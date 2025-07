V pražských Nuslích stojí v ulici Boleslavova krásný pavlačový dům z přelomu 19. a 20. století. Objekt prošel kompletní přestavbou, která s citem oživila historickou stavbu. Vzniklo 15 bytových jednotek s výhledem do Nuselského údolí. Za projektem stojí studio Plus One Architects.