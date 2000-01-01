náhledy
Na první pohled kompaktní dům, uvnitř překvapivě velkorysý prostor. Dřevostavba v Tvrdonicích kombinuje chytrou dispozici, přírodní materiály a moderní technologie. Na 66 metrech čtverečních vznikl domov, který lze navíc kdykoliv přemístit jinam.
Autor: BoysPlayNice
Lehká rámová dřevostavba v Tvrdonicích slouží jako ukázkový projekt moderního zdravého bydlení. Za projektem stojí architekt David Bureš ze studia Eko modular.
Autor: BoysPlayNice
Stavba je umístěna na okraji výrobního areálu Eko modular, což návštěvníkům umožňuje nahlédnout přímo pod povrch konstrukce.
Autor: BoysPlayNice
Dům využívá přírodní obklad z dřeva ThermoWood, který ladí s okolní krajinou.
Autor: BoysPlayNice
Stavba na zemních vrutech minimalizuje zásahy do pozemku a umožňuje dům v budoucnu snadno přemístit.
Autor: BoysPlayNice
Kompaktní hmota domu do 80 metrů čtverečních zastavěné plochy plně odpovídá požadavkům stavebního zákona pro jednoduché stavby.
Autor: BoysPlayNice
Prostorná terasa navazuje na hlavní obytnou část a funguje jako další pokoj pod širým nebem.
Autor: BoysPlayNice
Srdcem celého domu je otevřená hlavní obytná zóna propojující obývací prostor s jídelnou a kuchyní.
Autor: BoysPlayNice
Velkoplošné prosklení přivádí do interiéru dostatek denního světla a opticky stírá hranici mezi vnitřkem a zahradou.
Autor: BoysPlayNice
Bílá kuchyňská vestavba vytváří klidný a neutrální rámec pro výhled do zeleně.
Autor: BoysPlayNice
Podélné okno přímo nad pracovní deskou zpříjemňuje vaření denním světlem i pohledem do okolí.
Autor: BoysPlayNice
Otevřená chodba s dělicí knihovnou z bílé oceli a dřeva vytváří lehkou vizuální clonu.
Autor: BoysPlayNice
Nábytek byl vyrobený na míru místními řemeslníky.
Autor: BoysPlayNice
Světlý a vzdušný nábytek je pro obytný prostor ideální.
Autor: BoysPlayNice
Prosvětlená ložnice s oknem sahajícím až k podlaze působí vzdušným a uklidňujícím dojmem.
Autor: BoysPlayNice
Intimní koupelna má střešní okno.
Autor: BoysPlayNice
Denní světlo proniká do každého kouta domu.
Autor: BoysPlayNice
Vestavěná skříň v koupelně v sobě elegantně ukrývá rekuperační jednotku pro výměnu vzduchu.
Autor: BoysPlayNice
Nepřímé osvětlení a LED pásky se změnou chromatičnosti podporují přirozený cirkadiánní rytmus.
Autor: BoysPlayNice
Interiér v podvečerním osvětlení bez modré složky světla vytváří maximální pohodu a podporuje zdravý spánek.
Autor: BoysPlayNice
Zastavěná plocha domku je 80 metrů čtverečních.
Autor: BoysPlayNice
Dům je připraven také na budoucí využití fotovoltaiky pro ohřev vody.
Autor: BoysPlayNice