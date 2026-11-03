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Pokoj pro miminko proměnila v zábavné království. Prim hraje les a tajné skrýše

Klára Lyons
  4:00
Palanda poskytuje mnoho úložného prostoru, což se u malých princezen vždycky...

Palanda poskytuje mnoho úložného prostoru, což se u malých princezen vždycky hodí. | foto: archiv čtenářky

Dětský pokoj získal nezaměnitelný styl díky originální tapetě.
Vybavení pracovního koutku pořídili majitelé v obchodním domě IKEA.
Původně byl pokoj vybavený pro malé miminko.
Palanda je dostatečně robustní, takže na ní může dovádět i více dětí.
8 fotografií
Čtenářka Lucie se v soutěži pochlubila příspěvkem dětského pokoje, který vyrostl spolu s její dcerou. Pokoj pro miminko majitelé proměnili v království malé princezny pomocí barevné tapety, pracovního koutku a praktické palandy, na které mohou přespávat kamarádky.

Příspěvky do soutěže posílejte zde.

„V průběhu tří let jsme v pokoji pro miminko jen vyměnili dětskou postýlku za větší postel pro batole. Okolo čtyř let věku dcery ale začínalo být jasné, že pokoj by měl být funkčnější. Dcera miluje zvířata. Proto jsme vybrali uklidňující tapetu s lesním motivem, který se snad dceři neokouká dalších několik let,“ píše Lucie.

Do pokoje manželé pořídili masivní palandu, která skýtá nejen dvě místa na spaní, ale i dostatek úložného prostoru ve schodech palandy. V dolní části se nacházejí police, kde si dcera ukládá knížky a vystavuje své poklady.

„Měli jsme celkem problém sehnat postel, která by měla dostatečnou nosnost. Když večer dceři čteme, rádi se přitulíme, což v malých dětských postelích ať už z důvodu prostoru nebo nosnosti nebylo možné,“ popisuje Lucie.

Dětský pokoj získal nezaměnitelný styl díky originální tapetě.
Palanda poskytuje mnoho úložného prostoru, což se u malých princezen vždycky hodí.
Vybavení pracovního koutku pořídili majitelé v obchodním domě IKEA.
Původně byl pokoj vybavený pro malé miminko.
8 fotografií

Malý psací stůl i nastavitelnou dětskou židli pořídili majitelé v obchodním domě IKEA. Časem plánují pořídit i pojízdné zásuvky, kam si dcera bude moci ukládat věci do školy.

Místnost zútulňuje dětský koberec laděný do barvy tapet.

„Přestože pokoj není designově vyladěný do posledního detailu, dcera se v něm cítí velmi cítí dobře. Mám pocit, že hledat na tapetě jednotlivá zvířátka ji ještě dlouho neomrzí, stejně jako schovávat si ve schodech postele svoje poklady. A až pokoj po letech přestane plnit svoji funkci, užijeme si novou proměnu,“ zakončuje Lucie.

Proměnili jste svůj domov? Pošlete fotky a vyhrajte skvělé ceny
Témata: tapeta, postel, les

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