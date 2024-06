Slavná zpěvačka s divokou minulostí si pořídila plážový dům

Grace Slicková * 1939 Zpěvačka Grace Slicková na snímku z roku 1967 Nazpívala některé z ikonických písní své doby, včetně „White Rabbit“, „Somebody to Love“, „We Built This City „ a „Nic nás teď nezastaví“. Bývalá modelka změnila kariéru v polovině 60. let, kdy se stala hlavní zpěvačkou a hvězdou Jefferson Airplane a poté Jefferson Starship. Jefferson Airplane se stala jednou z nejoblíbenějších kapel v zemi a vysloužila Slick pozici jedné z nejprominentnějších ženských rockových hudebníků své doby. Zazpívala na CBS The Smothers Brothers Comedy Hour, vystoupila na hudebních festivalech v Monterey a Altamontu a v šest hodin ráno budila dav na Woodstocku: “Nyní uslyšíte nějakou ranní maniakální hudbu.“ Poté následovalo její zesílené provedení „Somebody To Love“ a „White Rabbit“. Měla problémy s drogami i alkoholem, kdy se kvůli ní musely rušit koncerty, čtyřikrát byla zatčena, přesto dokázala ještě v 80. letech jako nejstarší zpěvačka obsadit několikrát první místo v hitparádě Billboard Hot 100, trumfla ji až Cher. Až na vzácné příležitosti Grace přestala vystupovat na začátku 90. let. Proslula citátem, že „všichni rock-and-rolleři nad 50 let vypadají hloupě a měli by jít do důchodu“. Od té doby, co opustila pódia, píše a maluje. Její obrazy (maluje akrylem) vystavují i nejlepší galerie ve Spojených státech, prodávají je až za 10 000 dolarů. Dům si i rekonstrukci zachoval poklidný ráz plážového domu, kde není třeba spěchat, pouze odpočívat...