Každý z manželů má v penthousu svůj „byt“, kuchyňský ostrůvek stěhoval jeřáb

Jenže dispozice prostoru nejvyššího patra domu byly ve stadiu hrubé stavby již hotové. „Bylo proto nutné převzít od developera projektovou dokumentaci, projít navržená řešení, jak po stránce stavební, tak po stránce již schválených technologií a dojednat s oddělením klientských změn rozsah možných změn tak, aby se zásadně zvedl původně navržený standard po estetické a kvalitativní stránce,“ popisuje technickou stránku projektu Miloslav Kolařík ze společnosti Decoland, která se realizace ujala.

Pro ambientní svícení na chodbě byla použitá deska Patagonie.

Potvrzené změny bylo nutné zrealizovat v koordinaci s developerem nařízenými subdodavateli tam, kde jejich úroveň odpovídala požadovaným kritériím, popřípadě prosadit změny subdodavatelů tam, kde požadovaná úroveň chyběla.

„A to vůbec nebylo jednoduché, protože developerem nařízení subdodavatelé nebyli ochotni, nebo schopni dodat požadované práce v žádoucí kvalitě práce anebo materiálu. Ocenili bychom, kdyby u podobných projektů byla větší volnost ve výběru subdodavatelů bez penalizace. Na druhé straně musíme ocenit pozitivní přístup celého oddělení změn developera a samotného stavbyvedoucího. Tito byli projektem nadšeni a byli velmi nápomocní,“ hodnotí Miloslav Kolařík.

Výsledek „proměny“ přihlásila společnost Decoland do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Devátý ročník soutěže je již otevřený, architekti a interiéroví designéři z Česka i Slovenska už mohou hlásit své projekty dokončené v roce 2023, a to až do 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhne opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024.

Výzvy, které se musely řešit

Kuchyňský ostrov ve tvaru krystalu má základ z laserově svařované konstrukce z nerezové oceli vyrobené podle počítačového modelu na milimetr přesně. Do penthousu ji musel dostat jeřáb.

K nejnáročnějším úkolům patřilo například dopravit do bytu křehké kamenné desky Taj Mahal pro kuchyňský ostrov a jeho samotná konstrukce, vždyť má hmotnost téměř 200 kilogramů. Na pomoc musel přijít jeřáb.

Velkou výzvou bylo také dopravit na stavbu a nepoškozeně instalovat zrcadlo v dámské šatně o úctyhodném rozměru 3 000 × 3 000 cm. Výčet dalších úkolů by byl ještě hodně dlouhý...

Dva světy v jednom bytě

Penthouse má velký obývací prostor, který v půdorysu výrazně narušovaly dva sloupy s technologickými stupačkami. „Nevzhledné, překážející sloupy jsme však dokázali využít pro praktické rozdělení celého prostoru do čtyř zón,“ popisuje Miloslav Kolařík. Vznikla tak jídelní a kuchyňská zóna, televizní a relaxační prostor s pohovkami a dále konverzační zóna s křesílky.

V zadání bylo dále vytvořit dva oddělené světy, pánskou pracovnu a pánskou šatnu, ložnici a koupelnu a dámskou šatnu, ložnici a koupelnu. „Po několika sezeních s investorem jsme dospěli k řešení, které zcela jednoznačně materiálově a barevně prozrazuje, kdo prostory užívá,“ doplňuje Miloslav Kolařík.

Materiálové a barevné provedení společných prostor řešili architekti a designéři s manželkou investora. Vznikly tři varianty za použití různých mramorů a k nim ladících dřevin. Ve výsledné variantě se zkombinovala béžově šedá epoxidová stěrka, tmavý travertin a diagonálně sesazená dubová dýha mořená do tabákově hnědo-šedého odstínu. To vše v kontrastu se zářivým křemencem neboli quarzitem Taj Mahal a nábytkovými moduly v laku s efektem kotoučem zbroušené oxidované oceli.

V koupelně se pamatovalo na každý detail, od mramorových obkladů až po osvětlení.

„V interiéru jsme kombinovali stěrky, kámen, sklo, kov a dřevo tak, aby ve výsledku vznikl neotřelý, nápaditý interiér, který však bude současně velmi nadčasový a snadno udržovatelný,“ popisuje Miloslav Kolařík.

Velmi důsledně si autoři interiéru pohráli s ambientním svícením. Hlavní obytný prostor nasvěcuje hned několik zdrojů. V podhledu jsou umístěny směrově nastavitelné LED spoty, rozdělené do jednotlivě oddělených zón. Každou ze zón lze dále individuálně svítit ambientním světlem z lustrů.

Velmi příjemné regulovatelné světlo pak prostoru propůjčují LED pásky zabudované do subtilních hliníkových profilů o hraně vysoké 3 mm po celém obvodu třístupňového kaskádového podhledu. Elegantní LED pásky jsou umístěné za skleněnými policemi tak, aby prosvěcovaly pouze hrany polic rovněž, poskytují příjemné nenásilné světlo. Všechna světla mají jednotnou barvu 3 000 K.

„Šatny jsme kromě směrově stavitelných LED spotů nasvítili zabudovanými světly v prosklených skříních, která jsou spínaná na pohybové čidlo. Poskytli jsme tak velmi příjemné prostorové světlo pro příležitosti, kdy člověk šatnou pouze prochází a nepotřebuje hlavní světlo,“ upozorňuje Miloslav Kolařík.

Dominanty v interiéru

Interiér ozvláštňuje několik velmi dominantních prvků, zejména kuchyňský ostrov ve tvaru krystalu. Jeho základ tvoří laserově svařovaná konstrukce z nerezové oceli vyrobená podle počítačového modelu na milimetr přesně. Konstrukce je obložená deskami křemence řezaných v rozměrech a úhlech navržených v počítači.

Do konstrukce je zabudovaný odsavač par se spodním odtahem a korpusy šesti zásuvek na zátěžových pojezdech. Pojezdy musí vynést čela zásuvek z křemence o hmotnosti až 25 kg.

Další velmi dominantní prvek v interiéru představuje podsvícený kaskádový stropní podhled, který přechází do vertikální, rovněž podsvícené kaskádové stěny. Vertikální kaskáda poslouží jako rám budoucí autorské plastice.

Designéři museli najít i řešení, jak zabránit žáru z krbu, aby nepoškodil lak konzolové skříně umístěné nad ním.

„Investoři jsou milovníci umění, proto jsme mysleli na řadu velkých čistých ploch, připravených pro estetické zakomponování uměleckých děl,“ doplňuje na závěr Miloslav Kolařík, který interiér navrhl společně s Jitkou Horákovou.