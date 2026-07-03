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Ploty ani zdi nechtěli. Soukromí na problémové parcele vyřešila rodina mazaně
Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala jako místo vhodné pro rodinný dům. Pozemek přinášel více komplikací než výhod. Architektům z ateliéru Philipa Stejskala...
Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili
Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...
Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa
Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...
Známá módní návrhářka ukázala bydlení. Minimalismus v Čakovicích vás okouzlí
Módní návrhářka Veronika Štěrbová s rodinou bydlí v novostavbě v pražských Čakovicích. Ambiciózního projekt architektonického studia Edit! Architects splnil očekávání majitelů do puntíku....
Z kontejneru stvořili oázu klidu. Portugalci ukazují, jak málo stačí ke štěstí
Jak proměnit obyčejný lodní kontejner v útulné místo pro víkendový odpočinek? Portugalské studio Madeiguincho našlo odpověď v jednoduchosti, chytrém využití prostoru a důsledné práci s materiály....
Jak nafouknout garsonku? Stačilo pár chytrých změn a je to luxusní prostor
Nábytek na míru už dávno nevzniká jen pod rukama truhláře, dnes vám ho klidně vytiskne 3D tiskárna. Konkrétně jde o modulární boxy, se kterými můžete zacházet tak trochu jako se stavebnicí Lego. S...
Bizarní stavba v USA je na prodej. Co skutečně skrývá největší košík na světě
Na první pohled vypadá jako obří piknikový koš, ve skutečnosti však ukrývá kanceláře. Bizarní budova v Ohiu, která kdysi sloužila jako sídlo výrobce proutěných košíků, se znovu prodává. Gigantická...
Vyměnili Austrálii za Šternberk. Podívejte se na dům, který si postavili
Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...
Pokoj jako skládačka. V Koreji postavili unikátní hotel, pomáhala jim AI
Celý projekt začal otázkou, jak má vypadat co nejmenší hotelový pokoj. Korejští architekti proto nejprve navrhli kompaktní obytný modul, do něhož integrovali postel, úložné prostory i hygienické...
Známá módní návrhářka ukázala bydlení. Minimalismus v Čakovicích vás okouzlí
Módní návrhářka Veronika Štěrbová s rodinou bydlí v novostavbě v pražských Čakovicích. Ambiciózního projekt architektonického studia Edit! Architects splnil očekávání majitelů do puntíku....
Z kontejneru stvořili oázu klidu. Portugalci ukazují, jak málo stačí ke štěstí
Jak proměnit obyčejný lodní kontejner v útulné místo pro víkendový odpočinek? Portugalské studio Madeiguincho našlo odpověď v jednoduchosti, chytrém využití prostoru a důsledné práci s materiály....
V takových kancelářích lze přežít i horko. Chladí klimatizace i luxfery
Horké dny pořádně prověřily nejen byty, ale i kanceláře. Architektka Iveta Křížová ze studia Premier interiors dokázala myslet u projektu Cowork v Purkyňově ulici v Brně jak na design, tak na kvalitu...
Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa
Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...
Ploty ani zdi nechtěli. Soukromí na problémové parcele vyřešila rodina mazaně
Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala jako místo vhodné pro rodinný dům. Pozemek přinášel více komplikací než výhod. Architektům z ateliéru Philipa Stejskala...
Život v absolutním luxusu za čtvrt miliardy. Na prodej je velkolepé sídlo s parkem
Vila, kterou diváci znají jako luxusní sídlo Belly Visty z britského seriálu Rivalové, míří na realitní trh. Skutečný Foxfield nedaleko Cardiffu, hlavního města Walesu, nabízí sedm ložnic, tenisové...
Prodej stavebního pozemku v obci Nadryby, okres Plzeň-sever
Nadryby, okres Plzeň-sever
3 300 000 Kč
Dům, který dýchá. Místo drahé klimatizace ho přirozeně ochlazuje horský vítr
Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se před okolním světem chrání vrstvami technologií. Rodinný dům v mallorském údolí Puigpunyent na to jde jinak. Využívá slunce...
Od školky po červenou vilu. Ročenka ukazuje to nejlepší z české architektury
Ročenka české architektury přináší ty nejlepší stavby z let 2024 a 2025. Z celkem 180 přihlášených projektů vybral Jan Schindler 35 staveb, které tvoří obraz současné architektonické praxe. A opravdu...