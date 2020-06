Dům byl láskou na první pohled. Nechybí v něm ani růžová

Majitelka byla zvyklá žít v domě. Od počátku hledání nového domova se proto orientovala na prostorný dům, kde by mohla mít pracovnu a který by poskytl nezbytné zázemí dospělému synovi i mladší dceři.

Členění interiéru dokonale odpovídalo jejím představám. Vyhovovaly i dojezdové vzdálenosti do míst, která se neoddělitelně pojí se způsobem jejich života. Dům byl připraven k prodeji včetně položených podlah.

„Něco bych asi řešila trošku jinak, ale jinak se mi dům velmi líbil,“ vzpomíná Hana, která se do domu okamžitě zamilovala. Interiér řešila s designérkou Mirkou Peškovou, která nově navrhla a přivedla k životu kanceláře ve firmě, kde majitelka pracuje.

Práce Mirky ji nadchla ve všech ohledech, velmi jí důvěřovala a cenila si výjimečného citu pro práci s barvami. Doma si totiž přála jednoduchý a nadčasový interiér.

Šťastná řešení

„Samozřejmě, ke všemu jsem se vyjadřovala, společně jsme konzultovaly mnohé, ale například s kuchyní bych si neporadila a bez Mirky bych jistě některé vybavení, které se mi moc líbí, nenašla. Zprvu mi kuchyň přišla obrovská, ale není. Zaskočila mě i varná deska před oknem, ale s výsuvnou digestoří jde o skvělé řešení,“ uznává majitelka. Do jednoho roku po nastěhování se jí podařilo uvést dům do současného stavu. Jak sama vysvětluje, bez zásahu designérky by to nebylo možné.

Hana není vůbec zastánce pestrých barev. Kvůli celkovému optickému zvětšení prostoru se vybíraly decentní a jemné pastelové odstíny doplněné nádechem růžové. Barevné ladění se rodilo postupně, vše na sebe volně navazovalo. V pokoji dcery se však barevnosti trochu obávala: poměrně tmavá šedá, ostřejší růžová a šedý nábytek... Nakonec je spokojená a důvěry vložené v designérku nelituje.

V jídelně si přála velký stůl. Odmítla původní návrh kulatého stolu a zvolila klasický tvar obdélníku. Velký stůl vnímá jako ústřední bod setkávání s rodinou a hosty. Také si přála sedací soupravu s vyšším sedem a vysokými opěráky.

„Nikdy bych nezvolila žádné vybavení, které by bylo jen krásné a postrádalo nezbytnou funkčnost,“ vysvětluje majitelka svou volbu pohovky. Řešení pokoje dcery považuje za dokonalé. Přestože je v domě dostatek místa, dcera Aneta projevila zájem o velké množství úložných prostor včetně skříní přímo ve svém pokoji. Designérka Mirka je šikovně zakomponovala do stěny kolem okna, kam začlenila i praktickou lavici.

Nábytek v pokoji dcery je zhotoven na míru z šedého lamina. Na lůžku širokém 160 cm a opatřeném praktickými úložnými prostory se pohodlně vyspí dva dospělí. K relaxaci slouží čalouněná lavice s úložnými prostory a pěkným výhledem do okolí. Psací stůl Tamholt (Jysk) je vyroben z lakované MDF desky a dubového dřeva.

Aneta se nespokojila ani s postelí širokou 120 cm. Lůžko s úložným prostorem dosahuje šířky 160 cm. „Ve volbě vybavení mě Mirka orientovala správným směrem. Stále mě korigovala a musely jsme se držet i daného finančního limitu,“ vyjadřuje svůj vděk spokojená majitelka, která se ve svém novém domově cítí naprosto skvěle a opravdu doma.

Jak to vidí designérka

„S klientkou se mi spolupracovalo dobře, ale finanční rozpočet byl značně omezený. Výsledná realizace pokoje Anety odpovídá návrhu, stejně tak i kuchyň či předsíň. Pokoj dcery dokazuje, jak mohou barvy prospět celkovému vzhledu. Malý pokoj se díky monochromatickému sladění stěn a nábytku opticky zvětšil. Klidnější tóny šedi rozsvítila výraznější růžová barva na čalounění. Barevná kombinace je ideální pro dívku ve chvílích odpočinku po tréninku i klidu při učení,“ popisuje Mirka Pešková.

Kuchyň v pudrovém ladění je zhotovena na míru podle návrhu studia Mibiko. Varná deska pod oknem je opatřena výsuvnou digestoří.

Extrémně malá předsíň podle ní zase ukazuje způsob, jak je možné i v tak malém prostoru skloubit propojení šatní skříně se skříňovým botníkem včetně lavice. „Devadesát procent lidí by nejspíš dalo skříň od kraje ke kraji,“ komentuje praktická i efektní řešení designérka.

Miroslava Pešková se věnuje návrhům i jejich následné realizaci a také tvorbě vlastních návrhů nábytku a doplňků včetně zajištění jejich výroby. Ráda kombinuje styly, preferuje kvalitní řemeslné zpracování na míru, které však klidně kombinuje s nízkonákladovými produkty. „Důležité je, aby byl prostor hřejivý, přinášel inspiraci a úsměv a umožňoval i dokonalé uvolnění,“ dodává designérka.

