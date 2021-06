Když v Americe nesehnal Čech velké stropní okno, sám si ho vyrobil

Když se postmoderní styl poprvé dostal na scénu, většina lidí si užívala šance porušit pravidla a upustit od formálnosti, což je jednoduchá charakteristika. Díky tomu je tento styl stále oblíbený.

Detail stropního okna, které si Josef Tůma vyrobil sám.

Postmodernismus zahrnuje především individualismus a experimentování, které ožívá díky funkovým kombinacím textury, barvy, linií i materiálů. Využití asymetrie během tohoto období vzrostlo a přímé linie se staly součástí ostrých úhlů a nejednoznačných tvarů.

„V tomto období vznikla také neuvěřitelně zajímavá svítidla, nábytek, dekorativní předměty a nástěnné umění,“ uvádějí historici losangeleské architektury.

Koncem osmdesátých let minulého století se tímto stylem nadchli i manželé Tůmovi, emigranti z Československa. Jižním směrem nedaleko od mezinárodního letiště LAX, čtyři bloky od pláže Pacifiku v Hermosa Beach, si pořídili malý domek.

Šikovné české ruce

Josef Tůma s manželkou Zuzanou se rozhodli přízemní domek o rozloze 110 m2 přestavět tak, aby odpovídal požadavkům na pohodlné bydlení pro čtyřčlennou rodinu.

Vystudovaný strojní inženýr si odbyl pracovní ostruhy ve Výzkumném ústavu motorových vozidel v Praze, kam dojížděl z Roudnice nad Labem. Později v papírně ve Štětí a nakonec skončil před emigrací do Spojených států v JZD Počeplice. Všechny profesní sestupy byly výsledkem jeho „fascinujícího“ kádrového profilu.

Jak jste v Americe začínali?

Tvrdou prací, která nás nutila být denně 24 hodin v pohotovosti. Opravoval jsem auta, manželka se starala o děti a firemní účetnictví. Z našetřených peněz se nám povedlo zřídit vlastní autodílnu a koupit si malý domeček. Jenomže za nedlouho nám nevyhovovala jeho velikost.

Co bylo řešením?

Najali jsme si velice progresivního architekta Guillermo Grossmana, původem z Argentiny. Byl navíc majitelem stavební firmy, což byla výhra. Jednou ranou jsme mohli propojit dva cíle. Každý, kdo stavěl dům, ví, že co se nepovede správně postavit, hází architekt a stavitel mezi sebou jeden na druhého jako horký brambor.

Povedlo se vám uplatnit nějaké vlastní návrhy?

Komunikovali jsme spolu s Guillermem velice dobře. Věnoval jsem se podrobně všem návrhům a požadavkům na plánování i samotné konstrukci. Přišel jsem s nápadem otevřít strop ve velké společenské místnosti v patře. Důvodem bylo přirozené denní světlo. Ze stran to příliš nešlo a bylo by ho strašně málo, pokud bychom odmítli použít svíčky anebo světlomety. A tak se zrodila eventualita „skylight“.

Kruhové okno je dílem majitele.

Skrývala realizace stropního okna nějaké problémy?

Nebylo jednoduché a obvyklé sehnat v osmdesátých letech minulého století nadměrné kruhové okno na strop. Nabídl jsem proto architektovi, že se o jeho výrobu postarám sám. Něco o materiálech jsem díky studiu na ČVUT znal. A měl jsem vlastní představu jak to udělat.

Propojil jsem jen znalosti z automobilového průmyslu se stavebnictvím. Vyřešil jsem to velice jednoduše. Svařil jsem ohnuté rámy z železa a dal do toho lepená skla vyrobená u sklenáře. Vlastnostmi se podobaly tomu, co se běžně používá v autech. To vyhovovalo i stavebním předpisům při zemětřesení, aby případně střepy nepadly nikomu na hlavu. Vše jsem upevnil a utěsnil do rámů stejným postupem jako při výměně čelního skla u aut.

Zkušenosti se stavbou rodinného domu jste si přinesl z Československa. V čem se liší oproti zdejším?

Rozdíl byl jen v přístupu k práci. Za socialismu se tomu říkalo svépomoc. Podíleli se na ni příbuzní a především melouchaři, kteří si často dokázali zajistit i nedostatkový materiál. Tady to až na ty ukradené stavebniny fungovalo podobně.

Jídelna je klasická, včetně českého křišťálového lustru.

S kamarády jsme pokládali parkety, obkládali dlaždičkami koupelny atd. Neměli jsme peníze na zaplacení licencovaných řemeslníků, kteří by vše dokázali postavit na klíč.

Naštěstí má tady majitel právo sám se o výstavbu nemovitosti postarat. Může si obstarat stavební povolení a zodpovídat za všechny profese při inspekci městských regulí a požadavků.

Došlo během výstavby k nějakým neobvyklým událostem?

K nezapomenutým zážitkům patřila konstrukce střechy. Když jsme ji přestavovali. Bylo potřeba ji celou sundat, a tak jsme spali s celou rodinou řadu dní pod širákem. Díky subtropickému počasí se to však dalo docela dobře zvládnout.

Je velký rozdíl mezi motorismem a stavebnictvím?

Pokud jde o výrobu kovových okenních rámů nebo železných dveří, tak je to podobné. Jinak se tady většinou používá dřevo a s tím jsem moc zkušeností neměl. Co je ale nejdůležitější, a o čem jsem se na vlastní kůži poučil, je řemeslnost. Kvalita práce.

Můžete to vysvětlit?

Jednoduše, když chlap potřebuje svařit dva kusy železa dohromady do úhlu devadesáti stupňů, musí je uříznout v pětačtyřiceti stupních. Preciznost téhle jednoduché poučky se přenese do všech profesí. A není potřeba být profesionální pokladač podlah, tesař nebo zedník.

V manželské ložnici nechybí krb.

Jak dlouho trvala rekonstrukce a čím byla ovlivněna?

Největší vliv měly pochopitelně peníze. Občas jsme museli i práce přerušit. Zjednodušeně se dá říct, že plánovaní, základy a hrubou stavbu jsme zvládli přibližně za rok. Nutily nás k tomu i místní předpisy. Pokud by kolaudace neproběhla během roku od data stavebního povolení, museli bychom znovu projít celým byrokratickým procesem včetně nových poplatků. Úprava interiérů už nebyla nijak složitá a vyžádala si jen několik dalších měsíců.

Pohodlí se šesti koupelnami

Velkolepý dům v Hermosa Beach má ničím nerušený výhled na oceán z několika balkonů a oken. Interiéru dominuje obrovská místnost v patře o velikosti přibližně šedesáti čtverečních metrů. Má podlahu z tvrdého dřeva a je prosvětlena stropním oknem ve výši skoro čtyř metrů. Patří sem bar, společenské posezení a krb s vlastním „komínem“, odsavačem vzduchu uprostřed. V patře je umístěna i manželská ložnice s krbem, koupelnou a průchozí šatnou. Nechybí kancelář.

V přízemí je jídelna s třetím krbem, další ložnice a koupelny. Kuchyň má pětimetrový pult z křemence a barové posezení. Profesionální spotřebiče jsou samozřejmostí. Celkem je zde ve dvou podlažích obytná plocha o velikosti 415 m2, kromě obývacího pokoje, jídelny, kanceláře a kuchyně mají majitelé k dispozici ještě pět ložnic a šest koupelen.

Součástí nemovitosti je dvojgaráž, bazén a travnatý pozemek o celkové ploše 670 čtverečních metrů.