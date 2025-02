Interiér stoletého domu nadchl po proměně majitelku i její dceru

Paní Alena se do rekonstrukce takřka sto let starého rodinného domu v Praze pustila už před lety. Nedávno si o modernizaci „řekl“ dosluhující interiér. Jeho návrh na klíč svěřila profesionálům. | foto: Adámek Petr

Alena oceňuje, že domov po nedávné proměně získal duši, cítí v něm naprostý klid. Příběh se odehrával v několika etapách: původně dělnický domek ze 30. let minulého století koupili Alena s dnes už bývalým manželem v roce 1997.

Do té doby v pražských Horních Počernicích sice žili, ale vystřídali postupně čtyři podnájmy. Když objevili na prodej dům ve staré zástavbě, vzali si hypotéku na rekonstrukci, sehnali projekt a svépomocně jej předělávali.

„Byl tu suchý záchod a jednofázový proud, prostě retro, nicméně pěkně udržované. Plusem byly sklep a vzrostlá zahrada. Původní majitele jsme ,adoptovali’, jezdili k nám potom jako na chalupu, a my měli dalšího dědu s babičkou,“ vzpomíná s úsměvem.

A pokračuje: „Měnili jsme střechu, časem došlo na fasádu. Větším stavebním zásahem bylo rozšíření patra podepřeného u vstupu sloupem.“

Úpravy z tohoto období přinesly moderní komfort. V místě bývalé verandy vznikla koupelna, přesunem schodiště majitelé získali prostornější dispozici. Zobytněním půdy v podkroví přibyly pokoje a koupelna. Nedávno po více než dvaceti letech začalo vybavení dosluhovat.

Majitelka vzpomíná: „Nejdřív to byla horní koupelna. Na Štědrý den nám pršelo v obýváku ze stropu. Přidávaly se spotřebiče, uvědomila jsem si, že je čas na změnu.“

Proč s profesionály

„Hledala jsem na internetu, sledovala i televizní pořad Jak se staví sen. Nejlepší pocit jsem měla z webových stránek studia Kamidesign. S dcerou se nám líbily realizace na první dojem příjemné k bydlení. Překvapilo mě, že studio sídlí dokonce za rohem,“ shrnuje Alena tříměsíční snahu.

Z původního záměru předělat kuchyň a pokoj pro dceru se nakonec stala zakázka na celý interiér. „Úplně na začátku jsem si myslela, že bych to možná zvládla sama, ale to by nešlo. Pro lepší představu jsem předem sepsala, co se mi líbí, co nechci, například nábytek na nožičkách a industriální styl. Hotový projekt změnil dispozice přízemí i patra a úplně nás nadchl. Trefou do černého byly materiály i barvy, pozitivním překvapením růžová! Během rekonstrukce jsme navíc zažily i mnoho nového,“ prozrazuje a chválí Alena.

Návrhu se ujaly interiérová designérka Klára Willekens spolu s architektkou Kamilou Douděrovou, která dodává: „Návrh trval dva měsíce. Jednalo se totiž o kompletní rekonstrukci se zásahy do nosných konstrukcí. Odpíchly jsme se od energie majitelky, jejího životního příběhu a touze po novém svěžím začátku. Vytvářely jsme pěkný domov pro dvě ženy, do něhož jsme chtěly vnést také ženskost.“

Nejlepší dárek

„Nejdřív jsme musely všechno vystěhovat. Přestavba začala symbolicky v den maminčiných narozenin začátkem března. Prvně jsme se sprchovaly už v polovině dubna (shodou okolností v den mých narozenin) a nastěhovaly jsme se začátkem května,“ vzpomíná Terezie.

A pokračuje ve vyprávění: „Ve škole jsem spolužákům popisovala, jak bydlíme v kůlně, kde ale tím pádem máme televizi přes celý ,obývák’, v garáži provizorně vaříme. Třída se bavila, jeden spolužák mi dokonce nabídl dočasné bydlení.“

Upravovat takřka sto let starý dům nešlo zcela hladce, objevily se komplikace, například dvojí uložené trámy či zahnívání podlahy způsobené protékajícím sprchovým koutem v patře.

Spoluautorka návrhu Kamila Douděrová z Kamidesign připomíná i složité vedení odpadů podlahou horní koupelny mezi stávajícími trámy. Zazdění okna v zádveří umožnilo postavení vestavěné skříně ke stěně.

Posunem příčky vznikl v přízemí široký průchod (bez nutnosti dveří) do obývacího prostoru obložený na míru vyrobenými skříněmi. To vše definitivně vyřešilo chybějící úložné prostory a z interiéru zmizely všudypřítomné krabice, police a háčky.

Alena přidává komentář: „Díky úložnému místu máme každá svůj botník. Dočkala jsem se i pracovního místa, které jsem si představovala.“ Patnáctiletá dcera oceňuje pohodlnou pohovku v obývacím pokoji i vlastní velký pokoj s kosmetickým stolkem.

Špičkové vaření

„Držely jsme se daného rozpočtu, takže jsme šly cestou pořízení typové kuchyně a koupelen od jednoho dodavatele (Siko). Proto jsme mohly nabídnout slevu. Majitelka naopak dala přednost špičkovým kuchyňským spotřebičům, a to i ve fázi ladění doplňků, kdy klienti často šetří. Šlo o římské rolety a zastínění ze studia Styltex nebo ikonické doplňky od Kartellu,“ zmiňuje architektka.

Autorky návrhu zvolily do koupelen novou kolekci keramických obkladů s výrazným přírodním motivem. Alena, která ráda vaří a peče, si do kuchyně vymyslela ulehčující detaily, výš usazenou myčku či stálé umístění kuchyňského robota v prostorné zásuvce.

Na stěnu nad stolem pověsila růžový obraz, který jí namalovala kamarádka na míru a pojmenovala Dolce vita. To proto, aby se jim tu oběma dobře žilo! Obložením z cihel autorky podpořily ráz venkovského domu.

Zopakovaly jej i v pokoji dospívající dcery, která miluje koně. Terezie se koníčku aktivně věnuje od dětství a jezdí dodnes. Designérka Klára Willekens zálibu promítla do několika prvků včetně atypických posuvných dveří mezi oběma částmi pokoje či do vzoru tapety.

„Po pár měsících bydlení v realizovaném projektu musím ocenit vizuální i praktickou stránku. Nic bych neměnila! Měly jsme štěstí na kvalitní návrh, ale i na řemeslníky. Bylo nám líto, když odcházeli,“ spokojeně uzavírá paní Alena.