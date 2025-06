Před šesti lety si manželé řekli, že by si rádi vyzkoušeli život na vsi. Manželka Tereza je původem z vesnice a Rudolf je rodák z Brna. Terezina maminka navíc pochází přímo z vesnice, kde teď rodina bydlí. Nebyli si ale jistí, jestli jim takový život bude vyhovovat. Od některých přátel slyšeli, že lidé z vesnic tráví většinu času v dopravních zácpách, a v malých obcích navíc není příliš velká občanská vybavenost, což rovněž může představovat problém. Rozhodli se proto vyzkoušet si život vesničanů napřed nanečisto.

„Pronajali jsme si tady v obci dům. Zjistili jsme, že nám to vyhovuje, proto jsme si koupili pozemek,“ svěřil se Rudolf. Pozemek je velký a dlouho platil za vlhký, navíc cena přišla řadě místních příliš vysoká. Manželé se ale pozemku o rozloze pět tisíc metrů čtverečních v údolí nebáli. „Z dnešního úhlu pohledu pozemek drahý nebyl. Ceny šly od té doby strašně nahoru. Obavy z vlhkosti byly také zbytečné,“ říká dnes Rudolf, který je za svoje rozhodnutí rád.

Na pozemku stál dvě stě let starý javor a manželé chtěli, aby dům stál v jeho blízkosti. „Místní lidé měli strach, abychom javor neporazili. Je to místní dominanta, ke které se vážou vzpomínky a příběhy. Řada obyvatel obce kolem něho v dětství sáňkovala a nechtěli o něj přijít. My jsme všechny uklidnili, že ho chceme mít rádi také,“ popsal příběh starého stromu výtvarník a muzikant. Projekt novostavby proto musel být ke stromu velkorysý a přátelský.

Novostavba pro rodinu

Stavět se začalo před třemi lety. Dnes v domě bydlí Rudolf s manželkou, tříletým synem a roční dcerou. Nechybí ani malý pejsek Bonifác, zebřičky a pár slepic. Z prostorného domu je od příjezdové cesty vidět jen štít.

Hned za vstupními dveřmi se dá jít nahoru do ateliéru, který zabírá téměř celé podkroví. Po schodech dolů vejde návštěvník do otevřeného obývacího pokoje spojeného s kuchyní. Místnost je světlá, protože sem sluneční paprsky pronikají velkými okny. Dá se odsud vyjít i ven na zahradu, přímo pod korunu košatého javoru. Ve spodní části domu se nachází ložnice, pokoje dětí, koupelna a ještě jedna prostorná místnost, v níž najdeme především knihy, květiny a klec se zebřičkami.

Retro tady frčí

Nábytek je převážně ze sedmdesátých a osmdesátých let. „Řada mladých rodin dnes takovýto nábytek má. Nový je často příliš moderní a nemá duši. Starožitný nábytek může být cenově nedostupný, příliš vzácný nebo moc zatěžkaný historií. Přirozeně proto přichází do kurzu nábytek ze sedmdesátých a osmdesátých let, který se dá sehnat ve vetešnictví.

Snažili jsme se domácnost vybavit tak, aby měla duši, ale zároveň bylo vybavení cenově dostupné,“ vysvětluje Rudolf, který má doma dekorace v podobě starých hraček. Na nich se často podepsal zub času a nejsou pro řadu lidí na první pohled líbivé, mají ale svoje kouzlo.

„Nevnímám je úplně jako hračky, ale jako malá umělecká díla,“ říká výtvarník, který je synem malířky a ilustrátorky Vlasty Švejdové, jejíž obrázky zdobí řadu dětských knížek.

Sám od ní doma samozřejmě výtvory má, stejně jako svoje vlastní a obrazy svých přátel a známých. „Obrazy jsou pro nás velmi důležité. Ještě nepřišla řada na to, abychom si mohli jen tak pořídit nějaký od opravdu známého umělce. Máme doma proto řadu obrazů, které jsem nechtěl prodat,“ popsal Rudolf svoji domácí obrazárnu.

Umění je všudypřítomné

Rudolf je frontmanem folkpunkové skupiny Poletíme?, proto u něho doma nesmí chybět hudební nástroje. Sám hraje na banjo a kytaru, ale v obýváku stojí i piano. Manželé chtějí, aby jejich děti měly odmalička k hudbě kladný vztah, do budoucna předpokládají, že na piano v obýváku hrát budou. A zatím mají svoje dětské. Na letošní sezonu má Poletíme? naplánováno vystoupení na řadě festivalů spíše v menších městech.

Hodně času Rudolf tráví v ateliéru, kde vznikají jeho obrazy. „Maluju věci, jak je cítím. Myslím si, že moji fanoušci můj styl poznají, aniž by se museli podívat na signaturu. Začínal jsem u abstraktního umění, ale teď maluju především srandovní postavičky a zvířata. Každoročně také vydávám kreslený psí a kočičí kalendář, který je vždy na nějaké téma. Letos šlo o katalog psích a kočičích firem. Na příští rok by měly být ústředním tématem pohádky,“ uzavřel povídání o své práci Rudolf, který, stejně jako jeho maminka, ilustroval knihy, kupříkladu Křížovou cestu, k níž vytvořili texty přední teologové. Výtěžek z knihy jde na projekt Vězňova cesta, který pomáhá odsouzeným mužům a ženám.

