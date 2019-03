Z malé zídky u domu je velký problém. Lidé z ubytovny z ní mají kuřárnu

Před několika lety vedle našeho domu vznikla ubytovna pro dělníky. Problém je v tom, že prostranství před našim domem, které je v našem vlastnictví, ohrazuje ze strany malá zídka, jež je ve vlastnictví majitele ubytovny.

Tuto zídku jsme se snažili odkoupit od majitele ubytovny, neboť je napojena k našemu pozemku a pohledově vypadá jako jeho součást, avšak neúspěšně.

Na tuto zídku chodí často obyvatelé ubytovny sedat a kouřit, nedopalky po sobě ale neuklízí a ty pak pravidelně končí u nás společně s dalším odpadem, který odhazují při cestě z a do ubytovny (papírky, krabičky od cigaret apod.).

Další problém je v tom, že si často přes náš pozemek někteří obyvatelé ubytovny zkracují cestu, ač je před ním chodník, případně nám při parkování zajíždí na náš pozemek (před domem je veřejné parkoviště), i když mají dost prostoru na zaparkování bez toho, aby na náš pozemek museli vjíždět. Je to však pro ně jednodušší.

Protože dělníci jezdí brzy ráno do práce, občas na ně při čekání řidiči troubí, což je sice výjimečně, ovšem i tak to o půl čtvrté ráno ruší. Majitel ubytovny nám několikrát slíbil, že tyto problémy bude řešit, jenže doteď se nic nestalo a potíže trvají již přes pět let. Samozřejmě problematičtí nejsou všichni obyvatelé ubytovny, jenom malá část.

Na dotaz čtenáře odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Lukáš Rezek, AK Petráš Rezek

Problematika sousedských sporů zde existuje od nepaměti. Vlastnické právo, které se sousedskými vztahy bezesporu souvisí, patří mezi základní lidská práva.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je každému vlastníku zakázáno zejména závažně rušit práva jiných osob nad míru přiměřenou poměrům, jakož i tyto osoby obtěžovat či poškozovat a přivádět imise (např. vodu, odpad, kouř či prach) na pozemek jiného vlastníka. S ohledem na množství sousedských sporů lze konstatovat, že ne každý vlastník své povinnosti dodržuje.

Sousedské spory je nejvhodnější řešit v první řadě domluvou. Doporučuji pokusit se opětovně apelovat na vlastníka nemovitosti, nejlépe písemnou cestou, s výzvou k zajištění nápravy. Zkuste se obrátit přímo i na jednotlivé obyvatele ubytovny a vyzvat je k upuštění od jejich nevhodného chování.

Co se týče vstupu a vjezdu na váš pozemek, v prvé řadě doporučuji ho oplotit, aby bylo zřejmé, že je váš, nikoli veřejné prostranství přístupné všem. Je však potřeba si vždy zjistit, zda a popř. za jakých podmínek může být pozemek oplocen.

Můžete ho označit i cedulí s nápisem „soukromý pozemek“ či „zákaz vstupu“. Tímto dáte obyvatelům ubytovny jednoznačně najevo, že sem nesmí vstupovat ani vjíždět.

Pokud by situace stále přetrvávala, můžete se obrátit na policii popř. městský úřad s oznámením o spáchání přestupku (např. proti občanskému soužití nebo veřejnému pořádku) či na soud prostřednictvím negatorní (zápůrčí) žaloby.

Poslední varianta je však variantou krajní a je nutné počítat s nevyzpytatelnou délkou soudního řízení a možností úplného rozvrácení už tak problémových sousedských vztahů.

Kamila Buráňová, RE/MAX Plus

Jednat podle zákona je jistě v pořádku. Na druhou stranu pro očekávání, že zákony budou dodržovat i ostatní, platí to samé. Bohužel zdaleka ne všechny lidské situace vyřeší zákony.

Vynutit si obecně zažité chování společného soužití, kam patří třeba sbírání odpadků, je někdy absolutně nemožné. Ve vašem případě bych se soustředila na co nejlepší zabezpečení vlastního majetku a pozemku vytvořením zábran, které neumožní na něj vcházet ani vjíždět. Je to asi nejjednodušší a zároveň nejrychlejší cesta, jakou se můžete vydat.

Vedle zídky lze vysázet okrasné keře, které opticky oddělí prostor a zároveň budou ztěžovat posezení na zídce. Celý pozemek bych ideálně doporučila oplotit, tak aby se nedala přes něj zkracovat cesta. Tím se současně vyřeší problém s najížděním aut.

Každá nemovitost má své rušivé vlivy a minusy, které budete muset snášet. Ale buď budou vyváženy svými přednostmi, nebo budete muset uvažovat o stěhování. Ideální nemovitost bohužel neexistuje. Za dobu své praxe jsem se potkala s různými situacemi. Mnoho z nich má poměrně jednoduché řešení, jako je tomu v tomto případě. Občas ale nezbude nic jiného, než situaci řešit radikálně, a to hledáním nového domova. Věřím, že to není tento případ.