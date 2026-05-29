Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tesařský zázrak přežil staletí. Majitelé podstávkových domů zvou na návštěvu

Lenka Weberová
Podstávkové domy nejsou jen historické stavby. Jsou to živé domovy, místa s příběhy a unikátní ukázka řemesla, které přežilo staletí. A den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 30. 5. 2026, je jednou z mála příležitostí, kdy můžete vstoupit dovnitř.

Podstávkové domy patří k těm stavbám, které si člověk okamžitě zapamatuje. Bílé roubení, tmavé trámy, elegantní oblouky dřevěných sloupků nebo zdobené pavlače vytvářejí atmosféru, která připomíná ilustrace starých pohádek. Jenže tyto domy nejsou skanzenem. Jsou živé. Pořád se v nich bydlí, opravují se a předávají dalším generacím.

Najdete je pouze v oblasti trojmezí Česka, Německa a Polska. Nikde jinde na světě. I proto se celému regionu přezdívá Krajina podstávkových domů a dlouhodobě se mluví o jejich možném zápisu na seznam světového dědictví UNESCO.

Technicky chytré stavby

Na první pohled působí podstávkový dům jako klasická roubenka. Ve skutečnosti jde ale o mimořádně promyšlenou konstrukci. Základem je roubená obytná světnice, kterou zvenčí obepíná podstávka, systém dřevěných sloupků nesoucích váhu horního patra a střechy.

Díky tomu se samotné roubení nezatěžuje a dům lze opravovat po částech. Právě tato konstrukce je jedním z důvodů, proč se podstávkové domy dochovaly v tak velkém množství. Odhaduje se, že jich v regionu stále stojí kolem 19 tisíc.

Rekonstrukce jako návrat k řemeslu

Velkou součástí Dne otevřených dveří jsou i domy, které právě procházejí rekonstrukcí nebo jsou po rekonstrukci. Návštěvníci tak mohou vidět nejen hotové stavby, ale i náročný proces jejich obnovy. Jedním z otevřených domů bude i historická stavba v Prysku, jejíž nejstarší část pochází už z poslední třetiny 17. století.

Jedním z otevřených domů bude i historická stavba v Prysku, jejíž nejstarší část pochází už z poslední třetiny 17. století.
Majitelka Magda Karová popisuje, že právě konstrukce podstávkového domu umožňuje citlivé opravy bez ztráty původního charakteru.
Dům v Prysku patří k nejstarším stavbám v obci a jeho historie odráží i dramatické proměny pohraničí po druhé světové válce.
Rodina jej vlastní už od roku 1946 a díky tomu, že byl nepřetržitě obývaný, zůstal zachovaný v mimořádně autentické podobě.
Dalším zajímavým místem bude Stará škola v Křižanech, kulturní památka datovaná podle dendrochronologického průzkumu na počátek 19. století.
23 fotografií

Majitelka Magda Karová popisuje, že právě konstrukce podstávkového domu umožňuje citlivé opravy bez ztráty původního charakteru. „Obrovská výhoda podstávky je v tom, že prakticky jde o stavebnici. Roubené přízemí je díky podstávce lehce vyměnitelné a stavba stále stojí. Podstávka opravdu nese horní patro a střechu nezávisle na přízemí,“ vysvětluje Magda Karová.

Dům v Prysku patří k nejstarším stavbám v obci a jeho historie odráží i dramatické proměny pohraničí po druhé světové válce. Rodina jej vlastní už od roku 1946 a díky tomu, že byl nepřetržitě obývaný, zůstal zachovaný v mimořádně autentické podobě.

Dalším zajímavým místem bude Stará škola v Křižanech, kulturní památka datovaná podle dendrochronologického průzkumu na počátek 19. století. Budova v minulosti sloužila jako rychta, hostinec i škola, která fungovala až do roku 1962. Současní majitelé David Landštof a jeho rodina se snaží dům opravovat co nejtradičnějším způsobem.

„S materiály pracujeme ryze tradičními a původními. Přístěnky jsme zateplovali jutou, maluje se vápnem, používáme barvy na lněné bázi. U nás rozhodně nenajdete sádrokarton ani polystyren,“ říká David Landštof.

Právě podobné příběhy ukazují, že podstávkové domy nejsou jen krásnou architekturou, ale také důkazem mimořádného řemeslného umu a citlivého přístupu jejich současných majitelů.

Nejdřív šok, pak životní dílo. Jak manželé svépomocí zachránili starou roubenku

Den, kdy se domy nadechnou

Unikátní architektonický fenomén česko-německo-polského pomezí se i letos představí veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří podstávkových domů. Akce navazuje na tradici, která vznikla už v roce 2005 v Německu, a v Česku si během krátké doby získala mimořádnou pozornost.

Letos se uskuteční už třetí ročník české části a zájem návštěvníků stále roste. Každoročně se během jediného dne otevřou desítky domů a jejich prahy překročí tisíce lidí – od milovníků architektury přes chalupáře až po ty, kteří o podobném domě sami sní.

Smyslem akce není jen obdivovat architekturu. Den otevřených dveří propojuje majitele domů, řemeslníky, architekty i návštěvníky, kteří hledají inspiraci nebo uvažují o vlastní rekonstrukci. Každý dům se otevírá jinak – někde můžete projít celý interiér, jinde nahlédnout alespoň do zahrady nebo sledovat rekonstrukci v přímém přenosu. Právě otevřenost a autenticita jsou tím, co dělá akci výjimečnou.

Přes hranice

Letošní ročník proběhne ve dvou termínech:

  • sobota 30. května 2026 – česká část
  • neděle 31. května 2026 – německá a polská část

Během jediného víkendu tak mohou návštěvníci poznat různé podoby podstávkových domů i samotného regionu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vila slavného kameramana Ondříčka v Hlubočepích je na prodej za 49 milionů

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným...

Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným filmovým architektem Jindřichem Goetzem, stojí na prestižním místě vilové čtvrti Žvahov v Praze 5 – Hlubočepích nedaleko...

Z jedné strany Brno, z druhé les. Unikátní vila vám ukáže, jak vypadá luxus

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého...

Kde jinde by měla vzniknout rodinná vila s rukopisem funkcionalismu a minimalismu než v Brně? Je skvěle umístěná, sousedí s lesem, přitom stojí nedaleko centra moravské metropole. Soukromí obyvatel...

Chtěl mít vnoučata nablízku, tak pro své dospělé děti postavil pohádkovou roubenku

Láska majitele domu k přírodním materiálům, speciálně dřevu a kameni, je na...

Majitel této roubenky, říkejme mu třeba Martin, měl jasný cíl: postavit svým dospělým dětem dům, kam by mohly o víkendech jezdit a být mu tak i s vnoučaty nablízku. Když se naskytl vhodný pozemek v...

Nejkrásnější interiér roku: podívejte se na fantastický mezonet na Břevnově

Dvouramenné schodiště nahradili architekti celokovovým vřetenem, který nechává...

Absolutním vítězem 11. ročníku ocenění Interiér roku 2025 se stala výjimečná rekonstrukce Mezonet na „šestce“ architektů Michal Škrny, Terezy Tejkalové a Tomáše Pavlakoviče ze studia Esté architekti....

Bydlení bez příček. Známý umělec překvapuje unikátní proměnou panelákového bytu

Bez šatny (či skříní) se neobejde ani umělec...

Umělec a bydlet v pražském paneláku? A proč ne, zejména když místo umakartového jádra tu dominují polopříčky z copilitu (neboli skleněných tvárnic) a pod návrhem najdete netradiční dispozici. Navíc...

Tesařský zázrak přežil staletí. Majitelé podstávkových domů zvou na návštěvu

Jedním z otevřených domů bude i historická stavba v Prysku, jejíž nejstarší...

Podstávkové domy nejsou jen historické stavby. Jsou to živé domovy, místa s příběhy a unikátní ukázka řemesla, které přežilo staletí. A den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 30. 5. 2026, je...

29. května 2026

Zelené peklo. Sousedův břečťan se vymkl kontrole a útočí na můj byt i zdraví

Premium
Každý, kdo bydlí v bytovém domě by měl myslet na to, zda neobtěžuje své okolí,...

Soused z vedlejšího bytu si po celé délce lodžie, která sousedí s mojí, vysadil břečťan. Ten se postupně rozrostl tak, že jeho šlahouny přesahují na moji stranu a stíní mi téměř celou lodžii....

29. května 2026

Inspirace pro Prahu? Filharmonii v Hamburku nechtěli a stála jedenáctkrát víc, dnes ji lidé milují

Elbphilharmonie je nejvyšší budovou v Hamburku.

Chcete si ve městě vybudovat koncertní sál, který „není potřeba“? Nevadí vám, že bude stát jedenáctkrát více, než bylo naplánováno, a výstavba se protáhne ze zamýšlených tří let nakonec na deset?...

28. května 2026  10:32

Chtěl mít vnoučata nablízku, tak pro své dospělé děti postavil pohádkovou roubenku

Láska majitele domu k přírodním materiálům, speciálně dřevu a kameni, je na...

Majitel této roubenky, říkejme mu třeba Martin, měl jasný cíl: postavit svým dospělým dětem dům, kam by mohly o víkendech jezdit a být mu tak i s vnoučaty nablízku. Když se naskytl vhodný pozemek v...

28. května 2026

Razantní proměna v paneláku. Architekti vsadili na obnažený beton a uspěli

Jako akcent podporující surovost betonových konstrukcí vystupují nábytkové...

Panelák. Někdy nenáviděný, ale přesto často skvělé bydlení. Tedy po rekonstrukci. V případě tohoto bratislavského bytu se architekti rozhodli zcela obnažit nosný systém a díky změně dispozice a...

27. května 2026

Odmítli schody i kompromisy v kvalitě. Tak vypadá recept na pohodlné bydlení

Umístění domu na parcele je zvoleno pečlivě s cílem plně využít všechny...

Jiří a Hanka si přáli jednopodlažní dům ve tvaru L, ale na parcele pro něj nebylo dost místa. Nechtěli mít ani jeden schod, ovšem pozemek byl svažitý. Měli našponovaný rozpočet, ale nechtěli se vzdát...

26. května 2026

Nejkrásnější interiér roku: podívejte se na fantastický mezonet na Břevnově

Dvouramenné schodiště nahradili architekti celokovovým vřetenem, který nechává...

Absolutním vítězem 11. ročníku ocenění Interiér roku 2025 se stala výjimečná rekonstrukce Mezonet na „šestce“ architektů Michal Škrny, Terezy Tejkalové a Tomáše Pavlakoviče ze studia Esté architekti....

26. května 2026

Od prvního kopnutí k bydlení za pár měsíců? Jak dlouho dnes reálně trvá stavba domu

Ve spolupráci
Moderní rodinné domy na klíč

Mít vlastní dům za několik měsíců už není nereálný sen. Zatímco klasické zděné stavby často brzdí technologické přestávky a počasí, moderní dřevostavby mohou díky prefabrikaci vyrůst výrazně...

25. května 2026

Maják na Shetlandách je levnější než byt v Praze. Má to však jeden háček

Odlehlé prostředí, historický charakter stavby a výhledy na moře a blízkou...

Bydlení bez sousedů a s výhledem na oceán. Na ostrově Bressay ve skotských Shetlandách je momentálně na prodej historický maják, který pořídíte levněji než průměrný byt v Praze. Život na samotě má...

25. května 2026

Z jedné strany Brno, z druhé les. Unikátní vila vám ukáže, jak vypadá luxus

Vila je dvoupodlažní, ale s podsklepením, kde je technologické zázemí celého...

Kde jinde by měla vzniknout rodinná vila s rukopisem funkcionalismu a minimalismu než v Brně? Je skvěle umístěná, sousedí s lesem, přitom stojí nedaleko centra moravské metropole. Soukromí obyvatel...

25. května 2026

Konec stěhování. Známá herečka našla vysněné bydlení na nečekaném místě

Návrat tam, kde to považovala dřív za domov, byl pro herečku skvělým momentem.

Herečka Vilma Frantová našla domov tam, kde by to možná nečekala ani ona sama. Po letech stěhování, hledání a zkoušení různých adres ji to nakonec přitáhlo zpět do domu, kde bydlela s bratrem. Právě...

24. května 2026

Kuchyň a obývák v jednom. Jak na prostor, který dává smysl a vypadá skvěle

V propojeném interiéru je důležité, aby kuchyň a obývák nepůsobily jako...

V současných bytech kuchyň a obývací pokoj mnohdy splývají v jeden prostor, který má být nejen praktický, ale i příjemný pro každodenní život. Když se oba světy propojí promyšleně, vznikne...

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.