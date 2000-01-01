Malý byt a velká postel, to bývá vždy pořádný problém. Zejména když omezený prostor obývá hned čtyřčlenná rodina. Rozkládací pohovka? Sklopná postel? Ani jedno z těchto dvou řešení nestačilo. A tak přišla ke slovu elektrická zvedací postel integrovaná do stropu obývacího pokoje. Netradiční řešení navrhlo studio Noscale Architects.
Autor: Roland Szabo
Celková plocha bytu je 62 metrů čtverečních, což pro čtyřčlennou rodinu není žádný přepych. I proto muselo přijít netradiční řešení.
Autor: Roland Szabo
Kromě zvedací postele použili architekti pro optické zvětšení interiéru všechny obvyklé triky: bílou výmalbu i nábytek, rozšířené průchody, závěsné skřínky, subtilní kousky i lesklé plochy.
Autor: Roland Szabo
Zároveň však autoři dbali na dostatek úložného prostoru, třeba kuchyňská linka má skříňky vytažené až ke stropu.
Autor: Roland Szabo
V bytě zůstala zachovaná funkce obývacího pokoje a pod lůžkem se našlo i místo pro domácí pracovnu, pro kterou už v bytě nezbylo místo.
Autor: Roland Szabo
Díky elektrickému mechanismu je manipulace s lůžkem velmi snadná. Nevyžaduje žádnou fyzickou námahu, stačí stisknout tlačítko a lůžko se spustí dolů, nebo naopak nahoru do stropního podhledu, a to včetně lůžkovin.
Autor: Roland Szabo
Celý mechanismus zvedací postele se obejde bez jakýchkoliv podpěr nebo sloupků.
Autor: Roland Szabo
Základem je minimalistická ocelová konstrukce, kterou tvoří konzola pohybující se na svislých kolejnicích upevněných na nosné stěně.
Autor: Roland Szabo
V kolejnicích se snadno pohybuje i regál, který slouží k oddělení jídelní a odpočivné části.
Autor: Roland Szabo
Podle potřeby může posuvný regál zvětšit či zmenšit jídelní nebo odpočivnou část.
Autor: Roland Szabo
Projekt studia Noscale Architect najdete v knize Minimal z nakladatelství Idealab. Zdůrazňuje klíčovou roli architekta a designéra při vytváření prostoru, který neomezuje, ale podporuje kvalitu života svých obyvatel.
Autor: archiv Idealab
Aby byl uživatel malého interiéru se svým bydlením spokojený, neobejde se bez inspirace, ale většinou ani bez odborníků. Proto kniha nabízí 49 architektonických řešení malých bytů, převážně z Česka, ale také rozhovory s architekty, developery, interiérovými designéry a teoretiky.
Autor: archiv Idealab