Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge Adventure Suites visí ve výšce okolo 400 metrů nad Posvátným údolím Inků. Do svého pokoje se musíte vyšplhat po kovových stupačkách připevněných ke skále, nebo využít soustavu lanových drah. Cesta dolů je neméně dobrodružná.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Skylodge tvoří tři hlavní kapsle zavěšené na skále. Každá kapsle pojme několik hostů, kteří se mohou kochat výhledy na Andy.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Jsou pevně ukotvené přímo do skalní stěny pomocí ocelové nosné konstrukce a kotev.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Skylodge Adventure Suites leží v srdci Posvátného údolí Inků (Sacred Valley) v peruánských Andách, přibližně 10 minut jízdy od historického městečka Ollantaytambo a asi hodinu až hodinu a půl od města Cusco.
Autor: Natura Vive Skylodge / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
V kapslích se nacházejí pohodlné postele, jídelní kout i soukromá toaleta. Nechybí ani osvětlení napájené solární energií a v ceně je i gurmánská večeře a snídaně.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Oválný design není jen estetický. Zaoblený tvar pomáhá lépe odolávat silnému horskému větru a rovnoměrně rozkládá zatížení konstrukce.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Do svého pokoje se hosté musí vyšplhat po via ferratě, tedy kovových stupačkách připevněných ke skále, nebo využít soustavu lanových drah. Dolů se pak obvykle vracejí ziplinem.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kvalitu gastronomie si návštěvníci pochvalují. V hodnoceních se opakovaně objevují zmínky o překvapivě vysoké úrovni večeře i snídaně, přestože se vše připravuje ve velmi náročných podmínkách vysoko na skalní stěně
Autor: Natura Vive Skylodge / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Jídlo s výhledem, které je díky předchozí túře víc než zasloužené.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí ani umyvadlo s tekoucí vodou, kde se hosté mohou osvěžit.
Autor: Natura Vive Skylodge / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože kapsle působí zvenčí nenápadně, uvnitř je prostor rozdělen tak, aby nabídl pohodlné postele, jídelní kout, úložné prostory i oddělenou ekologickou toaletu.
Autor: Natura Vive Skylodge / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Pro letošní sezonu stojí pokoj pro jednoho zhruba 1 550 peruánských solů, v přepočtu zhruba 9 700 korun na noc. Cena se ale liší podle zvolené varianty pobytu.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Okolí Skylodge Adventure Suites patří k nejkrásnějším částem Peru. Posvátném údolí Inků je známé dramatickou horskou krajinou, tradičními vesnicemi a množstvím archeologických památek z dob incké říše.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Ložnice v kapslích jsou navržené tak, aby nabídly co největší pohodlí, aniž by narušily hlavní atrakci – panoramatický výhled do okolní krajiny.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
V závislosti na konkrétní kapsli je uvnitř jedna manželská postel nebo několik samostatných lůžek
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Velkou výhodou je minimální světelné znečištění. Za jasných nocí se nad údolím rozprostře mimořádně dobře viditelná Mléčná dráha a tisíce hvězd, což z pobytu dělá nejen adrenalinový, ale i nezapomenutelný přírodní zážitek.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Skály v okolí jsou oblíbeným místem horolezců a vyznavačů via ferrat. Samotná stěna, na níž jsou kapsle umístěny, nabízí jedinečný výhled na celé údolí řeky Urubamby.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
K pohodlí přispívá také velmi omezený počet hostů. V celém komplexu panuje klidná atmosféra a pobyt nabízí dostatek soukromí i nerušený kontakt s okolní přírodou.
Autor: Natura Vive Skylodge / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Otevřít dveře svého hotelového pokoje je v tomto případě velkým adrenalinovým zážitkem.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Údolím protéká řeka Urubamba a po staletí bylo důležitým zemědělským i obchodním centrem Inků.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože kapsle působí zvenčí poměrně malé, jejich interiér je překvapivě prostorný. Díky výšce přes dva metry se v nich většina hostů může pohodlně postavit a volně pohybovat.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Posvátné údolí Inků je obklopeno několika vrcholy přesahujícími 5 000 metrů nad mořem. Z kapslí je tak možné pozorovat dramatickou scenérii vysokých andských štítů, které se během dne mění podle dopadu slunečních paprsků.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Milovníci přírody si v okolí přijdou na své díky množství turistických tras, skalních stěn a vyhlídek.
Autor: Natura Vive Skylodge / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Ve vyšších polohách lze spatřit kondory andské, kolibříky i další druhy horských ptáků, zatímco okolní svahy pokrývají typické andské rostliny a zemědělské terasy, které se využívají už stovky let.
Autor: Natura Vive/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz