Sousedčin pes celý den hlasitě vyje a štěká. Týráme se všichni

Naše sousedka si pořídila psa, který je problémový. Jak je sám, tak pořád hlasitě štěká a vyje. Bydlíme v paneláku, který patří našemu družstvu. Když má paní dlouhou pracovní dobu a on stále štěká, nejde o týrání? A není to také zásah do našeho soukromí? ptá se čtenářka Andrea.