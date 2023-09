Z mého klidného bydliště je Čoklistán. Sousedky „kabelková krysa“ hodiny vyje

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Za pandemie jsem se nastěhovala do nového bytového domu a užívala si klidné bydlení. Uběhlo pár let a můj domov se změnil v Čoklistán. Nejhorší je kabelkový psík mé sousedky, který stojí na balkoně a štěká od rána do noci, popisuje Iva svůj problém pro seriál Sousedské války.