti lesa, avšak vzhledem k práci a aktivitám ve městě to bylo nereálné. Tak se alespoň rozhodli po šesti letech k rekonstrukci svého mezonetového bytu s terasou, kterému chtěli vdechnout moderní nature styl. S tímto zadáním se obrátili na interiérovou designérku Kamilu Jarkovskou.

V prostorném obývacím pokoji se vyjímá prostá cihlová zeď a kamna dominující na černé dlažbě, která kontrastuje se světlým dekorem dřeva.

„Věřím, že každý domov má být jedinečný a nenahraditelný, a proto všechny interiéry navrhuji tak, aby vyjádřily životní příběhy a sny. Stejně tomu bylo i v případě mezonetového bytu v centru Prahy, který skrýval velký potenciál,“ říká designérka.

A vysvětluje dál: „Interiér jsem navrhla podle zásady feng-shui ham yu, s níž běžně pracuji. Ta neřeší pouze běžné zásady feng-shui a problémy prostoru, ale stejnou pozornost věnuje i času, který odpovídá jak stavbě, tak jejímu pozdějšímu využívání a lidem, kterým má stavba sloužit.“

Plápolající oheň v kamnech v centru Prahy

Do nově zrekonstruovaného bytu se vchází z předsíně přímo do velkého otevřeného prostoru, který tvoří jídelna s kuchyní. Jídelní kout se stolem umístěným po levé straně v podkrovní šikmině projasňují dekorace na zdi v podobě různě velkých keramických talířů s originálními ilustracemi lučního kvítí a bylin. Ty podle představy designérky navrhla ilustrátorka Markéta Jinochová a vyrobila majitelka keramické dílny Ema má mísu Bára Diduchová.

Srdcem bytu je poměrně velká kuchyň ve tvaru U a vestavěný nábytek postupně přecházející do obývací části. Stěny za kuchyňskou linkou jsou obložené mozaikovým obkladem laděným tón v tónu k dřevěné pracovní desce. Absenci horních skříněk nahrazují dvě police ze dřeva se světelnou rampou, což celý prostor odlehčuje, a mozaika tak může prostupovat až ke stropu.

Kuchyň s obývacím pokojem plynule spojuje na míru vyrobená vestavěná šedá skříň s vinotékou a efektním zásobníkem na dřevo, který stoupá vzhůru.

Právě v těchto místech bylo původně točité schodiště, které se rozhodla designérka odstranit. Toto rozhodnutí přineslo velkou výzvu v podobě nutnosti vypořádat se s nevyužitým otvorem ve stropě.

Schodiště muselo pryč

„Původní točité schodiště uprostřed obývacího pokoje zabíralo hodně prostoru, proto jsem navrhla schodiště podél stěny obývacího pokoje. Na původní místo jsem umístila kamna a nad kamny jsme vytvořili pochozí skleněný strop,“ sděluje designérka největší úskalí rekonstrukce. Vznikl tak zajímavý průhled a propojení dolního patra s horním.

Obývací pokoj je stejně jako celý interiér laděný do přírodních materiálů a barev. Dřevo, sklo, lícové zdivo, dub a dominantní šedou a béžovou barvu přirozeně doplňují bílé dveře osazené klikami Terry od českého výrobce M&T, které svojí povrchovou úpravou zapadají do celkového barevného konceptu interiéru.

Přestože kliky Terry působí na první pohled jako hranaté, zadní strana rukojeti skrývá oblé křivky, aby při uchopení příjemně padly do ruky.

„Do svých realizací využívám zásadně kliky z dílny M&T,jsou moderní a přitom nadčasové, ale především kvalitní, což je pro mě velmi důležité. Do bytu jsme společně s klienty vybrali kliky Terry v povrchové úpravě broušený nikl, které jim padly nejen do oka, ale i do ruky,“ říká Kamila Jarkovská.

Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, k tomuto modelu dodává: „Ergonomie kliky je pro její pohodlné používání bezpodmínečně důležitá, a proto je jedním ze zásadních aspektů, kterému věnujeme při vývoji nových modelů pozornost.“ Matný nikl pak nejenže svojí jemnou barevností skvěle zapadne do jakéhokoli stylu interiéru, ale navíc na kování opravdu vydrží, protože jde o tvrdou kovovou vrstvu nanesenou galvanickým pokovením.

Ložnice v zemitých tónech

Stejné barevné spektrum pak najdete také v ložnici majitelů, která je společně s přilehlým dětským pokojem součástí prvního podlaží mezonetového bytu.

Celá ložnice je pojatá v teplých přírodních tónech.

Pro stěny i strop ložnice designérka zvolila efektní béžovou stěrku, která za denního světla drobně pableskuje a vytváří úžasnou podívanou.

Ložnici vévodí velká šedá čalouněná postel se sametovými polštáři, jež jsou i s postelí vyrobené na zakázku. Opakující se šedá je dále použita na solitéru v podobě taburetu, na kterém ledabyle leží šedá kožešina, jež umocňuje odkaz k přírodě.

Světlou dřevěnou podlahovou krytinu částečně zakrývá asymetrický koberec také v barvách země. Na komodě pod zkoseným stropem našly místo broušené vázy ze sklářské dílny Moser a stěnu nad ní zdobí rustikální keramické artefakty z cest majitelů po Itálii.

Království malého dobrodruha

Vedle ložnice je pak soukromý ráj nejmladšího člena rodiny, předškoláka. „V návrhu dětského pokoje jsem se snažila co nejvíce odrazit charakter a záliby chlapce. Jeho lásku k horám vyobrazují reliéfy jejich vrcholků na stěnách pokoje, přičemž část jich je vytvořená z černé tabulové barvy, na kterou lze kreslit. Oblíbené stanování pak v pokoji připomíná postel ve tvaru stanu sloužící zároveň jako dokonalá ´schovka´,“ popisuje designérka.

Ukazatel ve tvaru rozcestníku přirozeně rozděluje pokoj na dvě zóny, odpočinkovou a hrací.

Lanovka od českého výrobce Kovap je skvělým doplňkem v pokoji předškoláka, stejně tak jako tabule, na kterou může kreslit.

Pokoj pro dceru inspirovaný cestováním

V horním patře, do kterého se vstupuje po dřevěných schodech z hlavního obytného prostoru, je otevřená pracovna, pokoj dospívající dcery majitelů a také terasa pro příjemný odpočinek.

V tomto patře designérka zasáhla hodně do dispozičního řešení: nové příčky byly navrženy tak, aby v chodbě vznikla nejen malá kuchyňka pro přípravu kávy a drobného občerstvení k posezení na terase, ale také praktická nika, do které je schovaná pračka a sušička.

Přední část pokoje slouží jako pracovna a zadní jako ložnice. Oba prostory vizuálně odděluje oboustranná knihovna se stolem a s bílým závěsem.

Zároveň došlo ke zvětšení pokoje s vlastní koupelnou pro dceru. Přední část pokoje slouží jako pracovna a zadní jako ložnice. Oba prostory vizuálně odděluje oboustranná knihovna se stolem a s bílým závěsem. Vznikl tak útulný a velmi vzdušný prostor.Celý pokoj v kombinaci světlého dřeva a bílé zdobí cestovatelské prvky, například model Eiffelovy věže či velká černobílá tapeta s motivem New Yorku.

Celá rekonstrukce dopadla s maximálním využitím prostoru a byl zde vytvořen dokonalý prostor pro bydlení oživený plnými vázami květin a zelenými živými rostlinami. Designérka Jarkovská dokázala, že i do centra velkoměsta lze přenést kus přírody.

Technické údaje Lokace bytu: Praha 3 Rok realizace: 2017 Zastavěná plocha: 231 m² Subdodavatelé: dveře: Sapeli; dveřní kování: M&T, kliky Terry; dekorativní talíře: Ema má mísu

