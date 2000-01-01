náhledy
Památkově chráněné sídlo ze 16. století, které stojí nedaleko anglického městečka Cowden, nabízí výjimečné spojení historického šarmu, filmové slávy a moderního komfortu.
Autor: Profimedia.cz
Zájemci si však musí připravit 4 miliony liber (v přepočtu přibližně 115 milionů korun).
Autor: Profimedia.cz
Historie hrázděného statku sahá až do 16. století, přičemž některé konstrukce pamatují dokonce století patnácté.
Autor: Profimedia.cz
Sídlo se však zapsalo do paměti veřejnosti především díky svým slavným obyvatelům.
Autor: Profimedia.cz
V 50. a 60. letech 20. století zde se svou rodinou žil legendární britský herce sir John Mills (1908–2005). V roce 1971 získal Oscara za vedlejší roli ve filmu Ryanova dcera.
Autor: Profimedia.cz
Dětství tu strávila i jeho dcera Hayley Millsová, slavná dětská hvězda z filmů z 60. let Pollyanna či Past na rodiče.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1982 dům koupil autor a ilustrátor dětských knih Roger Hargreaves. Právě zde napsal celou řadu svých příběhů ze světa Mr. Men a Little Miss – fenoménu, který odstartovala zvídavá otázka jeho syna Adama, jak vlastně vypadá lechtání.
Autor: Profimedia.cz
Hargreaves tehdy nakreslil oranžovou postavičku s dlouhými pažemi (Mr. Tickle) a zahájil sérii, ze které se po celém světě prodalo přes 250 milionů výtisků.
Autor: Profimedia.cz
Najdete v ní devět ložnic, osm koupelen, salonek, pracovnu, hernu a moderní kuchyň s ikonickým elektrickým sporákem značky Aga.
Autor: Profimedia.cz
Současní majitelé citlivě zachovali historické prvky – masivní stropní trámy, olověná okna, vyřezávané obložení, dlažbu z kamenných desek i obrovský krb.
Autor: Profimedia.cz
Tradiční architekturu doplňují nejmodernější technologie, jako je podlahové vytápění, ekologický systém vytápění na biomasu nebo integrovaná zábavní technika.
Autor: Profimedia.cz
Prosklená přístavba s dubovým rámem má výhled na vyhřívaný venkovní bazén a okolní krajinu.
Autor: Profimedia.cz
K nemovitosti náleží přibližně 12 hektarů (30 akrů) pozemků.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Venkovní areál zahrnuje parkově upravené zahrady, vyhřívaný venkovní bazén, rybník, užitkovou zahradu se skleníky a osvětlený tenisový kurt s altánem.
Autor: Profimedia.cz
Na své si přijdou i milovníci koní – soubor staveb čítá kryté i venkovní jezdecké arény, četné stáje, boxy a sedlovny.
Autor: Profimedia.cz
V prvním patře se nachází čtyři ložnice a šatna, přičemž celé druhé patro zaujímá hlavní ložnice s vlastní luxusní koupelnou.
Autor: Profimedia.cz
Tradiční architektura skrývá i pokročilý kamerový systém CCTV, integrovaný ozvučovací systém a vytápění na biomasu.
Autor: Profimedia.cz
Kuchyň s prosklenou přístavbou má klenutý strop a je navržená v moderním minimalistickém stylu.
Autor: Profimedia.cz
Pro milovníky koní je připravena krytá hala s povrchem z písku a gumy, venkovní písková jízdárna i kolotoč pro koně.
Autor: Profimedia.cz
K nemovitosti patří také 12 stájových boxů, místnosti na postroje (sedlovny), seník, sklady, dílny a dokonce vlastní kancelář správy panství.
Autor: Profimedia.cz
Sídlo prošlo od roku 2000 nákladnou a citlivou rekonstrukcí, díky které vzniklo unikátní spojení historické architektury s moderním luxusem.
Autor: Profimedia.cz
Zahrada navazuje na travnaté pastviny pro koně a okolní malebnou krajinu na pomezí hrabství Kent a Sussex.
Autor: Profimedia.cz
Statek si nyní může nový zájemce pořídit za 4 miliony liber (v přepočtu přibližně 115 milionů korun).
Autor: Profimedia.cz