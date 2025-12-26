Soused pořádá na silvestra hodinový ohňostroj. Můj pes se třese, on se směje

ilustrační snímek | foto: Getty Images

Lenka Weberová
Bydlím v malé obci na Vysočině a každý silvestr je pro mě a mého psa peklo. Soused naproti pořádá ohňostroj, který trvá i hodinu – odpaluje rachejtle přímo před domem, a to i mimo půlnoc. Můj starý labrador se třese a schovává se pod postel, popisuje Linda problémy pro seriál Sousedské války.

Sousedské války

S naším psem jsme dokonce jednou museli k veterináři. Prosila jsem souseda, ať to nedělá, ale vysmál se mi. Letos mi dokonce řekl, že jestli mu budu znovu „kazit oslavy“, podá na mě žalobu za obtěžování. Mám vůbec nějakou šanci se bránit?

Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Světelný teror a právo na Vánoce. Soused rozsvítil rodinný dům jako ve Vegas

Zákon nestanoví žádné pevné hranice. Neurčuje, kolik vánočních světel je ještě...

Mám problém, který se opakuje každý prosinec. Soused v řadovce vedle nás si potrpí na vánoční...

Bambus je odolný soupeř, táhne se od souseda a ničí vše. Víme, jak ho zničit

Odstranit takový porost není jednoduché. Pouhé posekání nestačí, protože z...

Soused si u společného plotu vysadil bambus. U něj se mu moc nedaří, má sotva tři metry. Zato u nás...

Sousedé narkomani házejí zapálené hadry a sklo. Policie pomůže jen na chvilku

Z právního hlediska odpovídá za chování nájemníků vždy vlastník bytu.

Trápí mě sousedé, kteří užívají drogy. Pravidelně dělají nepořádek, neustále je slyšet křik a řev....

Může SVJ zakázat krátkodobý pronájem? Rychlonájemníci vyhazují odpadky z oken

ilustrační snímek

Seriál Bydlíme v bytovém domě a jeden z bytů majitel krátkodobě pronajímá. V letních měsících zde byli...

Nekonečný boj se psy v bytovém domě. Ničí chodby, výtah, dveře a zapáchají

Pro spokojené bydlení v bytovém domě je nutné, aby všichni vlastníci a nájemci...

Seriál Bydlím v bytovém domě, ve kterém hodně sousedů chová psy. Naše SVJ se snaží, aby byl dům vždy...

Jak mám přesvědčit sousedy v paneláku, že výtah není luxus, ale nutnost

Obecně platí, že v družstvu má každý člen jeden hlas a na schůzi se rozhoduje...

Bydlím v panelovém družstevním domě v posledním, čtvrtém podlaží a roky se snažím přesvědčit...

Komu patří společná zídka? Je vyboulená, bortí se a já mám prý postavit novou

ilustrační snímek

Seriál Mám společnou zeď se sousedy. Z jejich strany je vyboulená, protože je vlhká. Z mé strany je trochu...

Koupila starý autobus a udělala z něj domov. Pak přišlo tvrdé vystřízlivění

Osmatřicetiletá Lindzi Hargrave z anglického Leicestershiru si splnila dětský...

Osmatřicetiletá Lindzi Hargrave z anglického Leicestershiru si splnila dětský sen, když přestavěla patrový autobus na příjemné bydlení. Časem ale přišlo vystřízlivění.

Byl ruinou, teď je rájem. Na nepříjemně úzké parcele mají fantastický dům

Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické...

Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické Méridy. Byl ruinou, teď je rájem. Místo radikální novostavby volil šetrné vrstvení nového do starého a uchoval tak v sobě...

Domek u Třebíče je jako prosklená ptačí budka, stojí jen na sloupcích

Majitelům se na jedné straně otevírají panoramatické pohledy na okolní zeleň,...

Tak takový dům jen tak neuvidíte. Má prosklené stěny, které umožňují výhled do všech stran, ale zejména se vznáší na ocelových sloupcích nad skalnatým terénem jako ptačí budka. Ve styku s terénem je...

Dvojdům v Krušných horách s modřínovou fasádou nabízí nebývalý luxus

Architektonický přístup k budově stojí na kombinaci soudobého minimalismu...

Ve stínu Krušných hor, kde každá stavba podléhá výzvám krajiny i klimatu, vznikl projekt, který s místem téměř splývá. Je to dvojdům, který se nesnaží dominovat, ale naopak: stojí klidně v terénu,...

Nejdražší byt či dům, ale také nejkrásnější bydlení v roce 2025. Podívejte se

Nejdražší dům: vilu v Bubenči si nechal v letech 1907 až 1908 jako vlastní...

Obvykle nás fascinují výkony sportovců, kdo běžel nejrychleji, kdo skočil nejdál. Ale i v oblasti realit se objevují „nej“, zejména když jde o nejdražší dům či byt na trhu. Takové nemohou chybět ani...

Kubismus v Milevsku. Bývalá synagoga je zapomenutým experimentem české architektury

Velmi zajímavá stavba vznikla na zakázku tamní židovské obce.

V malém jihočeském městě se nachází bývalá synagoga s výrazným kubistickým prvkem, který navrhl známý architekt.

26. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

VIDEA ROKU: Bára Nesvadbová a její vila, krásný byt v Brně a dům z bublin

Bára Nesvadbová se řadí k nejprodávanějším českým autorkám.

Bára Nesvadbová nás pozvala do svého dvougeneračního domku na okraji Prahy. Ráda se z ruchu velkoměsta vrací do domku plného zvířat, kde každý kout vypráví svůj vlastní příběh. Inspirativní a...

Život na zámku není vždy pohádka. Děti kastelánů na rovinu o bydlení v památkách

Premium
Sestry Anna (vpravo) a Veronika (vlevo) musely odmala kamarádům vyvracet...

Jaké to je prožívat dětství a mládí na zámku či hradě v obklopení turistů? Jakousi matnou představu nám dala postava Píšťalky z komedie Jak básníkům chutná život. Ale jak je to doopravdy? Potomci...

Nejdražší byt či dům, ale také nejkrásnější bydlení v roce 2025. Podívejte se

Nejdražší dům: vilu v Bubenči si nechal v letech 1907 až 1908 jako vlastní...

Obvykle nás fascinují výkony sportovců, kdo běžel nejrychleji, kdo skočil nejdál. Ale i v oblasti realit se objevují „nej“, zejména když jde o nejdražší dům či byt na trhu. Takové nemohou chybět ani...

Šťastné a veselé Vánoce si rodina užívá u Brna v útulném domě. Tradice mají své

Vánoční pohoda v bungalovu za Brnem

Tereza, která bydlí s rodinou v útulném bungalovu kousek za Brnem, se na vánoční období každoročně velmi těší. Už od začátku adventu si užívá zdobení a zkrášlování nejen bytu, ale i prostorné terasy.

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

Na Vánocích nešetří a sousedé ho milují. Za čtvrt milionu proměnil dům v říši divů

David Lye každý rok stráví celý týden přeměnou svého domu v pohádkovou...

David Lye z Londýna opravdu miluje Vánoce. Neváhal za výzdobu utratit neuvěřitelných 10 tisíc liber (277 tisíc korun), aby proměnil svůj dům v kouzelnou zimní říši divů s devíti stromky, sobími...

Dvojdům v Krušných horách s modřínovou fasádou nabízí nebývalý luxus

Architektonický přístup k budově stojí na kombinaci soudobého minimalismu...

Ve stínu Krušných hor, kde každá stavba podléhá výzvám krajiny i klimatu, vznikl projekt, který s místem téměř splývá. Je to dvojdům, který se nesnaží dominovat, ale naopak: stojí klidně v terénu,...

Koupila starý autobus a udělala z něj domov. Pak přišlo tvrdé vystřízlivění

Osmatřicetiletá Lindzi Hargrave z anglického Leicestershiru si splnila dětský...

Osmatřicetiletá Lindzi Hargrave z anglického Leicestershiru si splnila dětský sen, když přestavěla patrový autobus na příjemné bydlení. Časem ale přišlo vystřízlivění.

Byt s panoramatickým výhledem na Dunaj je rájem pro náročného muže

Surový beton a designové kousky, to je mix, který zaplnil čtyřpokojový byt nad...

Na břehu Dunaje najdete v moderní novostavbě byt s panoramatickými výhledy. Majitel měl s interiérem hodně ambiciózní plány, proto se obrátil na architekty ze studia Archstyl, aby mu je pomohli...

Byl ruinou, teď je rájem. Na nepříjemně úzké parcele mají fantastický dům

Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické...

Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické Méridy. Byl ruinou, teď je rájem. Místo radikální novostavby volil šetrné vrstvení nového do starého a uchoval tak v sobě...

