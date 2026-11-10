Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pražský byt byl pro mě nuda, říká Izabela Sternberg. Dnes bydlí v nevytopené tvrzi

Lukáš Kašpar
  20:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie12 Premium

Izabela Deré Sternberg se synem Angusem ze šlechtického rodu Šternberků starého osm století. Je dcerou Jiřího Sternberga, který vlastní a spravuje zámek Jemniště. Ona se svou rodinou spravuje tvrz Jemniště, starý zámek, který byl renesančně a barokně přestavěn a později opuštěn. Izabela se do něj přestěhovala před třemi lety. „Neměla jsem ani topení a celou zimu jsem byla nemocná. Ale rozhodla jsem se, takže jsem tam vytrvala,“ říká. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jaké to je, když se komtesa přestěhuje z krásného zámku do ruiny prastaré tvrze? Proč se v ní sama nikdy nebála? Hledala si manžela mezi „modráky“? Jak se na šlechtu dívá česká společnost? Jaké rodinné tradice ctí? A proč se ráda stará o slepice? I o tom vypráví Izabela Deré Sternberg, dcera Jiřího Sternberga, který panství spravuje. Šternberkové jsou šlechtický rod starý osm století.

Proháníte se občas po komnatách a zahradách v historických kostýmech?
Jako děti jsme s bráchou jezdili na zříceninu Šelmberk, kde se konaly středověké tábory, a tam jsme si vypěstovali averzi ke kostýmům. Naučili jsme se tam perfektně středověká řemesla a mě to v životě posunulo, protože se řemeslem živím. Naučili mě vše od předení vlny až po tkaní a zpracování látek, načichla jsem keramikou a pak jsem přešla ke sklu, z něhož dělám šperky. Každopádně to neustálé potkávání se s okostýmovanými lidmi na nás bylo moc, takže jsme si doma hráli raději na schovku. Na zámku je místností opravdu hodně, a když se někdo schoval, už ho ten druhý většinou nenašel. Mám podezření, že mi to brácha dělal naschvál – já se schovala, a on ode mě měl klid.

Naši manžela potkali asi týden před svatbou, takže tam nebyl prostor pro debatu. Já už byla těhotná.

Izabela Deré Sternberg

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad

Byt je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín,...

V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...

Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov

Motiv prvků pod úhlem 45° se objevuje také u atypické pohovky vyrobené na míru...

Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení

Limitující byla při zařizování interiéru klenba stropu, jejíž oblouk přechází...

Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového...

Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku

Faluház nesloužil pouze k bydlení, ale stal se také místem technického...

Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...

Pražský byt byl pro mě nuda, říká Izabela Sternberg. Dnes bydlí v nevytopené tvrzi

Premium
Izabela Deré Sternberg se synem Angusem ze šlechtického rodu Šternberků starého...

Jaké to je, když se komtesa přestěhuje z krásného zámku do ruiny prastaré tvrze? Proč se v ní sama nikdy nebála? Hledala si manžela mezi „modráky“? Jak se na šlechtu dívá česká společnost? Jaké...

10. listopadu 2026

Nejkrásnější chalupy v Česku: 8 designových chat, kde budete chtít strávit zimu

Esprit
Domesi Concept House Budíkov (nacházející se v obci Budíkov nedaleko Humpolce...

Zasněžená krajina za oknem, rozpálená sauna, praskající oheň a víkend, během kterého nemusíte vůbec nic. Zimní dovolená v Česku může být stejně kouzelná jako pobyt v alpském resortu, zvlášť když si...

10. listopadu 2026  12:02

Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení

Limitující byla při zařizování interiéru klenba stropu, jejíž oblouk přechází...

Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového...

10. listopadu 2026

Problémy s pozemkem je nezastavily. Manželé si u Příbrami postavili útulné 4+kk

Jaroslava s Tomášem si postavili dům 4+kk u Příbrami.

Jaroslava s Tomášem si dům 4+kk u Příbrami, který našli na internetu, postavili i přes problémy s pozemkem. „Nepotřebovali jsme velký dům, naopak jsme chtěli malý, kvůli nákladům na jeho provoz,“...

10. listopadu 2026

Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov

Motiv prvků pod úhlem 45° se objevuje také u atypické pohovky vyrobené na míru...

Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...

9. listopadu 2026

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

vydáno 9. listopadu 2026

Když teenager vyroste z pokoje. Designérka ukazuje proměnu, která funguje roky

Původní pokoj byl plný sportovních trofejí, sbírek a dekorací z různých etap...

Zařizování studentského pokoje patří k nejnáročnějším disciplínám interiérového designu. Na rozdíl od ostatních místností v bytě se totiž neustále vyvíjí. Interiérová designérka představuje proměnu...

8. listopadu 2026

Zvenku vypadá jako nenápadné áčko, uvnitř skrývá geniálně řešený prostor

Přední krytá veranda funguje jako chráněný vstupní prostor, zatímco vzadu na...

Hotovo bylo ani ne za dva měsíce, a realizace přitom majitele této chaty nijak finančně nezruinovala. Na to, že stavba zvaná Woods Retreat vznikala v dost prestižní lokalitě newyorských lesů Springs...

8. listopadu 2026

Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem

Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce. Aby totiž mohly...

Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...

7. listopadu 2026

Z Lublaně do Lán. I letní sídlo českých prezidentů proměnil Plečnik do krásy

Sídlo československých a poté českých prezidentů je na Pražském hradě, jejich...

Sídlo československých a poté českých prezidentů je na Pražském hradě, jejich letní rezidenci bychom ale našli v Lánech. A zdejší zámek je oproti Hradu mnohem méně známý. Byla by ale škoda o něm nic...

6. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad

Byt je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín,...

V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...

6. listopadu 2026

Beton, dub a psí tlapky. Architekti proměnili dům v Modřanech v útulný domov

Nejdůležitější částí domu o ploše 210 metrů čtverečních je kuchyň.

Stavěli dům a potřebovali pomoc s návrhem interiéru. A tak začala spolupráce s majiteli domu v pražských Modřanech a architekty Janou a Janem Kropíkových z ateliéru Artvibe.

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.