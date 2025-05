Místo dveří do přesíně použili designéři Lugi velké posuvné zrcadlo dveře, které prostor opticky zvětšují. | foto: Jaroslav Kvíz

„V Libčicích nad Vltavou bydlím, takže jsem o plánovaném developerském projektu tří bytových domů v předstihu věděl. Líbilo se mi samotné místo v klidné části města, s dobrou dostupnosti k vlaku, který tvoří bezvadné spojeni s centrem Prahy za 25 minut,“ prozrazuje investor.

Před koupí se pustil do přípravy: požádal o plány ještě před samotným zahájením prodeje a začal obcházet zarostlý pozemek, kde měla výstavba začít.

„Měl jsem tak od začátku jasno, v jakém domě i v jakém patře a o jaký konkrétní byt mám zájem. Chtěl jsem si dopředu ověřit co nejvíc věcí, takže jsem se prodíral okolními svahy s plány a výškoměrem, abych si ověřil, jaký bude z terasy budoucího bytu výhled. Až pak jsem si byt zarezervoval,“ popisuje budoucí majitel.

Změny v dispozici

Byt je určený k pronájmu, přesto měl investor docela zvláštní podmínku, kterou si však kladl sám sobě. Přál si, aby ho to celé bavilo a bylo udělané tak, jako kdyby měl v bytě s plochou 60 m2 a terasou téměř 25 m2 bydlet sám. To sice asi není nejvhodnější přístup k nájemnímu bydlení, protože se to docela prodraží, ale radost z konečného výsledku byla důležitější. A kdoví, možná tu bude jednou opravdu bydlet sám.

V čem měl jasno předem, byla také volba studia, které mělo navrhnout a vyrobit vybavení bytu. Místní firma Lugi, která v Libčicích funguje už přes 30 let a pracuje s řadou designérů a architektů, se s majitelem rychle dohodla.

Pokud šlo o klientské změny ještě v průběhu stavby, bylo nutné hlavně otevření prostoru. Příčky s dveřmi nahradily velké posuvné dveře, ze samostatného WC se stal sklad s prádelnou a vanu v koupelně nahradil sprchový kout. Pak už přišli malíři a nábytek na zakázku, který nechal vyznít celý prostor.

„Všechno jsme měli nakreslené a odsouhlasené ještě v průběhu stavby. Takže 14 dní od převzetí bytu bylo již hotovo a mohl jsem si tam na zkoušku přespat a vyzkoušet si, jak vše funguje. Designéři a truhláři Lugi odvedli skvělou práci. Vlastně se drželi svého jména, název vznikl z latinského ´lignarius unicus´, což znamená truhlář jedinečný,“ říká spokojený majitel.