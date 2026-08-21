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Pivo, řev a beznaděj. Večírky ve vnitrobloku nás mučí, co máme dělat?

Lenka Weberová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Getty Images

Bydlíme v činžovním domě. Sousedé se naučili každý večer trávit čas na společné předzahrádce ve vnitrobloku. Když je pěkně, sednou si tam s cigaretou a jídlem a alkoholem a hodiny si povídají, smějí se, křičí, hlasitěji a hlasitěji, podle toho, jak hodně pijí alkohol, většinou pivo, popisuje Jana svůj problém pro seriál Sousedské války.
Sousedské války

Sedí ve vnitrobloku jako v hospodě. Jejich hlahol se rozléhá po celém domě. O víkendech tam navíc začali zvát své známé a společně grilují, popíjejí a klidně do jedenácti do večera dělají kravál.

Problém navíc je, že veškerý ten mastný kouř a pach spáleného masa jde přímo ke mně do ložnice. Nemůžu nechat otevřené okno ani na ventilačku, jinak mi načichnou i peřiny a závěsy, o hluku ani nemluvě.

Je hezké, že mají manželé pěkný vztah a spoustu přátel, ale nás to velmi ruší. Nejsou zlí, jen se prý chtějí bavit. Co s tím?

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Bydlíme v činžovním domě. Sousedé se naučili každý večer trávit čas na společné předzahrádce ve vnitrobloku. Když je pěkně, sednou si tam s cigaretou a jídlem a alkoholem a hodiny si povídají, smějí...

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