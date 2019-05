Malá Strana je nádherný svět s čakrou inspirace, říká převozník Bergman

Malá Strana Rozkládá se na levém břehu Vltavy v podhradí a na svazích Petřína.

Jako Nové Město ho založil v roce 1257 král Přemysl Otakar II. a povolal do něj německé řemeslníky. Z této doby pochází základní síť ulic.

Karel IV. město rozšířil stavbou Hladové zdi o okolní vsi Nebovidy a Újezd.

Do roku 1784 byla tato část Prahy 1 (byť malá část spadá do katastru Prahy 5) samostatným městem, které se nazývalo Nové Město a později Menší Město pražské.

V 16. století se do města přistěhovali italští řemeslníci a stavitelé, po kterých zůstaly nádherné paláce i názvy ulic, například Vlašská či Špitálská.

Za Rudolfa II. se podhradí rozvinulo v živou diplomatickou čtvrť s reprezentativními sídly šlechty a velkolepými zahradami.

První zmínky o přívozu z Malé Strany na Staré Město pocházejí z roku 1486, zrušen byl v roce 1841.