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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
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- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...
Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety
Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...
Fantastický dům ve svahu nad Zlínem se nechal inspirovat Památníkem Tomáše Bati
Svah nad městem, pozemek umístěný takřka v korunách stromů. Kdysi zahrada, teď dům, který jako by odkazuje na ikonickou stavbu na protilehlé straně zlínského údolí, Památník Tomáše Bati. Tak vypadá...
Betonový nářez. Nejlepší obytná monstra Evropy, která lidé milují i nenávidí
Jsou obrovské, podivné a často až nepochopitelné. Někde je chrání jako architektonické poklady, jinde by je nejraději srovnali se zemí. Vydejte se na cestu za dalšími rezidenčními betonovými kolosy,...
Vlastina Svátková získala vysněný dům díky dopisu. Má v něm i divokou zahradu
Herečka a výtvarnice Vlastina Svátková se do svého domu zamilovala hned při první návštěvě. Původně menší stavbu na okraji Prahy nechala kompletně zrekonstruovat a rozšířit o ložnici, šatnu a...
Pohodlí na 66 metrech. V Tvrdonicích postavili chytrou dřevostavbu na vrutech
Na první pohled kompaktní dům, uvnitř překvapivě velkorysý prostor. Dřevostavba v Tvrdonicích kombinuje chytrou dispozici, přírodní materiály a moderní technologie. Na 66 metrech čtverečních vznikl...
Pohádka za 115 milionů. Nahlédněte do 500 let starého sídla filmové legendy
Památkově chráněné sídlo ze 16. století, které stojí nedaleko anglického městečka Cowden, nabízí výjimečné spojení historického šarmu, filmové slávy a moderního komfortu. Zájemci si však musí...
Otevírání zakletého zámku. Jak éra Václava Havla změnila Pražský hrad?
Pražský hrad nebyl po roce 1989 v nejlepším stavu, byla to spíše jakási nevkusně zařízená pevnost. Za to, že se situace změnila, vděčíme éře prezidenta Václava Havla.
KVÍZ: Od Atomia po létající talíře. Poznáte, ve kterých zemích tyto stavby stojí?
Zapomeňte na chvíli na Eiffelovku, Big Ben a římské Koloseum. Ty pozná každý. Jenže evropské metropole se nechlubí jen historickými centry. Dokážete podle jejich betonových věží, podivných hotelů,...
Šest lidí a pes v garsonce. Tvrdí, že jsou tam na návštěvě. Může jim to SVJ zakázat?
Místo jednoho nájemníka mladá dvojice, dvě děti, prarodiče a do toho ještě pes. V sousední garsonce se tísní šest lidí a zvíře. Z malé místnosti se denně ozývá neustálý hluk, křik a chaos, popisuje...
Kdy už byt rodině nestačí? Před stěhováním si spočítejte pět věcí
Děti rostou, věcí přibývá a jídelní stůl v obýváku už roky slouží současně jako kancelář, výtvarná dílna i odkládací plocha. Mnoho městských rodin v určité fázi dospěje do bodu, kdy jejich stávající...
Češka si v Izraeli postavila dům. Místo tepla ji překvapil chlad, plíseň a kryt
Před patnácti lety se Monika přestěhovala za partnerem do severního Izraele. Postupně vystřídala dva pronajaté domy a nakonec si s manželem postavila vlastní. Musela si zvyknout na domácí kryt,...
Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety
Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...
Místo holých stěn obývák jako z katalogu. Toto je proměna čtenářky Kateřiny
Čtenářka Kateřina zaslala do soutěže příspěvek, kde proměna obývacího pokoje odráží charakter svých majitelů. Obrazy a suvenýry z cest doplňuje italská sedací souprava a knihovna vyráběná na míru,...
Vlastina Svátková získala vysněný dům díky dopisu. Má v něm i divokou zahradu
Herečka a výtvarnice Vlastina Svátková se do svého domu zamilovala hned při první návštěvě. Původně menší stavbu na okraji Prahy nechala kompletně zrekonstruovat a rozšířit o ložnici, šatnu a...
Byt 1+1 s balkonem, J. Opletala, České Budějovice
J. Opletala, České Budějovice - České Budějovice 2
3 480 000 Kč
Ze dvou krcálků vznikl vzdušný byt pro čtyřčlennou rodinu. Teď má 87 metrů
Zájem o malé byty neustále roste, ale rodina s dvěma dětmi šla opačnou cestou: spojila dvě původně samostatné bytové jednotky 1+kk a 2+kk v jeden byt s celkovou plochou 87 metrů čtverečních. Za...
Hořící okurka i porcelánové krysy. 10 nejzajímavějších objevů z Designbloku
Design má sílu dojmout, vyprávět příběhy i pobavit. Ukázal to 28. ročník Designbloku, každoroční přehlídky toho nejlepšího z české scény. Vybrali jsme z ní deset novinek a objevů, které nás zaujaly...