Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Hatě, Příbram - Příbram III
Rodinný dům s užitnou plochou 140 m² a s pozemkem 432 m² je na prodej za 9,1 milionu korun. Novostavba má dispozici 4+kk a vyrostla na základech původní chaty. Z té byl zachován pouze sklep v 1. podzemním podlaží.
Vše ostatní je nově vybudované včetně konstrukce, rozvodů i střechy. Stavba je ve finální fázi dokončení, čeká na nového majitele, který si doladí detaily podle svého vkusu (např. barvu fasády).
Nemovitost je situována v klidné části zahrádkářské kolonie Hatě na jejím okraji, v jihovýchodní části města Příbram, v těsné blízkosti přírody, lesů a zeleně. Ideální pro ty, kdo hledají klid, soukromí a komfortní bydlení s minimálními provozními náklady.
Pozemek je kompletně oplocený, tři strany s podezdívkou, čtvrtá strana s novým plotem a betonovými podhrabovými deskami. Terénní úpravy jsou připravené k dokončení dle představ nového majitele. Hatě jsou perfektní místo pro ty, kdo hledají kombinaci moderního bydlení a klidu.