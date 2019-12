Chtěli pro své tři potomky dětský ráj, obětovali i vlastní ložnici

Klientka původně požádala designérky Lucii Barešovou a Halku Freidingerovou z IN2 (v roce 2016 zvítězily v soutěži Interiér roku 2015 v kategorii „Soukromý interiér – novostavba“) o návrh přemístění spaní rodičů do obývacího pokoje a změnu ložnice na druhý dětský pokoj.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

„Chtěla, abychom upravily pokoj pro nejstaršího syna, který těžce nesl přestěhování rodiny do jiného města. Nakonec jsme všichni společně došli k názoru, že dílčí změny bytu by sice pomohly, ale pro příjemné bydlení všech členů rodiny bude potřeba upravit byt celý. Jediné, do čeho jsme nakonec nezasahovaly, byla kuchyňská linka a koupelna,“ vysvětluje situaci Lucie.

Vše za provozu

Do stavebních úprav se designérky nepouštěly. Dispozice bytu s centrální předsíní se samostatnými vchody do všech místností byla dobrá. Navíc ke všem změnám mělo dojít víceméně za provozu, takže například výměna podlah byla nerealizovatelná. V celém bytě tak zůstala původní laminátová podlaha a dlažba. Pro realizační náročnost i z finančních důvodů se neměnily ani dveře a obklady.

„Stěny pokrývala jednobarevná strukturální tapeta, která měla být zachována. Ta byla v každém pokoji doplněná tapetou s různými dekory. Ty dekorované tapety jsme odstranily, všude se jednobarevná strukturální tapeta obnovila a vymalovalo se v jednom jemném šedém odstínu. My pak zrealizovaly navržené dekory formou nástěnné malby,“ popisuje postup úpravy stěn Halka.

Finanční strop

„Finanční omezení jsme neměly, ale jak se projekt rozrostl, bylo jasné, že musíme přemýšlet ekonomicky. V jedné fázi jsme se pokoušely realizaci zlevnit použitím typových skříní, ale klienti uznali, že úspora peněz nebyla tak velká, aby vyvážila výhody navržených skříní na míru,“ popisuje situaci Lucie. Designérky tak použily alespoň levnější materiál, veškerý nábytek je vyrobený z lamina a překližky.

Autorky projektu mají při navrhování každá svou úlohu; Lucie je přes 3D a Halka přes 2D. To znamená, že Lucie řeší záležitosti kolem stavebních věcí, dispozic, nábytku a světel. Halka se pak soustředí na celkovou barevnost, vzory, dekorace a textil. Vše od rolet, čalounění, polštářů, opěráků přes kapsáře, koberce, matrace v domečcích v dětských pokojích až po oválný obraz v kuchyni i nástěnné malby jsou tedy její autorské návrhy. Pouze povlečení v dětských pokojích je typové.

Rolety v obývacím pokoji a kuchyni vznikly z látek, které ručně naimpregnovala také Halka. V návrhu měla dále látky anglické značky Ashley Wilde a z IKEA.

„Ty anglické se v době realizace přestaly vyrábět a nebyly ani skladem. Klientka část života v Anglii žila, tedy i z tohoto důvodu chtěla zrealizovat návrh tak, jak byl, líbil se jí ten anglický prvek. Nabídla se, že látky zkusí sehnat někde ve světě. Byla to z její strany skoro detektivní práce. A povedlo se, kus látky přiletěl dokonce z Austrálie. Byla jsem jí za tuto pomoc moc vděčná, nevím, jestli já osobně bych to dokázala,“ míní designérka.

V hlavní roli ukládání

Lvi z IKEA povlečení v kombinaci s anglickou látkou s šedou kresbou

Lucie přiznává, že ač je byt velmi příjemný, není úplně velký pro pětičlennou rodinu: „Hlavně chyběly úložné prostory. Snažily jsme se maximálně využít prostor, a to pak většinou přikročíme k návrhu atypických prvků bytu na míru.“ Oba dětské pokoje jsou tak kompletně atypické kromě židlí u psacích stolů. Stejně tak skříně a skříňky s pracovním místem v obýváku a rohová lavice u jídelního stolu.

Rozkládací pohovku do obývacího pokoje vybíraly designérky tak, aby se na ni vešla celá rodina a rodičům se na ní dobře spalo. Dva odkládací stolečky tu mohou také sloužit jako koše s víkem na ukládání čehokoliv. V obývacím pokoji je i šatník na oblečení rodičů a skříňky, které přecházejí do psacího stolu.

Dále tu najdete mělkou nástěnnou skříňku na DVD přehrávač pod televizí a otevřené nástěnné skříňky na knihy. Časem do jedné z nich přijde akvárium.

Na zvýšenou postel lze vylézt po schodech ze skříněk nebo po „stromě“. Kombinace růžové se žlutou dává vědět, že tu bydlí holka a kluk.

Klienti měli také požadavek, aby byl pokoj dostatečně osvětlený umělým osvětlením. Designérky proto použily systémové osvětlení s LED reflektory, díky kterým se dá pokoj i zajímavě nasvítit, a vytvořit tak příjemnou atmosféru. Díky směrovatelným reflektorům má prostor dost světla i atmosféru.

V předsíni slouží atypický šatník (ve kterém je myšleno i na ukládání úklidových prostředků), botník, lavička, velké zrcadlo a věšáky na kabáty.

Vše pro děti

V dětských pokojích jsou navrženy zvýšené postele, pod kterými lze využít prostor na hraní i na skříňky. Psací stoly svým tvarem boří hranatost ostatního nábytku, stejně jako lezecké prvky organického tvaru. Dále jsou v pokojích šatní skříně a skříňky na všechno ostatní.

„Nejstarší syn měl prosbu, aby tu byla zastoupena oranžová. Snažila jsem se ji ale použít jen decentně, přece jenom je to barva hodně aktivní. Moc se těšil na velké malované hodiny a matraci pod vyvýšené spaní,“ vzpomíná Halka.

Rychlost návrhové části byla dobrá, klientka byla velmi akční v rozhodování a líbil se jí hned první návrh, který se upravoval jen v dílčích prvcích. Hledaly jsme termín, kdy budou děti na prázdninách, to se povedlo.

Sama realizace probíhala nakonec ve více fázích a trvala o něco déle, než se plánovalo. „Povedlo se však vše dotáhnout do detailu a to je pro nás vždy zásadní,“ uzavírá Halka.

Rohová lavice, židle 14 (TON) a rozkládací jídelní stůl Ekedalen z IKEA umožňují pohodlné stolování pětičlenné rodiny. Ta si navíc moc přála obraz s motivem Prahy.

„Musely jsme vyjít ze stávající podlahy a kuchyňské linky, které měly zůstat zachované. Byt má velmi hezké a nezvyklé formáty oken a ty jsme chtěly zdůraznit. Rozhodující pro obývací pokoj bylo, že manželé tady plánovali začít spát a svoji ložnici uvolnit dceři a nejmladšímu synkovi. Muselo se tedy vše potřebné pro dospělé vměstnat do obývacího pokoje a předsíně,“ vysvětlují Lucie Barešová a Halka Freidingerová.