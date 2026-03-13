1. Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Statek Napořád zpěváka Pavla Callty je na prodej za 19,9 milionu korun. Užitná plocha je velká 1 740 metrů čtverečních, pozemek nabízí 3 408 metrů čtverečních.
Statek stojí v malebném prostředí Pošumaví již od roku 1869 ve vesničce Marčovice s cca 20 obyvateli. Statek je využívaný jako rekreační středisko, kde se pořádají svatby, firemní a teambuildingové akce, jógové víkendy a rodinné i skupinové pobyty. Nemovitost obklopuje udržovaná zahrada.
|
Zpěvák Pavel Callta si v Marčovicích pořídil statek. Byl to osud, přiznává
Na letní sezonu 2026 má majitel již rezervace na pořádání několika svatebních hostin. Ubytovací kapacita je pro 50 lidí, případně je možné využít prostornou zahradu ke stanování, a tím navýšit kapacitu až na 100 hostů.
Jsou zde apartmány s vlastním sociálním zázemím, dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje, velký sál a apartmán pro nevěstu a ženicha. Statek nabízí i relaxační zónu s bazénem a saunou. Dále je zde uzavřené nádvoří s pergolou a venkovní gril, dětské hřiště a ohniště. Cena je k jednání.