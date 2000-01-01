Na první pohled vypadá jako obří piknikový koš, ve skutečnosti ale ukrývá kanceláře. Bizarní budova v Ohiu, která kdysi sloužila jako sídlo výrobce proutěných košíků, se znovu prodává. Gigantická stavba za miliony dolarů stále fascinuje návštěvníky z celého světa.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Neobvyklá stavba stojí ve městě Newark v americkém státě Ohio. Sedmipatrová kancelářská budova má tvar obřího proutěného koše, 84 oken, zakřivené stěny připomínající výplet a dvě gigantická ucha, z nichž každé váží přibližně 75 tun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Originální budovu postavili v roce 1997 jako sídlo společnosti Longaberger Company, která proslula výrobou ručně pletených košíků. Místo obyčejného domu se vedení rozhodlo postavit zvětšeninu svého nejslavnějšího produktu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Uvnitř nemovitosti se nachází prostor pro více než 500 zaměstnanců, prosklené výtahy, fitness centrum, mediální místnost i rozsáhlé dřevěné interiéry.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ani ikonický vzhled nezachránil budovu před problémy. Společnost Longaberger ji kvůli finančním potížím opustila v roce 2016 a o rok později se prodala za pouhých 1,2 milionu dolarů, tedy zhruba 25 milionů korun. Současný majitel Steve Coon plánoval přeměnu na butikový hotel, ale z ambiciózního projektu nakonec sešlo.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Uvnitř stavby se ukrývá plnohodnotné firemní zázemí, které mělo působit stejně reprezentativně jako samotný exteriér.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kromě stovek kanceláří nabízela budova rozsáhlé konferenční prostory pro firemní porady, školení i velká setkání zaměstnanců a obchodních partnerů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Košík je dnes zpět na realitním trhu a čeká na svého zájemce. Prodává se za 8,5 milionu dolarů, což je zhruba 180 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér zdobily výrazné dřevěné prvky odkazující na řemeslo společnosti Longaberger, takže i uvnitř návštěvník stále cítil spojení s tradicí ručně vyráběných košíků.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
K dispozici bylo také 555 parkovacích míst, z toho 25 vyhřívaných podzemních stání pro vedení firmy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Vstupní hala sloužila jako místo prvního kontaktu s firmou, ale také jako prostor pro návštěvy, prezentace a firemní setkání.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Pohled do atria, které bývalo chloubou společnosti.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Uvnitř dominuje dřevo, které příjemně doplňuje minimalistický ráz interiéru.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Architektura budovy je založena na nápaditém přenesení obyčejného předmětu do obřího měřítka. Celý objekt věrně napodobuje ručně pletený piknikový koš – zakřivené stěny připomínají proutěný výplet, fasáda imituje jednotlivé pruty a výrazným prvkem jsou dvě mohutná ucha po stranách střechy. Ucha koše jsou vyhřívaná, takže v zimě zabraňují tvorbě ledu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí zázemí byla také velká kuchyňská a stravovací část určená pro stovky zaměstnanců. Nešlo jen o malou kancelářskou kuchyňku – budova byla navržena jako samostatné firemní centrum, kde mohli pracovníci trávit přestávky, setkávat se a neformálně diskutovat.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz