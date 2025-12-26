S naším psem jsme dokonce jednou museli k veterináři. Prosila jsem souseda, ať to nedělá, ale vysmál se mi. Letos mi dokonce řekl, že jestli mu budu znovu „kazit oslavy“, podá na mě žalobu za obtěžování. Mám vůbec nějakou šanci se bránit?
Osmatřicetiletá Lindzi Hargrave z anglického Leicestershiru si splnila dětský sen, když přestavěla patrový autobus na příjemné bydlení. Časem ale přišlo vystřízlivění.
Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické Méridy. Byl ruinou, teď je rájem. Místo radikální novostavby volil šetrné vrstvení nového do starého a uchoval tak v sobě...
Ve stínu Krušných hor, kde každá stavba podléhá výzvám krajiny i klimatu, vznikl projekt, který s místem téměř splývá. Je to dvojdům, který se nesnaží dominovat, ale naopak: stojí klidně v terénu,...
Obvykle nás fascinují výkony sportovců, kdo běžel nejrychleji, kdo skočil nejdál. Ale i v oblasti realit se objevují „nej“, zejména když jde o nejdražší dům či byt na trhu. Takové nemohou chybět ani...
