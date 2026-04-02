Do podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše se moderátor a kutil Pepa Libický s rodinou přestěhoval z bytu v Praze. Prostor bylo potřeba rychle zrekonstruovat a přizpůsobit tak, aby v něm rodina opravdu našla svůj nový domov.
Jeho rozhodnutí přesídlit právě sem se však velmi brzy ukázalo jako správná volba. Z jejich nového domova se totiž stala hotová studnice nápadů, které začal využívat ve svém pořadu Libovky Pepy Libického na FTV Prima.
„Libovky vznikly hlavně proto, že mě baví pracovat rukama, a zároveň jsem chtěl lidi inspirovat. Ukázat jim, že to není tak těžké. Snažím se taky sledovat zajímavé novinky, hledat nové materiály, techniky…“ vysvětlil kutil.
To vše se přitom odráží i na jeho domově, kde se některé díly dokonce přímo natáčejí. Například ve dvousté epizodě pořadu měli diváci možnost vidět práci na nové podlaze přímo v Pepově bytě. Při pohledu na světlou podlahu by přitom asi nikoho nenapadlo, že jde o rigidní vinylovou podlahu, dekor totiž velmi věrně simuluje parkety, tzv. rybí kost neboli herringbone.
Ačkoliv většinu hlavních komponentů bytu má na svědomí Pepa, návrhy designu, dekorace a zkrátka to, co z obydlí utváří domov, je prací jeho manželky Dany.
Dokonale sehraná dvojice
„Máme to rozdělené. Já jsem ten hnací motor, který celý projekt dokončí, ale na začátku je vždycky diskuse o designu, což je manželčina parketa,“ vysvětlil Libický s úsměvem.
Ve vybavení bytu hrají prim hlavně zemité barvy a přírodní materiály, především dřevo. Kontrastní černý nábytek a dekorace zase interiéru dodávají moderní a lehce industriální nádech, aniž by prostor působil chladně nebo neosobně. Celek tak stojí na vyvážené kombinaci praktičnosti a estetiky, kde má každý prvek své místo i smysl.
Hlavní dominantou jídelní části je velký stůl z dřevěného masivu s efektním dílem z pryskyřice a podstavcem vyrobeným ze starých šlapacích šicích strojů. I ten je původním výrobkem z Libovek Pepy Libického, a to rovnou z historicky prvního dílu.
Působivým detailem v obývacím pokoji je také televize nainstalovaná do posuvného dřevěného panelu. Stejně jako dětský pokojíček je i ložnice laděná do tlumených tónů béžové a hnědé a vévodí jí velká manželská postel. Dostatek úložných prostor je řešen velkou šatní skříní. Díky nápaditým doplňkům působí místnost harmonicky a útulně, nechybí například lapač snů nebo makramé dekorace.
Všestranná, moderní terasa
Od jara do podzimu si rodina užívá pohodlí stylové terasy s výhledem do okolí. Disponuje moderní bioklimatickou pergolou, díky níž je možné si v horkých letních dnech terasu zastínit podle nálady. Posuvné lamely střechy zase podle Pepových slov umožňují pod pergolou klidně i grilovat. Samozřejmostí je také vestavěné osvětlení, jehož intenzita se dá přizpůsobit podle potřeby.
Podlaha na terase je z thermo borovice, která je odolná jak vůči vlhkosti, tak i změnám teplot. „To je velmi zajímavý materiál, který se dnes používá i jako obklad domu. Kvůli válce byl totiž zakázán dovoz sibiřské borovice, a tak se hledaly nějaké alternativy. No a z evropských zdrojů se začala vyrábět tepelně upravovaná borovice. Dřevo se vysuší a tím se docílí toho, že v budoucnu už nepracuje. Získáte tím skvělý materiál, který funguje za jakéhokoliv období,“ vysvětlil Libický.
Bydlení Pepy Libického zkrátka není jen výsledkem prvotní rekonstrukce, ale dlouhodobého procesu. Prostor se tu postupně mění, vylepšuje a doplňuje, stejně jako jednotlivé projekty, které znají diváci z televizních obrazovek. Právě tato otevřenost změnám a radost z tvoření dělají z podkrovního bytu místo, kam se celá rodina s láskou vrací.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.