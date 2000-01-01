Měl to být obchod století, je to realitní noční můra. Ikonický dům z Perníkového táty má nového majitele. Původní cena 4 miliony dolarů (82 milionů korun) padla kvůli fanouškům, kteří na střechu neustále házejí pizzy, na třetinu. Majitelka po letech marného boje s vtipálky dům raději prodala pod cenou.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Když se v roce 2008 v městě Albuquerque objevil štáb nové seriálové produkce, rodina Quintanových netušila, že jejich poklidný život končí.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Jejich dům na adrese 3828 Piermont Drive si filmaři vybrali jako ideální kulisu pro domov geniálního, ale frustrovaného učitele chemie na střední škole.
Autor: Raisa Macouzet / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Kvůli diagnostikované rakovině plic a finanční tísni začne využívat své znalosti k výrobě metamfetaminu, čímž se promění z pokorného učitele v nelítostného drogového barona.
Autor: All Film Archive/Sony Pictures Television / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
Interiéry se později natáčely v ateliérech, ale tento dům posloužil jako předloha pro každou detailní repliku.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Jenže seriál Perníkový táta se stal globálním fenoménem a dům se proměnil v poutní místo, kam ročně zamířily tisíce lidí.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Zlom přišel se třetí sérií. Scéna, ve které Walter White (herec Bryan Cranston) v návalu vzteku vyhodí pizzu na střechu garáže, se stala legendární.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Fanoušci ji ale začali v reálném světě napodobovat s takovou vervou, že majitelka Joanne Quintana musela denně uklízet zbytky jídla.
Autor: Raisa Macouzet / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Nepomohly prosby, zákazy, ani dvoumetrový ocelový plot, kterým majitelka nechala dům v roce 2017 ohradit. Fanoušci pizzu prostě házeli dál.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Majitelka loni zkusila „vystřelit“ cenu na 4 miliony dolarů (82 milionů korun) v naději, že se najde fanoušek, kterému neustálý zájem nebude vadit.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Trh byl ale neúprosný. Hodnota domu bez „seriálového bonusu“ byla odhadována na pouhých 400 tisíc dolarů (8,2 milionu korun).
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Po roce čekání a dalším pizzovém ostřelování musela majitelka kapitulovat.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
V únoru 2026 šel dům do uzavřené aukce. Přihlásilo se 30 vážných zájemců. Cena rychle stoupala.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Konečné přiklepnutí kladívkem přišlo 25. února 2026, kdy dům za 1,3 milionu dolarů (přibližně 27 milionů korun) získal pravděpodobně kontroverzní americký streamer Adin Ross.
Autor: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Realitní experti se shodují, že nebýt „pizzového stigmatu“ a neustálého narušování soukromí, mohl být dům jako unikátní filmová lokace prodejný za mnohem vyšší sumu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům je koncipován jako 5+kk. Má 4 ložnice a 3 koupelny. Užitná plocha je 177 metrů čtverečních.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Pozemek má celkem 700 metrů čtverečních. V seriálu ale dům vypadal záměrně menší.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost byla postavena v roce 1972, což vysvětluje jeho specifický retro vzhled s dřevěnými obklady, které filmaři tolik milovali.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Pětadvacetiletý streamer, který dům koupil, plánuje z místa udělat dokonalou seriálovou repliku včetně pizzy na střeše a karavanu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz