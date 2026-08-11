„Na pozemek jsem narazil náhodou, když jsem tudy jednou projížděl. Oslovil jsem tehdejšího vlastníka a bylo jasno,“ říká majitel domu. Rovinatý pozemek výrazně předurčil podobu domu, jehož koncept stavby a studii navrhl architekt Petr Kouřimský, projekční fáze si vzala na starost společnost Krůta Pelhřimov.
„Velmi se mi líbil jeden dům v mém předchozím bydlišti. Pro spolupráci jsme proto oslovili architekta, který ho navrhoval a jehož rukopis nás velmi oslovil. Zpětně oceňuji, že ho vůbec nezajímala naše představa o podobě stavby. Místo toho se nás ptal, jak žijeme a jak chceme bydlet, a podle toho vytvářel půdorys,“ vzpomíná majitel domu.
Bez schodů i kompromisů
Stavba vás zaujme nízkým horizontálním profilem, nepravidelným půdorysem i kombinací ploché a šikmé střechy. „Jeden z našich hlavních požadavků byl dům bez schodů. Vyrůstal jsem ve vícegeneračním domě, takže jsem věděl, že v tom svém už nechci jediný schod,“ říká majitel.
Garáž, pracovnu a částečně soukromé prostory kryje plochá střecha, o jejíž realizaci se postarala společnost Netrade, zbytek tvoří šikmá střecha s pálenými taškami Bramac. Dům je postavený z broušených cihelných bloků Porotherm doplněných kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenových desek.
Jemný odstín bílé a šedé na fasádě doplňuje hnědá terasa. Obdobnou barevnost najdete i v interiéru. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda s akumulační nádrží a podlahové topení. V teplejším počasí lze čerpadlo přepnout na letní provoz a použít ho k chlazení interiéru.
Promyšlený provoz
Tvar domu v podobě připomínající nepravidelné L dovolil oddělení soukromé zóny od společných prostor. Hlavní vstup je situovaný mezi obytnou část a garáž, která k ní ze strany přiléhá. Dřevo-hliníkové vstupní dveře s prosklením z neprůhledného skla propouští do prostoru zádveří přirozené denní světlo.
„Chtěl jsem, abychom po příjezdu domů mohli dojít s nákupem co nejkratší cestou až do kuchyně a nemuseli vše nosit přes půlku domu,“ objasňuje majitel. Na zádveří navazuje koupelna se sprchovým koutem a toaletou a technická místnost.
Otevřeno světlu
Ze vstupní haly lze krátkou chodbou projít do denní zóny oddělené posuvnými dveřmi. Najdete v ní kuchyňský kout, jídelnu a obývací pokoj. Místnost ve středu rozděluje příčný blok s integrovaným krbem, který vymezuje jednotlivé zóny. Vedle obývacího pokoje je pracovna oddělená dvoukřídlými celoskleněnými dveřmi.
Interiéry si z velké části navrhoval majitel sám. „Chtěli jsme, aby prostor byl světlý, vzdušný a praktický na úklid, s minimem zbytečných dekorací. Na ty si nepotrpíme. Zkrátka, aby to bylo funkční, jednoduché, a přitom to dobře vypadalo,“ doplňuje.
Kombinací dvou typů střešních konstrukcí bylo možné nad hlavní společenskou místností otevřít stropy až do krovu a do štítu tak umístit okno, které prosvětluje prostor pod hřebenem.
Právě důraz na světlost byl jeden z hlavních požadavků majitelů. Světlo přivádí především velkoformátová dřevo-hliníková okna. Místnost propojuje se zahradou velkoformátový HS portál, který vede na terasu probíhající podél domu.
„HS portál je opatřen takzvaným nulovým prahem, který díky malému rozdílu výšek umožňuje bezbariérový přechod. Speciální konstrukce prahu omezuje prochládání podlahy kolem dveří, což může být u některých HS portálů problém, pokud nejsou správně konstrukčně vyřešené,“ vysvětluje Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra.
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Všechna okna i vchodové dveře byly zvoleny v provedení z dřevohliníku. Za touto volbou stojí přímo majitel domu: „Mám rád přírodní materiály, takže dřevo pro mě byla jasná volba. Zároveň jsem ale přemýšlel o tom, jak okenní rám dokážu ochránit z venkovní strany, abych mu prodloužil životnost,“ říká.
A pokračuje: „Svým řešením hliníkové obložky se přímo nabízelo toto provedení. Když jsem zjistil od výrobce, že mezi dřevěným rámem okna a hliníkovou obložkou je malá mezera, díky které může přirozeně cirkulovat vzduch a odvádí se tak vlhkost, bylo rozhodnuto.“
Šatna i pro děti
Samotná soukromá část domu navazuje na vstupní halu. Děti mají samostatnou šatnu a koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. „Původně jsme v dětských pokojích počítali se skříněmi, ale architekt doporučil oddělenou šatnu. Dnes je to už standard, ale tehdy jsme se s tím nesetkali. Ukázalo se, že je to fantastická věc. Pokoje jsou díky tomu vzdušné, lehké, a hlavně se snáz udržují,“ sdílí majitel zkušenosti z každodenního života.
Na dětskou šatnu a koupelnu navazuje hlavní koupelna s vanou a sprchovým koutem. O dodávku sanitární keramiky se postarala společnost Siko. Místnost prosvětlují dvě netradičně vodorovně dělená okna s výklopnou spodní částí.
Po levé straně jsou situované dva samostatné dětské pokoje a na konci chodby ložnice rodičů. I zde se opakuje střídmá barevná paleta a kombinace šedých a hnědých tónů.
„Řešení ložnice je velmi praktické. Lze z ní projít přes šatnu do koupelny, takže ten, kdo vstává první, neruší spícího,“ pochvaluje si majitel.
Všechny tři místnosti jsou osazeny okenními posuvnými PSK portály, které zajišťují vstup na terasu. I zde bylo zvoleno dřevohliníkové provedení. „Oproti HS portálu sází na osvědčenou konstrukci s okenním rámem, kvůli kterému sice není průchod bezbariérový, na druhou stranu lze křídlo otevřít i takzvaně na ventilaci, což může být výhoda v místnostech, které potřebujeme větrat o něco více, jako je právě ložnice či dětský pokoj,“ vysvětluje Milena Tomčíková.
Dům po letech od dokončení prověřil každodenní život jeho obyvatel a ukázal, že zvolený koncept byl správný. Jak sám majitel říká, původní návrh domu se od reálného stavu příliš neliší. „S odstupem let bych v tom domě nezměnil jedinou místnost. Přesně odpovídá tomu, jak jsme chtěli žít a fungovat.“
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Technické údaje
Lokalita: Středočeský kraj
Zastavěná plocha: dům 300,40 m2, sklad 25,78 m2
Užitná plocha: dům 241,87 m2, sklad 18,71 m2
Architekt: Ing. arch. Petr Kouřimský
Projektant: Krůta Pelhřimov
Dodavatelé a výrobci: