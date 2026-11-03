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„V průběhu tří let jsme v pokoji pro miminko jen vyměnili dětskou postýlku za větší postel pro batole. Okolo čtyř let věku dcery ale začínalo být jasné, že pokoj by měl být funkčnější. Dcera miluje zvířata. Proto jsme vybrali uklidňující tapetu s lesním motivem, který se snad dceři neokouká dalších několik let,“ píše Lucie.
Do pokoje manželé pořídili masivní palandu, která skýtá nejen dvě místa na spaní, ale i dostatek úložného prostoru ve schodech palandy. V dolní části se nacházejí police, kde si dcera ukládá knížky a vystavuje své poklady.
„Měli jsme celkem problém sehnat postel, která by měla dostatečnou nosnost. Když večer dceři čteme, rádi se přitulíme, což v malých dětských postelích ať už z důvodu prostoru nebo nosnosti nebylo možné,“ popisuje Lucie.
Malý psací stůl i nastavitelnou dětskou židli pořídili majitelé v obchodním domě IKEA. Časem plánují pořídit i pojízdné zásuvky, kam si dcera bude moci ukládat věci do školy.
Místnost zútulňuje dětský koberec laděný do barvy tapet.
„Přestože pokoj není designově vyladěný do posledního detailu, dcera se v něm cítí velmi cítí dobře. Mám pocit, že hledat na tapetě jednotlivá zvířátka ji ještě dlouho neomrzí, stejně jako schovávat si ve schodech postele svoje poklady. A až pokoj po letech přestane plnit svoji funkci, užijeme si novou proměnu,“ zakončuje Lucie.
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