Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích posledních projektů byla proměna luxusního domu nad kalifornskou pláží. Sídlo s úchvatným výhledem na oceán a nezaměnitelným rukopisem slavné herečky je nyní na prodej v přepočtu za více než 200 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Oscarová herečka koupila nemovitost v kalifornském Laguna Beach v roce 2021 za zhruba 143 milionů korun a následně ji kompletně proměnila podle svého vkusu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Výsledkem je elegantní dům, v němž dominují černobílé kontrasty, přírodní materiály a především úchvatné výhledy na Tichý oceán.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Už o rok později Diane nemovitost „poslala dál“. Prodala ji přibližně za 172 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům se čtyřmi ložnicemi nabízí obytnou plochu zhruba 251 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze více než 1500 metrů čtverečních přímo nad písečnou pláží Table Rock Beach.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Díky obřím oknům sahajícím od podlahy až ke stropu se nabízejí úchvatné panoramatické výhledy na oceán prakticky z každé místnosti.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Při pohledu z ptačí perspektivy vynikne nejen velkorysé umístění domu na skalnatém pobřeží, ale také jeho členitá architektura a prostorné terasy. Nemovitost obklopuje zeleň a díky poloze vysoko nad pláží nabízí ničím nerušený výhled na Tichý oceán.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Venkovní prostory jsou stejně jako interiér velkorysé. Budoucí majitel bude mít k dispozici několik teras, posezení, venkovní kuchyni i gril.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Koupelny se nesou v elegantním duchu, v němž převládá bílá barva a čisté linie.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům nabízí celkem tři koupelny, přičemž ta hlavní, navazující na ložnici, je vybavena dvěma umyvadly, volně stojící vanou a prostorným sprchovým koutem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Interiéry nesou nezaměnitelný rukopis slavné herečky. Bílé stěny kontrastují s černými okenními rámy, dveřmi a dalšími detaily, které jsou často také laděné černo-bíle.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Šatna je minimalistická s dostatkem úložného prostoru.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Prostorné kuchyni vévodí mohutný ostrůvek, na který navazuje jídelna a obývací pokoj s krbem z černých cihel.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Interiéru domu dominuje pro Diane Keatonovou typická kombinace černé a bílé, kterou zjemňují přírodní materiály.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům nabízí několik teras s panoramatickým výhledem na Tichý oceán. Jedna navazuje přímo na obývací pokoj, další je přístupná z hlavní ložnice.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jedna navazuje přímo na obývací pokoj, další je přístupná z hlavní ložnice.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí ani venkovní kuchyně s vestavěným grilem, dřezem, barem a místem k posezení.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Široká dubová prkna na podlahách doplňují bíle natřené dřevěné stropy a odhalené černé cihlové zdivo.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Prostorná kuchyně s výhledem na Tichý oceán kombinuje bílé a šedé odstíny. Jejím ústředním prvkem je mohutný mramorový ostrůvek, který nabízí také místo k posezení. Nechybí dostatek úložných prostor ani pracovní plochy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zajímavostí domu je jeho členité uspořádání. Jednotlivé obytné části se nacházejí v různých výškových úrovních a propojuje je několik kratších schodišť.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ložnice jsou zařízené se vkusem v přímořském stylu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí zajímavé detaily na zdech a oni obklady v přírodních tónech.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na přiznaném zdivu se vyjímají surfovací prkna odkazující na polohu domu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V koupelnách stejně jako ve zbytku interiéru dominuje bílá s dotekem černé.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ani v pokojích pro hosty se v rámci designu nedělaly žádné kompromisy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní ložnice má dokonce vlastní krb a soukromou terasu s výhledem na oceán.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Chodby zdobí odkládací stolky, které interiér zútulňují.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Venkovní prostory jsou pojaté jako přirozené pokračování interiéru.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V obývacím pokoji můžete relaxovat při pohledu na Tichý oceán.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům stojí v prestižní přímořské oblasti South Laguna Beach na jihu Kalifornie. Je usazený na skalnatém útesu přímo nad pláží Table Rock Beach, odkud se otevírají panoramatické výhledy na Tichý oceán. Díky vyvýšené poloze si mohou obyvatelé vychutnávat pohled na mořskou hladinu nejen z teras, ale prakticky ze všech obytných místností.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Velkou předností nemovitosti je přímý přístup k oceánu. Dům se nachází u soukromé komunikace Table Rock Drive a z jeho zadní části vede strmé dřevěné schodiště až na písečnou pláž.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Noví majitelé tak budou mít moře doslova na dosah ruky, aniž by museli opouštět bezprostřední okolí svého bydliště. Poloha na útesu navíc umožňuje naplno využít terasy orientované směrem k Pacifiku.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Svůj osobitý styl představila také v několika knihách věnovaných architektuře a bydlení, například v publikaci The House That Pinterest Built z roku 2017.
Autor: Profimedia.cz
Herečka, která loni zemřela ve věku 79 let, se nesmazatelně zapsala do filmové historie. Za snímek Annie Hall získala Oscara a diváci ji milovali také díky rolím ve filmech Kmotr, Otec nevěsty nebo Klub odložených žen. Luxusní kalifornský dům tak dnes není jen mimořádnou nemovitostí, ale také připomínkou jejího talentu, který zdaleka nekončil před filmovou kamerou.
Autor: Profimedia.cz
Diane Keatonová s oscarovou soškou za hlavní ženskou roli ve snímku Annie Hallová, 1978
Autor: Profimedia.cz