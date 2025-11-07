Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Lenka Weberová
Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu bytu.
Část 1/7

Hatě, Příbram - Příbram III

Hatě, Příbram - Příbram III
Hatě, Příbram - Příbram III
Hatě, Příbram - Příbram III
Hatě, Příbram - Příbram III
Hatě, Příbram - Příbram III
35 fotografií

Rodinný dům s užitnou plochou 140 m² a s pozemkem 432 m² je na prodej za 9,1 milionu korun. Novostavba má dispozici 4+kk a vyrostla na základech původní chaty. Z té byl zachován pouze sklep v 1. podzemním podlaží.

Vše ostatní je nově vybudované včetně konstrukce, rozvodů i střechy. Stavba je ve finální fázi dokončení, čeká na nového majitele, který si doladí detaily podle svého vkusu (např. barvu fasády).

Nemovitost je situována v klidné části zahrádkářské kolonie Hatě na jejím okraji, v jihovýchodní části města Příbram, v těsné blízkosti přírody, lesů a zeleně. Ideální pro ty, kdo hledají klid, soukromí a komfortní bydlení s minimálními provozními náklady.

Pozemek je kompletně oplocený, tři strany s podezdívkou, čtvrtá strana s novým plotem a betonovými podhrabovými deskami. Terénní úpravy jsou připravené k dokončení dle představ nového majitele. Hatě jsou perfektní místo pro ty, kdo hledají kombinaci moderního bydlení a klidu.

Hatě, Příbram - Příbram III
Hatě, Příbram - Příbram III
Hatě, Příbram - Příbram III
Hatě, Příbram - Příbram III
35 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. Návrh stavby je od brněnských...

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů...

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na...

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Přesah střechy nad terasou u bazénu je vykonzolován až do délky šesti metrů,...

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však za ruchem velkoměsta zavřete dveře, ocitnete se v pečlivě zařízené stylové oáze, kterou si Michal...

Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...

7. listopadu 2025

Ve vršovickém vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

7. listopadu 2025

Život v Bahrajnu očima české rodiny. Bydlení a mzda podle původu je šokující

V Manámě se nachází slavné tržiště, které je jedním z nejživějších a...

Přestěhovali jsme se do Bahrajnu v roce 2019, já, manželka, naše šestiletá dcera a kočka ze Skotska. Hlavním důvodem byla rodina, protože rodiče a sestra mé manželky zde žili již nějakou dobu. Po...

6. listopadu 2025

Řekni, jakou barvu máš na stěnách v obývacím pokoji. Povím ti, jaký jsi

Pro rok 2026 se stal barvou roku univerzální žlutozelený odstín Secret Safari,...

Malování se stalo pro Čechy nejen způsobem, jak zkrášlit svůj domov, ale i formou sebevyjádření. „Meruňkový mor“ už naštěstí zmizel, odvaha k výraznějším barvám však chybí. Stále vedou světlé a...

6. listopadu 2025

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Stylový byt zrcadlí osobnost svého majitele.

Byt, v němž bydlí známý kadeřník Michal Zapoměl, se nachází v samotném centru Prahy. Jakmile však za ruchem velkoměsta zavřete dveře, ocitnete se v pečlivě zařízené stylové oáze, kterou si Michal...

5. listopadu 2025

Soutěž o nejlepší proměnu: podělte se s námi o výsledek své práce

Soutěž
Do soutěže se můžete přihlásit s proměnou celého bytu, ale klidně třeba jen s...

Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, ale třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili...

5. listopadu 2025

Šťastný život na 24 metrech. Svůj domek by spokojená žena za nic nevyměnila

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů...

Marjolein Jonkerová žije v Nizozemsku v domě o rozloze pouhých 24 metrů čtverečních a říká, že by ho neopustila ani po výhře v loterii.

4. listopadu 2025

Unikátní vila v Praze nemá obdoby, nic jí nechybí, sauna ani bazén

Dům je pečlivě promyšlený venku i uvnitř. Návrh stavby je od brněnských...

S palisandrem, teplým a krásným materiálem s nádhernou kresbou se nesetkáte příliš často. Architekt Klaška však společně s designéry studia Le bon dokázal tuto dřevinu dokonale využít. V interiéru...

4. listopadu 2025

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na...

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

3. listopadu 2025

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Pod přesahem střechy je i letní kuchyň.

Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...

3. listopadu 2025

Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc

Chata na ostrově Hee má pravidelný profil 7 × 7 metrů a sedlovou střechu s...

Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...

2. listopadu 2025

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Přesah střechy nad terasou u bazénu je vykonzolován až do délky šesti metrů,...

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.