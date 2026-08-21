Sedí ve vnitrobloku jako v hospodě. Jejich hlahol se rozléhá po celém domě. O víkendech tam navíc začali zvát své známé a společně grilují, popíjejí a klidně do jedenácti do večera dělají kravál.
Problém navíc je, že veškerý ten mastný kouř a pach spáleného masa jde přímo ke mně do ložnice. Nemůžu nechat otevřené okno ani na ventilačku, jinak mi načichnou i peřiny a závěsy, o hluku ani nemluvě.
Je hezké, že mají manželé pěkný vztah a spoustu přátel, ale nás to velmi ruší. Nejsou zlí, jen se prý chtějí bavit. Co s tím?