Dvouletá výstavba malého, ale chytře řešeného moderního domku byla i jakýmsi mezníkem a zlomovým okamžikem pro pořad Libovky Pepy Libického. „Odstartovalo to vlastně větší Libovky Pepy Libického. Řekl jsem si, že už nebudeme dělat jen stoly, ale že budeme dělat něco pořádného. Jsem původem stavař, tak jsem se chtěl pustit do nějakého většího stavebního projektu,“ vyprávěl Libický. „Vznikal by velmi krátce, kdybych měl čas pracovat jen na tom. Ale kvůli tomu, že jsme všechny práce na tiny housu natáčeli, tak to trvalo asi dva roky,“ vysvětlil.
Velké stěhování slepic
Na místě, na němž aktuálně dům stojí, přitom před lety žili hlavně čtyřnozí obyvatelé. „Původně tu byla králíkárna, na místě kuchyně bydlely slepice a v části, kde je koupelna, jsme dřív mívali prase,“ vzpomínal Libický. „Celé to tedy muselo začít tím, že jsem slepicím postavil nový kurník,“ dodal s úsměvem.
Z původního hospodářského stavení toho moc nezůstalo. „Nejdřív jsme nainstalovali HS portál a pak už to šlo ráz na ráz, zbyly tady jen obvodové stěny. Pak mě napadlo, že chci zelenou střechu, takže i ta se musela celá vyměnit,“ popisoval Libický náročný projekt. Nakonec však vznikl moderní domek, který krásně zapadá do okolní zahrady.
Malý, ale šikovný
Interiér je laděný do industriálního stylu. Každý kousek prostoru je důmyslně využitý a všechno zde má své místo. Tiny house je přitom nadstandardně vybavený, nechybí například podlahové vytápění, v koupelně je zase pračka i sušička.
„Na návrhu koupelny jsem spolupracoval se svým švagrem, který pracuje jako architekt v Holandsku. Právě on zpracoval ten úplně první návrh. Pak ale přišla manželka a bylo potřeba to trochu pozměnit,“ usmíval se Libický. „Máme to rozdělené. Já jsem ten hnací motor, který celý projekt dokončí, ale na začátku je vždycky diskuse o designu, což je manželčina parketa,“ dodal.
Útulná ložnice vznikla na vyvýšeném patře domku. Pán domu si v ní však ještě neměl možnost pořádně pohovět. „Těšil jsem se, že až to doděláme, tak se sem půjdeme poprvé vyspat, ale vlastně jsme tu asi pohromadě nespali ani jednou. Moc si to ale užívá švagrová – když sem přijede s dětmi, je to jejich království,“ vyprávěl.
Zahrada plná „libovek“
Na zahradě rodině opravdu prakticky nic nechybí. Kromě designového posezení pod pergolou jsou tu vyvýšené truhlíky, pro chvíle relaxace a odpočinku koupací sud a ke koupání v prosluněných dnech zase láká bazén se slanou vodou. „Mám rád dovolené u moře, tak jsme si vytvořili takové moře na zahradě,“ usmíval se Pepa.
|
Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost
I bazén je přitom postaven se zakomponováním těch nejmodernějších technologií. „Bazén jsme vybudovali ve spolupráci s firmou, která dělá systémy napojené na mobil, a prakticky od dubna až do zimy na vodu nemusíme sahat. Na telefonu si jen nastavíte, jakou chcete teplotu, a o stabilní kvalitu vody se stará zabudovaná technologie. Je jedno, jestli prší, máme celoročně krásnou, čistou vodu,“ liboval si. Po technologické stránce však v žádném případě nepřišla zkrátka ani samotná zahrada. Například zabudované zahradní trysky ekologicky zalévají trávník pomocí sběru dešťové vody.
Na každém kroku je zkrátka dobře znát, že se ve své práci Pepa opravdu našel. Aktuálně přitom rozjíždí i nový a poměrně ojedinělý projekt, jehož prostřednictvím by rád předal lásku k řemeslu i mladším generacím.
Vzdělává další generace
„V Dobříši jsme vytvořili Libovou dílnu Pepy Libického Academy. Hlavní myšlenkou je, aby za námi jezdily školy, studenti nebo i řemeslníci a učili se různým novým věcem. Přejeme si, aby se v lidech opět objevila láska k řemeslu,“ vysvětloval Libický. Do jejich projektu se zapojila například už Základní škola v Dobříši. „Ve školách běžně sice nějaké dílny jsou a často mají i skvělé vybavení, ale mnohdy chybí odborníci, kteří by studenty školili. A právě to byl jeden z impulzů, proč jsem se do takové dílny pustil,“ dodal.
K projektu se Pepovi nakonec podařilo přizvat i celou řadu firem, díky nimž mají studenti možnost pracovat s moderním vybavením i kvalitními materiály. Do práce se snaží zapojit i moderní technologie, a to například i umělou inteligenci, a vše propojit s řemeslem jako takovým. „Během workshopů nám hraje do karet, že jsou děti v jiném prostředí. Takže i ti, co ve škole normálně zlobí, u nás v dílně krásně fungují,“ pochvaluje si. „Nejsme tam za kantory, naopak tam jsme za jejich parťáky, to je skvělé,“ usmíval se.
„Zároveň se to ale dětem snažíme nenutit, jen jim chceme ukázat cestu. Až se jednou budou rozhodovat, jaké povolání by v budoucnu chtěly dělat, tak aby dobře znaly všechny svoje možnosti,“ uzavřel Pepa Libický vyprávění s pozdravem: „Ať se dílo daří!“
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
|
15. listopadu 2023