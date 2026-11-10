Proháníte se občas po komnatách a zahradách v historických kostýmech?
Jako děti jsme s bráchou jezdili na zříceninu Šelmberk, kde se konaly středověké tábory, a tam jsme si vypěstovali averzi ke kostýmům. Naučili jsme se tam perfektně středověká řemesla a mě to v životě posunulo, protože se řemeslem živím. Naučili mě vše od předení vlny až po tkaní a zpracování látek, načichla jsem keramikou a pak jsem přešla ke sklu, z něhož dělám šperky. Každopádně to neustálé potkávání se s okostýmovanými lidmi na nás bylo moc, takže jsme si doma hráli raději na schovku. Na zámku je místností opravdu hodně, a když se někdo schoval, už ho ten druhý většinou nenašel. Mám podezření, že mi to brácha dělal naschvál – já se schovala, a on ode mě měl klid.
Naši manžela potkali asi týden před svatbou, takže tam nebyl prostor pro debatu. Já už byla těhotná.