Hausbót Anna je na prodej. Romantika v Holešovicích vyjde na 9,99 milionu

Lenka Weberová
Hausbót Anna má dispozici 2+kk, kotví v přístavu v pražských Holešovicích a je na prodej za 9,99 milionu korun. Zajímavé bydlení v sobě propojuje romantiku s městským komfortem.
Bydlení na vodě je na prodej za 9,99 milionu korun.

Architekta Anna Šlapetová hausbót navrhovala sama pro sebe. „Hausbóty se běžně staví se světlou výškou 2,1 metru, tady je prostor o více než půl metru vyšší. Interiéru to dodává vzdušnost a člověku uvnitř zcela jiný prožitek,“ říká Eva Křepelková, Senior Property manager Svoboda & Williams, která hausbót exkluzivně prodává.

Stabilní základnu hausbótu tvoří železná vana, na kterou architektka umístila sendvičovou dřevostavbu. Praktické dispoziční uspořádání pojmulo vše, co nabízí běžný dvoupokojový byt: kompletně vybavenou kuchyň s jídelním stolem, který je tady centrem prostoru, obytnou část, ložnici se šatnou, koupelnu i technickou komoru s pračkou a sušičkou, chodbu a zádveří. Z hlavní obytné části se vstupuje na krytou jižní terasu s brankou a schůdky do vody.

Celková užitná plocha je 60 m2 (z toho 38,5 m2 obytné plochy, 16 m2 terasa a 5,5 m2 vstupní veranda). Objekt střeží zabezpečovací systém. Celková váha hausbótu o rozměru 12 x 5,6 metru činí přibližně 27 tun, světlá výška je 2,6 metru. Parkování je možné na náplavce přímo u hausbótu.

Další technologie, například čistička, jsou umístěny v podpalubí, které zároveň tvoří tepelnou kapsu hausbótu. „V zimě se prostor rychle vytopí podlahovým topením, s náklady, které nepřesahují běžný provoz obdobného bytu. Topení lze ovládat dálkově prostřednictvím mobilní aplikace, takže je to velmi komfortní,“ popisuje technologické standardy hausbótu architektka Anna Šlapetová.

Zcela jedinečnou podobu mu propůjčuje plášť pokrytý kresbami Anniny sestry, umělkyně Barbora Šlapetová. Jde o umělecký projekt, kterému se Barbora už přes 20 let věnuje se svým manželem, sochařem Lukášem Rittsteinem.

V pravidelných intervalech se vracejí do odlehlých oblastí papuánské džungle ke dvěma domorodým kmenům a ve své tvorbě pak reflektují dialog vedený mezi odlišnými kulturami skrze umění. „Za ta léta už realizovali řadu zajímavých výstupů, do některých z nich zapojili třeba astronauty NASA,“ říká Anna. Završením projektu je výstava, která právě probíhá v Benátkách.

Nový majitel hausbótu si tak pořídí svébytné umělecké dílo, které lze navíc prakticky využívat. Ostatně hned po prvních sezonách v holešovickém přístavišti vzbudil hausbót pozornost a jeho autorka dostala nabídku na spolupráci s investorem, který by rád vybudoval vlastní projekt zážitkového ubytování na vodě.

Největší přístav na Vltavě vybudovaný na konci 19. století je situován v pražských Holešovicích. Jeho atmosféru umocňuje kontrast lodní dopravy s velmi moderní zástavbou bytového komplexu Prague Marina.

17. dubna 2026

