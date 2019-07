Spojením dvou bytů vznikl neuvěřitelný penthouse s pěti koupelnami

Spojení dvou samostatných sousedících bytů do jednoho o rozloze 335 m2 se ujalo designérské studio KNOF Design. Nově vzniklý jednopodlažní penthouse je orientovaný na všechny čtyři světové strany. Díky nadstandardním oknům, kterých je dohromady 27, včetně šesti rohových, má nepřetržitý přísun přirozeného světla od východu do západu slunce.

Vstup z chodby do obývací části

„K navrhování interiérů přistupuji uvážlivě a s úctou. Snažím se zachovat charakter a autenticitu původního prostředí s využitím klasických stavebních postupů a zároveň vytvářet něco zcela nového,“ říká o stylu své práce Susan Knofová, zakladatelka a kreativní ředitelka studia KNOF Design.

V hlavní roli prostor a barvy

Záměrem bylo vytvořit otevřený prostor, který pojme kuchyň, jídelnu i společenskou část. Součástí penthousu jsou i tři ložnice, pracovna, šatna, technická místnost, herna a pět koupelen.

Designérka se snažila každou místnost přizpůsobit individuálním požadavkům všech členů rodiny. Zejména šlo o uplatnění výrazných barev při návrhu herny, dětských pokojů a jejich koupelen, jejichž stěny zdobí fialová a růžová mozaika. Zajímavostí je koupelnové zrcadlo s květinovými vzory po stranách, kterými ho ručně ozdobila britská výtvarnice a designérka Ruth Parkerová.

Koupelny rodičů jsou zařízené stylově a vždy v harmonii s ostatními pokoji. Stěnu v pánské koupelně tvoří světlý kamenný obklad, koupelna patřící k pracovně má stěny pokryté tmavými mozaikovými obklady od Ann Sacks.

Dámská koupelna s růžovým nádechem je na první pohled nositelkou jemného ženského elementu a elegance. Koupelna pro hosty má odstíny krémově šedé a světle růžové barvy, keramické obklady s patchworkovým vzorem jsou dílem španělské designérky Patricie Urquiolyové.

Kouzlo v detailu

Z tvorby designérky Susan Knofové vyzařuje cit pro detail. V kuchyňské části například zaujme posuvný panel z matného skla za pracovní plochou, který rafinovaně skrývá úložný prostor. Nikde nenajdete ani zbytečné kousky nábytku.

Vše je řešené účelně a funkčně s možností vytěžit maximum z toho, co skýtá velkorysý prostor. Dokonce i klimatizační jednotky jsou integrované do vestavěného nábytku, aby nenarušovaly celkový vzhled místností. Potřebné soukromí zajišťují záclony z voálu, jemné a lehké hustě tkané látky.

Projekt Penthouse on the Park v Sofii se probojoval do užšího výběru soutěže International Design + Architecture Awards 2015.

Z hlavní ložnice má majitelka vstup přímo do svého budoáru.