Oscarová herečka koupila nemovitost v kalifornském Laguna Beach v roce 2021 za zhruba 143 milionů korun a následně ji kompletně proměnila podle svého vkusu. Výsledkem je elegantní dům, v němž dominují černobílé kontrasty, přírodní materiály a především úchvatné výhledy na Tichý oceán.
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Dům se čtyřmi ložnicemi nabízí obytnou plochu zhruba 251 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze více než 1 500 metrů čtverečních přímo nad písečnou pláží Table Rock Beach. Díky obřím oknům sahajícím od podlahy až ke stropu se nabízejí úchvatné panoramatické výhledy na oceán prakticky z každé místnosti.
Herečka, která loni zemřela ve věku 79 let, se nesmazatelně zapsala do filmové historie. Za snímek Annie Hall získala Oscara a diváci ji milovali také díky rolím ve filmech Kmotr, Otec nevěsty nebo Klub odložených žen. Luxusní kalifornský dům tak dnes není jen mimořádnou nemovitostí, ale také připomínkou jejího talentu, který zdaleka nekončil před filmovou kamerou.
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