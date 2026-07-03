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Bizarní stavba v USA je na prodej. Co skutečně skrývá největší košík na světě

Klára Lyons
Na první pohled vypadá jako obří piknikový koš, ve skutečnosti ale ukrývá... Neobvyklá stavba stojí ve městě Newark v americkém státě Ohio. Sedmipatrová... Originální budovu postavili v roce 1997 jako sídlo společnosti Longaberger... Uvnitř nemovitosti se nachází prostor pro více než 500 zaměstnanců, prosklené... Ani ikonický vzhled nezachránil budovu před problémy. Společnost Longaberger ji... Uvnitř stavby se ukrývá plnohodnotné firemní zázemí, které mělo působit stejně... Kromě stovek kanceláří nabízela budova rozsáhlé konferenční prostory pro... Košík je dnes zpět na realitním trhu a čeká na svého zájemce. Prodává se za 8,5... Zasedací sály dnes zejí prázdnotou. Interiér zdobily výrazné dřevěné prvky odkazující na řemeslo společnosti... K dispozici bylo také 555 parkovacích míst, z toho 25 vyhřívaných podzemních... Vstupní hala sloužila jako místo prvního kontaktu s firmou, ale také jako...
Na první pohled vypadá jako obří piknikový koš, ve skutečnosti však ukrývá kanceláře. Bizarní budova v Ohiu, která kdysi sloužila jako sídlo výrobce proutěných košíků, se znovu prodává. Gigantická stavba za miliony dolarů stále fascinuje návštěvníky z celého světa.

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Témata: Ohio

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