Kutil Pepa Libický a jeho nový domov. Proč byla Stará Huť skvělá volba?

Že domov může být nejen klidným zázemím, ale i nekonečným zdrojem nápadů, dokazuje moderátor a kutil Pepa Libický. Svůj domov si vybudoval v podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše. Ve zrekonstruovaném bytě tak vznikl prostor, který spojuje rodinný život s jeho vášní pro řemeslo a tvoření.
Moderátor a kutil o svém domově velmi rád zaníceně vypráví.

Moderátor a kutil o svém domově velmi rád zaníceně vypráví. | foto: Ivan Kahún

Dům je už zvenku na první pohled dost originální.
Podkroví nabízí možnost velkých střešních oken.
Dřevěné prvky jsou k vidění ve všech místnostech včetně kuchyně.
Místa není moc, jídelní stůl se ale vejde.
16 fotografií

Do podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše se moderátor a kutil Pepa Libický s rodinou přestěhoval z bytu v Praze. Prostor bylo potřeba rychle zrekonstruovat a přizpůsobit tak, aby v něm rodina opravdu našla svůj nový domov.

Jeho rozhodnutí přesídlit právě sem se však velmi brzy ukázalo jako správná volba. Z jejich nového domova se totiž stala hotová studnice nápadů, které začal využívat ve svém pořadu Libovky Pepy Libického na FTV Prima.

„Libovky vznikly hlavně proto, že mě baví pracovat rukama, a zároveň jsem chtěl lidi inspirovat. Ukázat jim, že to není tak těžké. Snažím se taky sledovat zajímavé novinky, hledat nové materiály, techniky…“ vysvětlil kutil.

To vše se přitom odráží i na jeho domově, kde se některé díly dokonce přímo natáčejí. Například ve dvousté epizodě pořadu měli diváci možnost vidět práci na nové podlaze přímo v Pepově bytě. Při pohledu na světlou podlahu by přitom asi nikoho nenapadlo, že jde o rigidní vinylovou podlahu, dekor totiž velmi věrně simuluje parkety, tzv. rybí kost neboli herringbone.

Dům je už zvenku na první pohled dost originální.
Moderátor a kutil o svém domově velmi rád zaníceně vypráví.
Podkroví nabízí možnost velkých střešních oken.
Dřevěné prvky jsou k vidění ve všech místnostech včetně kuchyně.
Místa není moc, jídelní stůl se ale vejde.
16 fotografií

Ačkoliv většinu hlavních komponentů bytu má na svědomí Pepa, návrhy designu, dekorace a zkrátka to, co z obydlí utváří domov, je prací jeho manželky Dany.

Dokonale sehraná dvojice

„Máme to rozdělené. Já jsem ten hnací motor, který celý projekt dokončí, ale na začátku je vždycky diskuse o designu, což je manželčina parketa,“ vysvětlil Libický s úsměvem.

Ve vybavení bytu hrají prim hlavně zemité barvy a přírodní materiály, především dřevo. Kontrastní černý nábytek a dekorace zase interiéru dodávají moderní a lehce industriální nádech, aniž by prostor působil chladně nebo neosobně. Celek tak stojí na vyvážené kombinaci praktičnosti a estetiky, kde má každý prvek své místo i smysl.

Hlavní dominantou jídelní části je velký stůl z dřevěného masivu s efektním dílem z pryskyřice a podstavcem vyrobeným ze starých šlapacích šicích strojů. I ten je původním výrobkem z Libovek Pepy Libického, a to rovnou z historicky prvního dílu.

Působivým detailem v obývacím pokoji je také televize nainstalovaná do posuvného dřevěného panelu. Stejně jako dětský pokojíček je i ložnice laděná do tlumených tónů béžové a hnědé a vévodí jí velká manželská postel. Dostatek úložných prostor je řešen velkou šatní skříní. Díky nápaditým doplňkům působí místnost harmonicky a útulně, nechybí například lapač snů nebo makramé dekorace.

Bára Nesvadbová bydlí v kouzelném domě za Prahou. Skrytá oáza je plná zvířat

Všestranná, moderní terasa

Od jara do podzimu si rodina užívá pohodlí stylové terasy s výhledem do okolí. Disponuje moderní bioklimatickou pergolou, díky níž je možné si v horkých letních dnech terasu zastínit podle nálady. Posuvné lamely střechy zase podle Pepových slov umožňují pod pergolou klidně i grilovat. Samozřejmostí je také vestavěné osvětlení, jehož intenzita se dá přizpůsobit podle potřeby.

Podlaha na terase je z thermo borovice, která je odolná jak vůči vlhkosti, tak i změnám teplot. „To je velmi zajímavý materiál, který se dnes používá i jako obklad domu. Kvůli válce byl totiž zakázán dovoz sibiřské borovice, a tak se hledaly nějaké alternativy. No a z evropských zdrojů se začala vyrábět tepelně upravovaná borovice. Dřevo se vysuší a tím se docílí toho, že v budoucnu už nepracuje. Získáte tím skvělý materiál, který funguje za jakéhokoliv období,“ vysvětlil Libický.

Bydlení Pepy Libického zkrátka není jen výsledkem prvotní rekonstrukce, ale dlouhodobého procesu. Prostor se tu postupně mění, vylepšuje a doplňuje, stejně jako jednotlivé projekty, které znají diváci z televizních obrazovek. Právě tato otevřenost změnám a radost z tvoření dělají z podkrovního bytu místo, kam se celá rodina s láskou vrací.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Známý herec žije v bytě na pražském Smíchově. Něco mu ale chybí

Byteček není velký, ale pro jednoho mladého herce akorát.

Herec Martin Hlubocký, známý z nejrůznějších seriálů, divadelních her, ale i studentského...

Slavná návrhářka Liběna Rochová žije na Malé Straně. Výhled má skvostný

Liběna Rochová se ve svém bytě a zároveň ateliéru cítí skvěle.

VIDEO Oděvní designérka Liběna Rochová propojuje svůj profesní život s tvůrčím. Ve svém ateliéru na jedné...

Anglický venkov v Počernicích. Nahlédněte do království známé designérky

Součástí domova je pro všechny tři obyvatelky také tříčlenná psí smečka....

Designérka Ariana-Asadeh Kouhestani bydlí v pražských Horních Počernicích. Dům v anglickém stylu...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní...

Známý tanečník ze StarDance ukázal svůj byt snů. Půl roku hledání se vyplatilo

Tanečník s manželkou si byt zařídili přesně tak, jak si vysnili.

Profesionální tanečník Marek Dědík si s manželkou Terezou vytvořil domov, který odráží jejich vášeň...

Nejčtenější

Našli to pravé Řecko. Vysněný dům básníka si koupili za cenu garáže v Praze

Venkovský dům se dá v Řecku koupit za cenu garáže v Praze.

Dům v Řecku jsme si chtěli s ženou pořídit vždy. Jen měl být původně odměnou na stáří – něco jako zlatý důchod pod středomořským sluncem, kdy si budeme v osmdesáti říkat: hele, to jsme si ten život...

Motokáry, střelnice a luxus. Ohromující vila s cenovkou 430 milionů šokuje

Když někdo sní o vlastním domě, většinou si představí vilku se zahradou a...

Když někdo sní o vlastním domě, většinou si představí vilku se zahradou a bazénem. V Gilbertu v Arizoně v USA ale laťku posunuli o několik levelů výš.

Jak bydlí italská architektka v Miláně. Nahlédněte do jejího stylového bytu

Sarah Balivo žije v Miláně, kam se původně přestěhovala, aby mohla studovat...

Sarah Balivo žije v Miláně, kam se původně přestěhovala, aby mohla studovat architekturu. Nyní se živí jako architektka a odbornice na interiérový design. Při práci se jí vyplácí používat empatický...

Kutil Pepa Libický a jeho nový domov. Proč byla Stará Huť skvělá volba?

Moderátor a kutil o svém domově velmi rád zaníceně vypráví.

Že domov může být nejen klidným zázemím, ale i nekonečným zdrojem nápadů, dokazuje moderátor a kutil Pepa Libický. Svůj domov si vybudoval v podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše. Ve...

Z rybářské vesnice sovětskou enklávou. Prokletí lotyšské Karosty trvá dodnes

Karosta vznikla vlastně náhodou. Nejprve jako malá osada u ruin pevnosti na...

Jedna velká říše tu kdysi končila, druhá začínala. Do místní historie ale sáhly obě pořádně, a dost nehezky. Po druhé světové válce vzniklo z malé lotyšské rybářské vesnice uzavřené město, určené k...

Sbohem, paneláku! Rodina našla nový domov v řadové dřevostavbě v Litoměřicích

Řadový dům je součástí developerského projektu čtrnácti dřevostaveb v...

Roman žil spokojeně s manželkou a dvěma dětmi v zrekonstruovaném panelovém bytě v Litoměřicích. O změně neuvažovali. Pak se ale doslechli o nedaleké stavbě řadových dřevostaveb. Vše nakonec změnil...

6. dubna 2026

Čtyři lidé v malém bytě. Podívejte se na neuvěřitelné řešení se zvedací postelí

Malý byt a velká postel, to bývá vždy pořádný problém. Zejména když omezený...

Malý byt a velká postel, to bývá vždy pořádný problém. Zejména když omezený prostor obývá hned čtyřčlenná rodina. Rozkládací pohovka? Sklopná postel? Ani jedno z těchto dvou řešení nestačilo. A tak...

5. dubna 2026

Architektka vybudovala oázu pod Broumovskými stěnami. Vše začalo maringotkou

Majitelka Michaela Térová je architektkou.

Na začátku stála inspirace malebnou krajinou Broumovských stěn. Architektka zde za pomoci rodiny vybudovala chatu s bazénem. Dokázala tak spojit venkovský styl s moderními prvky.

4. dubna 2026

Chalupa ztratila svou funkci. Architekti k rekonstrukci přistoupili s pokorou

Chalupa v Borových Ladech.

Fenomén úniků do přírody zvaný chalupaření nebyl jen výsadou 20. století a především minulého režimu, tato česká specialita se udržuje dodnes. Někdy lze hovořit o tom, že architekti budují opravdové...

3. dubna 2026  11:02

Hrozba od sousedů. Co dělat, když se na váš pozemek naklánějí nemocné stromy?

Premium
Ve vaší situaci bych rozhodně nezůstával jen u ústní domluvy. Máte právo chtít,...

Se sousedkou máme slušný vztah, bez problémů. Bohužel, borovice a smrky, které jsou cca 5 až 8 metrů od hranice našeho pozemku, už dosahují výšky cca 10 až 15 metrů. Stromy jsou ve špatném stavu,...

3. dubna 2026

Jeden vaří, druhý jí. Na Letné vznikl fantastický byt ušitý rodině na míru

Bytu dominuje velkorysý obytný prostor s kuchyní, jež zachovává původní...

Otec, matka a syn, tři osobnosti, které pojí silné pouto. Zároveň každého charakterizují vlastní zájmy a odlišné požadavky na život a bydlení. Designérka Iva Hájková se ve své realizaci na pražské...

3. dubna 2026

Stín na střeše jako neviditelný zloděj úspor. Na co si dát pozor při plánování fotovoltaiky?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Fotovoltaika na střeše rodinného domu je pro tisíce Čechů jasnou cestou k úsporám. Jenže i ta nejlepší technologie může narazit na nečekaného soupeře – obyčejný stín. Stačí vzrostlý strom u sousedů,...

2. dubna 2026

Z rybářské vesnice sovětskou enklávou. Prokletí lotyšské Karosty trvá dodnes

Karosta vznikla vlastně náhodou. Nejprve jako malá osada u ruin pevnosti na...

Jedna velká říše tu kdysi končila, druhá začínala. Do místní historie ale sáhly obě pořádně, a dost nehezky. Po druhé světové válce vzniklo z malé lotyšské rybářské vesnice uzavřené město, určené k...

2. dubna 2026

Kutil Pepa Libický a jeho nový domov. Proč byla Stará Huť skvělá volba?

Moderátor a kutil o svém domově velmi rád zaníceně vypráví.

Že domov může být nejen klidným zázemím, ale i nekonečným zdrojem nápadů, dokazuje moderátor a kutil Pepa Libický. Svůj domov si vybudoval v podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše. Ve...

2. dubna 2026

Dokázali byste žít na pár metrech? V Brně vyrostlo bydlení budoucnosti

Byty jsou již zařízené. Kombinace světlého dřeva, barevných prvků a zeleně...

Vysoké ceny a nedostatek bytů trápí mnohé z nás. Co s tím? Studio KOGAA nabídlo chytré řešení s označením NOOX. Jde o koncept dostupného bydlení řešící problémy zejména ve městech. Mikro byty si...

1. dubna 2026

Našli to pravé Řecko. Vysněný dům básníka si koupili za cenu garáže v Praze

Venkovský dům se dá v Řecku koupit za cenu garáže v Praze.

Dům v Řecku jsme si chtěli s ženou pořídit vždy. Jen měl být původně odměnou na stáří – něco jako zlatý důchod pod středomořským sluncem, kdy si budeme v osmdesáti říkat: hele, to jsme si ten život...

1. dubna 2026

Motokáry, střelnice a luxus. Ohromující vila s cenovkou 430 milionů šokuje

Když někdo sní o vlastním domě, většinou si představí vilku se zahradou a...

Když někdo sní o vlastním domě, většinou si představí vilku se zahradou a bazénem. V Gilbertu v Arizoně v USA ale laťku posunuli o několik levelů výš.

31. března 2026

