Na venkov je Petr Kotvald zvyklý odjakživa. „Moje maminka byla z Olomouce, poté se přestěhovala za tátou do Čeradic, kde jsem se narodil. Z porodnice si mě pak naši odvezli do nového činžáku ve Staňkovicích u Žatce a tam jsem prožil svoje dětství. Díky práci mě život posléze zavál jinam, ale k venkovskému způsobu života mě to táhlo pořád,“ vypráví.

Když jsem to viděl, nechal jsem ho položené dlaždice vytrhat a donutil ho použít odřené kachle. Od té doby se mnou dělníci všechno konzultují.