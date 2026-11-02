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Poslední dílo slavné oscarové hvězdy. Podívejte se na luxus za 200 milionů

Klára Lyons
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Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích... Oscarová herečka koupila nemovitost v kalifornském Laguna Beach v roce 2021 za... Výsledkem je elegantní dům, v němž dominují černobílé kontrasty, přírodní... Už o rok později Diane nemovitost „poslala dál“. Prodala ji přibližně za 172... Dům se čtyřmi ložnicemi nabízí obytnou plochu zhruba 251 metrů čtverečních a... Díky obřím oknům sahajícím od podlahy až ke stropu se nabízejí úchvatné... Při pohledu z ptačí perspektivy vynikne nejen velkorysé umístění domu na... Venkovní prostory jsou stejně jako interiér velkorysé. Budoucí majitel bude mít... To vše s kulisou nekonečného Pacifiku Kdo by si na tomto místě nepřál odpočívat? Koupelny se nesou v elegantním duchu, v němž převládá bílá barva a čisté linie. Dům nabízí celkem tři koupelny, přičemž ta hlavní, navazující na ložnici, je...
Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích posledních projektů byla proměna luxusního domu nad kalifornskou pláží. Sídlo s úchvatným výhledem na oceán a nezaměnitelným rukopisem slavné herečky je nyní na prodej v přepočtu za více než 200 milionů korun.

Oscarová herečka koupila nemovitost v kalifornském Laguna Beach v roce 2021 za zhruba 143 milionů korun a následně ji kompletně proměnila podle svého vkusu. Výsledkem je elegantní dům, v němž dominují černobílé kontrasty, přírodní materiály a především úchvatné výhledy na Tichý oceán.

Herečka Diane Keatonová se věnovala i rekonstrukci domů, podívejte se

Dům se čtyřmi ložnicemi nabízí obytnou plochu zhruba 251 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze více než 1 500 metrů čtverečních přímo nad písečnou pláží Table Rock Beach. Díky obřím oknům sahajícím od podlahy až ke stropu se nabízejí úchvatné panoramatické výhledy na oceán prakticky z každé místnosti.

Herečka, která loni zemřela ve věku 79 let, se nesmazatelně zapsala do filmové historie. Za snímek Annie Hall získala Oscara a diváci ji milovali také díky rolím ve filmech Kmotr, Otec nevěsty nebo Klub odložených žen. Luxusní kalifornský dům tak dnes není jen mimořádnou nemovitostí, ale také připomínkou jejího talentu, který zdaleka nekončil před filmovou kamerou.

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Poslední dílo slavné oscarové hvězdy. Podívejte se na luxus za 200 milionů

Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích...

Diane Keatonová milovala nejen film, ale i architekturu. Jedním z jejích posledních projektů byla proměna luxusního domu nad kalifornskou pláží. Sídlo s úchvatným výhledem na oceán a nezaměnitelným...

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