Z chlívku má moderní bydlení. Kutil Libický dva roky stavěl chytře řešený dům

Spojit příjemné s užitečným nabírá v případě moderátora a kutila Pepy Libického zcela nový rozměr. V rámci natáčení pořadu Libovky Pepy Libického mu totiž na zahradě vyrostl moderní tiny house, ve kterém si teď během návštěv lebedí Pepovi přátelé a rodina. Původně přitom šlo o bydlení pro králíky, slepice, a dokonce i prase.
Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s...

Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s bazénem.

O kolik víc místa člověk potřebuje k životu?
I v obývacím pokoji je potřeba pečlivě zvážit každý centimetr prostoru.
Kuchyň je maličká, stejně jako zbytek domu, dala ale spoustu práce.
Pohled na ledničku
16 fotografií

Dvouletá výstavba malého, ale chytře řešeného moderního domku byla i jakýmsi mezníkem a zlomovým okamžikem pro pořad Libovky Pepy Libického. „Odstartovalo to vlastně větší Libovky Pepy Libického. Řekl jsem si, že už nebudeme dělat jen stoly, ale že budeme dělat něco pořádného. Jsem původem stavař, tak jsem se chtěl pustit do nějakého většího stavebního projektu,“ vyprávěl Libický. „Vznikal by velmi krátce, kdybych měl čas pracovat jen na tom. Ale kvůli tomu, že jsme všechny práce na tiny housu natáčeli, tak to trvalo asi dva roky,“ vysvětlil.

Velké stěhování slepic

Na místě, na němž aktuálně dům stojí, přitom před lety žili hlavně čtyřnozí obyvatelé. „Původně tu byla králíkárna, na místě kuchyně bydlely slepice a v části, kde je koupelna, jsme dřív mívali prase,“ vzpomínal Libický. „Celé to tedy muselo začít tím, že jsem slepicím postavil nový kurník,“ dodal s úsměvem.

Z původního hospodářského stavení toho moc nezůstalo. „Nejdřív jsme nainstalovali HS portál a pak už to šlo ráz na ráz, zbyly tady jen obvodové stěny. Pak mě napadlo, že chci zelenou střechu, takže i ta se musela celá vyměnit,“ popisoval Libický náročný projekt. Nakonec však vznikl moderní domek, který krásně zapadá do okolní zahrady.

O kolik víc místa člověk potřebuje k životu?
Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s bazénem.
I v obývacím pokoji je potřeba pečlivě zvážit každý centimetr prostoru.
Kuchyň je maličká, stejně jako zbytek domu, dala ale spoustu práce.
Pohled na ledničku
16 fotografií

Malý, ale šikovný

Interiér je laděný do industriálního stylu. Každý kousek prostoru je důmyslně využitý a všechno zde má své místo. Tiny house je přitom nadstandardně vybavený, nechybí například podlahové vytápění, v koupelně je zase pračka i sušička.

„Na návrhu koupelny jsem spolupracoval se svým švagrem, který pracuje jako architekt v Holandsku. Právě on zpracoval ten úplně první návrh. Pak ale přišla manželka a bylo potřeba to trochu pozměnit,“ usmíval se Libický. „Máme to rozdělené. Já jsem ten hnací motor, který celý projekt dokončí, ale na začátku je vždycky diskuse o designu, což je manželčina parketa,“ dodal.

Útulná ložnice vznikla na vyvýšeném patře domku. Pán domu si v ní však ještě neměl možnost pořádně pohovět. „Těšil jsem se, že až to doděláme, tak se sem půjdeme poprvé vyspat, ale vlastně jsme tu asi pohromadě nespali ani jednou. Moc si to ale užívá švagrová – když sem přijede s dětmi, je to jejich království,“ vyprávěl.

Zahrada plná „libovek“

Na zahradě rodině opravdu prakticky nic nechybí. Kromě designového posezení pod pergolou jsou tu vyvýšené truhlíky, pro chvíle relaxace a odpočinku koupací sud a ke koupání v prosluněných dnech zase láká bazén se slanou vodou. „Mám rád dovolené u moře, tak jsme si vytvořili takové moře na zahradě,“ usmíval se Pepa.

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

I bazén je přitom postaven se zakomponováním těch nejmodernějších technologií. „Bazén jsme vybudovali ve spolupráci s firmou, která dělá systémy napojené na mobil, a prakticky od dubna až do zimy na vodu nemusíme sahat. Na telefonu si jen nastavíte, jakou chcete teplotu, a o stabilní kvalitu vody se stará zabudovaná technologie. Je jedno, jestli prší, máme celoročně krásnou, čistou vodu,“ liboval si. Po technologické stránce však v žádném případě nepřišla zkrátka ani samotná zahrada. Například zabudované zahradní trysky ekologicky zalévají trávník pomocí sběru dešťové vody.

Na každém kroku je zkrátka dobře znát, že se ve své práci Pepa opravdu našel. Aktuálně přitom rozjíždí i nový a poměrně ojedinělý projekt, jehož prostřednictvím by rád předal lásku k řemeslu i mladším generacím.

Vzdělává další generace

„V Dobříši jsme vytvořili Libovou dílnu Pepy Libického Academy. Hlavní myšlenkou je, aby za námi jezdily školy, studenti nebo i řemeslníci a učili se různým novým věcem. Přejeme si, aby se v lidech opět objevila láska k řemeslu,“ vysvětloval Libický. Do jejich projektu se zapojila například už Základní škola v Dobříši. „Ve školách běžně sice nějaké dílny jsou a často mají i skvělé vybavení, ale mnohdy chybí odborníci, kteří by studenty školili. A právě to byl jeden z impulzů, proč jsem se do takové dílny pustil,“ dodal.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

K projektu se Pepovi nakonec podařilo přizvat i celou řadu firem, díky nimž mají studenti možnost pracovat s moderním vybavením i kvalitními materiály. Do práce se snaží zapojit i moderní technologie, a to například i umělou inteligenci, a vše propojit s řemeslem jako takovým. „Během workshopů nám hraje do karet, že jsou děti v jiném prostředí. Takže i ti, co ve škole normálně zlobí, u nás v dílně krásně fungují,“ pochvaluje si. „Nejsme tam za kantory, naopak tam jsme za jejich parťáky, to je skvělé,“ usmíval se.

„Zároveň se to ale dětem snažíme nenutit, jen jim chceme ukázat cestu. Až se jednou budou rozhodovat, jaké povolání by v budoucnu chtěly dělat, tak aby dobře znaly všechny svoje možnosti,“ uzavřel Pepa Libický vyprávění s pozdravem: „Ať se dílo daří!“

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

15. listopadu 2023
Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

VIDEO Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design...

Známá zpěvačka žije skromně. Opravuje školu a buduje vlastní hospodářství

Zpěvačka v domě žije s přítelem Jaromírem a spoustou zvířat, druhou část obývá...

Zpěvačka Viktorie Surmová bydlí s přítelem Jaromírem v malé obci ve Středočeském kraji. Společně...

Kutil Pepa Libický a jeho nový domov. Proč byla Stará Huť skvělá volba?

Moderátor a kutil o svém domově velmi rád zaníceně vypráví.

Že domov může být nejen klidným zázemím, ale i nekonečným zdrojem nápadů, dokazuje moderátor a...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány

„Mockrát jsem v životě narazil na zajímavé příběhy, které už nikdo nevypráví....

Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do...

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Radek Kašpárek patří k jedněm z nejúspěšnějších šéfkuchařů u nás.

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy,...

Nejčtenější

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

20. dubna 2026

Z chlívku má moderní bydlení. Kutil Libický dva roky stavěl chytře řešený dům

Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s...

Spojit příjemné s užitečným nabírá v případě moderátora a kutila Pepy Libického zcela nový rozměr. V rámci natáčení pořadu Libovky Pepy Libického mu totiž na zahradě vyrostl moderní tiny house, ve...

20. dubna 2026

Druhý obývák pod širým nebem: Co dnes nesmí chybět moderní zahradě?

Ve spolupráci
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů

Představa ideální zahrady prošla v posledních letech zásadní transformací. Už to není jen pečlivě střižený trávník a záhon s rajčaty. Stále častěji se setkáváme s pojmem koncept zahrady jako druhého...

19. dubna 2026

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

19. dubna 2026

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

18. dubna 2026

Střechu vlastně nepotřebujete, když se vám nad domem vznáší skála

Vmáčknuté do skulin, vmezeřené do každé průrvy, kopírující profil členitého...

Okouzlující španělská Andalusie má krás na rozdávání, ale třítisícové městečko Setenil de las Bodegas vyniká i nad tamní bohatý průměr. Patří totiž současně k nejmalebnějším a přitom nejneobvyklejším...

18. dubna 2026

Ministerstva, paláce i vodní díla. František Roith proslul jako autor mnoha unikátních staveb

Zřejmě nejznámějším Roithovým dílem je Městská knihovna na Mariánském náměstí v...

Kolem jeho staveb můžeme v Praze denně chodit; znají je i mimopražští, a to třeba ze záběrů televizního zpravodajství. Architekt František Roith pomohl našemu hlavnímu městu, aby bylo ještě...

17. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

17. dubna 2026

Soused začal chovat drůbež. Kohout nás budí ve čtyři ráno, už to nezvládáme

Premium
Obce mohou regulovat veřejný pořádek, včetně chovu zvířat. Plošné zákazy chovu...

Řešíme problém se sousedem. V hustě zastavěné části obce si pořídil drůbež, kterou začal ve velkém chovat. Kohout nás budí pravidelně kolem čtvrté hodiny ranní, což je pro pracující lidi neúnosné,...

17. dubna 2026

Jak poznat lokalitu, kde se dobře žije? 5 věcí, které rozhodují

Ve spolupráci
Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

Při výběru bytu lidé často řeší dispozici, cenu nebo vzhled projektu. O skutečné kvalitě života však rozhoduje hlavně lokalita, která vytváří bezpečný a pohodlný přístav pro život. Důležitá je...

16. dubna 2026  11:45

Dům v oblacích. Legendární vodojem nabízí luxusní bydlení 21 metrů nad zemí

Kde přesně obec Thorpeness a bájný Dům v oblacích leží? Na východě anglického...

Zvlněnou krajinu s remízky, malebnou vesnici a domky rybářů na nedalekém pobřeží. To všechno budete mít z výšky jednadvaceti metrů jako na dlani. Tu krásu okolo přitom nebudete sledovat z rozhledny...

16. dubna 2026

KVÍZ: Znáte rekordní stavby a kuriozity v Česku?

,

Od prvního českého mrakodrapu přes nejdelší pěší most až po největší synagogu. Vyzkoušejte si kvíz o českých architektonických rekordech, zajímavostech a stavbách, které vyčnívají nad ostatní. O...

vydáno 16. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

