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Pohádka za 115 milionů. Nahlédněte do 500 let starého sídla filmové legendy

Lenka Weberová
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Památkově chráněné sídlo ze 16. století, které stojí nedaleko anglického... Zájemci si však musí připravit 4 miliony liber (v přepočtu přibližně 115... Historie hrázděného statku sahá až do 16. století, přičemž některé konstrukce... Sídlo se však zapsalo do paměti veřejnosti především díky svým slavným... V 50. a 60. letech 20. století zde se svou rodinou žil legendární britský herce... Dětství tu strávila i jeho dcera Hayley Millsová, slavná dětská hvězda z filmů... V roce 1982 dům koupil autor a ilustrátor dětských knih Roger Hargreaves. Právě... Hargreaves tehdy nakreslil oranžovou postavičku s dlouhými pažemi (Mr. Tickle)... Hargreaves zde žil až do své smrti v roce 1988. Hlavní budova nabízí obytnou plochu přes 600 metrů čtverečních. Najdete v ní devět ložnic, osm koupelen, salonek, pracovnu, hernu a moderní... Současní majitelé citlivě zachovali historické prvky – masivní stropní trámy,...
Památkově chráněné sídlo ze 16. století, které stojí nedaleko anglického městečka Cowden, nabízí výjimečné spojení historického šarmu, filmové slávy a moderního komfortu. Zájemci si však musí připravit 4 miliony liber (v přepočtu přibližně 115 milionů korun).

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