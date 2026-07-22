1. Plavsko, okres Jindřichův Hradec
Chata s užitnou plochou 52 m² a pozemkem 36 m² je na prodej za 2,39 milionu korun. Chata se nachází v klidném prostředí nedaleko řeky Nežárky, s dobrou dostupností do Jindřichova Hradce i Třeboně.
Nemovitost prošla částečnou rekonstrukcí, během které byla provedena výměna střešní krytiny, oken a podlah, instalace nové kuchyňské linky, nové rozvody elektřiny, nové štuky a rozvod užitkové vody přímo do chaty. Objekt je připraven k okamžitému užívání bez nutnosti dalších větších investic.
Dispozičně nabízí v přízemí obytnou část s kuchyní, obývacím prostorem a krbovými kamny. V podkroví se nachází prostor určený ke spaní.
Pozemek pod chatou je v soukromém vlastnictví. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví obce. Součástí je také samostatný přístup k nemovitosti, který zajišťuje dostatek soukromí. Lokalita v blízkosti řeky Nežárky nabízí příjemné prostředí pro odpočinek, turistiku, cyklovýlety i rybaření.