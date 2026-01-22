Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic

Klára Lyons
Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. Přestože je byt malý a Monika musí spát v obývacím pokoji, neměnila by. Bydlení si vyladila do posledního detailu a pochvaluje si nejen sousedy, ale i vlastní zahrádku.
Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic.

Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. | foto: archiv moniky

Byt je zařízen v tlumených odstínech s akcenty černé.
Rozložená sedací souprava supluje lůžku pro paní domácnosti.
Skříňky nedávno dostaly nový kabát v podobě moderního odstínu kašmíru.
V kuchyni má vše svoje místo.
Monika je Polka, bydlí v polském Slezsku blízko českých hranic v bytě, který je součástí developerského projektu. Jeho první etapa byla postavena před devíti lety a neustále se rozšiřuje. Nachází se sice v centru města, ale zároveň v oblasti plné zeleně jen kousek od velkého parku.

Do bytu, který byl prázdný a nutně potřeboval rekonstrukci, se Monika se synem přestěhovala před osmi lety. Vše bylo potřeba udělat od základu nové, což vzala Monika jako výzvu a možnost konečně si zařídit bydlení podle svých představ.

Interiér i exteriér se za osm let hodně proměnil, pocit pohodlí a útulnosti ale zůstal. Rekonstrukce trvala pouhé dva měsíce, protože přesně tolik času měla Monika k nastěhování. Naštěstí se jí podařilo najít profesionála, s jehož pomocí rekonstrukci bleskově zvládla.

Obývací pokoj a ložnice v jednom

Byt se nachází v moderním dvoupodlažním domě s přízemím a jedním patrem. Prostor o velikosti 62 metrů čtverečních je rozdělený na obývací pokoj s kuchyní a pokoj pro jedenáctiletého syna. Monika přespává v obývacím pokoji na sedačce, kterou každý večer rozkládá. Přiznává, že další pokoj jí velmi chybí. Volné byty o vhodné dispozici ale v době, kdy sháněla bydlení, nebyly k dispozici.

„Byt jsem si zařídila sama bez architekta či designéra, ale zato s láskou. Ráda kombinuji různé styly, kde se moderní prolíná s tradicí a vše je zachováno v duchu minimalismu. V interiéru mám ráda zemité barvy jako je světlá a béžová, které kombinuji se dřevěnými prvky. Dřevo dodává interiéru teplo, zároveň je ale nakombinované s černou, která interiéru dodává osobitý charakter,“ vysvětluje Monika.

Dekorace shání v různých obchodech a nebrání se ani levnějším řetězcům. Jednoduché kusy nábytku oživují sezonní dekorace, jako jsou například slunečnice na konci léta nebo dýně a sušené květiny na podzim. Inspiraci hledá na internetu, ale vždy podle svých slov přidá něco svého.

Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život

I na malé zahrádce se dá skvěle relaxovat

Monika ráda mění barvy stěn i nábytek. Jako poslední prošla proměnou kuchyňská linka, kde se vyměnila tmavší dvířka za světlejší dekor v barvě kašmíru. Monika si cení cihlových obkladů v kuchyni, které jsou podle ní velmi nadčasové. Jeden z mála kusů, který v bytě stojí od samého začátku, je knihovna, na které si velmi zakládá.

Prostor chodby opticky zvětšuje stropní zrcadlo. V chodbě se také nachází velká skříň a dostatek úložného prostoru na oblečení. Pod dlažbou je zabudované podlahové topení.

Byt má svou vlastní zahrádku o velikosti 30 metrů čtverečních a terasu o poloviční velikosti. Zahradu i terasu využívá Monika se synem k odpočinku a setkávání s přáteli.

„Na zahradě jsme si zasadili spoustu rostlin a také maliny a borůvky. Je tam místo i na trampolínu a v létě na menší bazén, takže je to pro nás ideální. Je to taková naše oáza klidu,“ pochvaluje si majitelka. Monika nemá problém se sousedy, kteří jsou podle ní velmi přátelští a vzájemně si pomáhají.

Monika sdílí své tipy na bytové dekorace na svém instagramovém účtu. Kvůli vážné nemoci přehodnotila svůj postoj k životu a dnes si užívá maličkostí.

