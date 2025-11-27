Poličky, které nemusíte přivrtávat, i geniální nápad, jak mít doma pořádek

Některé geniální věci vznikají náhodně: někdy je to padající jablko na hlavu Isaaca Newtona, jindy jen žádost ženy, aby manžel konečně přišrouboval poličku v koupelně. A ten ji skutečně přidělal, jenže bez vrtání. Architekt Miroslav Stach (společně s manželkou Janou) totiž vymyslel magnetické poličky, které vrtání nepotřebují.
Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu...

Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu sprchového koutu nebo dvířka skříněk. | foto: www.haptic.store.cz

Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu...
Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu...
Každou velikost police lze doplnit několika dalšími doplňky, které dohromady...
Každou velikost police lze doplnit několika dalšími doplňky, které dohromady...
„Bez vrtání, lepení, stresu a hned. To vše platí o magnetických poličkách be_myshelf, které lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu sprchového koutu nebo dvířka skříněk,“ vysvětluje Jana Stachová ze studia boq architekti, z jehož autorské dílny pochází kolekce haptic. Je zde jediné omezení pro použití: tloušťka zástěny či dvířek nesmí být větší než osm milimetrů.

A v čem spočívá vtip snadné instalace? „Magnetickou poličku uchytíte na zástěnu sprchového koutu, kdy nejprve přiložíte policový díl do požadované výše ve sprše a z druhé strany skla nasadíte protikus tak, aby se nejprve spojily krajní protilehlé magnety. Poté zvednete celý protikus do horizontální polohy, čímž se všechny magnety spojí,“ popisuje způsob instalace architekt Miroslav Stach.

Každý člen domácnosti si tak může svou poličku umístit podle své potřeby (či výšky). A pokud vás po nějakém čase umístění poličky omrzí, nebo dítě povyroste, jednoduše díly s magnety oddálíte a přemístíte tam, kde je potřeba. Svůj nápad si nechali autoři i patentovat.

Vesnický dům navrhli v klasickém tvaru, je však ryze moderní

Vytvořte si svůj pořádkový rituál

Architekti Jana a Miroslav Stachovi mají za sebou řadu velmi úspěšných velkých projektů. A také cen, českých i světových, třeba za poetický dům u rybníka nebo technologický dvůr v Českých Budějovicích, za který získali Českou cenu za architekturu. Už třikrát si odnesli ocenění Big See Award, dvakrát za architekturu, jednou za design.

Návrhy domů i interiérů zvládají skvěle, stejně jako rodinu. Možná že právě jejich tři děti je inspirovaly ke kolekci designových bytových doplňků Be my ritual. Udržet pořádek ve velké rodině totiž není vůbec jednoduché!

Jenže řada modulárních úložných elementů není určená jen dětem, ale všem: „Inspirací byl přirozený vývoj. Po magnetických poličkách přišla touha dostat se z koupelny dál do bytu, do kuchyně, ložnice nebo kanceláře,“ vysvětluje důvody architektka Jana Stachová.

Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu sprchového koutu nebo dvířka skříněk.
Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu sprchového koutu nebo dvířka skříněk. Vybírat lze ze tří velikostí, 30, 40 a 50 cm.
Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu sprchového koutu nebo dvířka skříněk.
Každou velikost police lze doplnit několika dalšími doplňky, které dohromady tvoří kompletní set. Jsou to stěrka, sprchový organizér (shower caddy) a mýdlenka.
Výsledek? Úložný systém, který má jednotnou logiku rozměrů, ale nekonečné množství kombinací a využití. Základ tvoří kovové tácy ve čtyřech velikostech, na nichž lze libovolně kombinovat 17 různých modulů. Kouzlo systému spočívá v jeho univerzálnosti. Stejná sestava se může uplatnit v koupelně, v kuchyni vedle dřezu, v ložnici jako šperkovnice nebo na pracovním stole jako box pro kancelářské potřeby.

Mezi moduly najdete držáky na kartáčky či kosmetiku, dózy na šperky a další drobnosti, dávkovače mýdla, difuzéry, svíčky, úložné věže vhodné do menších prostor, dokonce je lze využít i jako stabilní květináče.

Každý kus je unikátní ruční výroba s důrazem na detail. Tácy jsou vyrobeny z lakovaného, zinkovaného plechu, samotné moduly pak vznikají manuálním odléváním minerální hmoty. Ta je založena na vodní bázi, neobsahuje rozpouštědla, je netoxická a ekologická.

Dům pro mladou rodinu nabízí poležení jako na peci i vlastní kino

Tácy jsou k dispozici v pěti odstínech, které navazují na barevnou škálu magnetických poliček Be myshelf, a umožňují tak barevné propojení celého interiéru. Barva modulů vychází ze samotné hmoty, definuje ji přírodní, jemně okrový odstín s názvem Home.

„Naše úložné elementy nejsou obyčejné boxy na ukládání. Be my ritual je kolekce, která má ambici být víc než úložný systém, je to sošný objekt, který propojuje praktické využití s estetickým potěšením. Chceme, aby nás obklopovaly předměty, na které se rádi díváme a kterých se rádi dotýkáme,“ říkají Jana a Miroslav Stachovi, autoři kolekce a autorské designové značky Haptic forms.

Dům s interiéry, kde jsou bylinky na prvním místě, zve k odpočinku

Studio boq architekti

Manželé Ing. arch. Jana a Ing. arch. Miroslav Stachovi jsou srdcem i hlavou ateliéru boq architekti, který založili v roce 2014. Potkali se ve stejném ročníku na Fakultě architektury ČVUT a od druhého ročníku jsou spolu. Brzy zjistili, že jsou na stejné vlně i profesně a že architekturu vnímají hodně podobně.

Zároveň se skvěle doplňují. Jana je klidná síla, Mirek oheň. On je vizionář, chrlí jeden nápad za druhým a vyřeší jakoukoli výzvu. Ona dodává rozvahu a empatii. Jsou zkrátka protiklady, kterým to spolu funguje. Těší je, když všechny věci mají své místo, a sami se rádi obklopují designem, který v nich vyvolává emoce.

27. listopadu 2025

Magnetické poličky be_myshelf lze libovolně umístit na skleněnou zástěnu...

27. listopadu 2025

