Nádhera na prodej: Kupte si zámeček na Hluboké nebo statek zpěváka Pavla Callty

Lenka Weberová
Od pohádkového renesančního zámečku na jihu Čech přes šumavskou usedlost Pavla Callty až po moderní vily v Průhonicích a Klánovicích. Prozkoumejte krásné nemovitosti, které se objevily v nabídkách realitních kanceláří.
1. Předslavice, Marčovice, okres Strakonice

1. Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Statek Napořád zpěváka Pavla Callty je na prodej za 19,9 milionu korun. Užitná plocha je velká 1 740 metrů čtverečních, pozemek nabízí 3 408 metrů čtverečních.

Statek stojí v malebném prostředí Pošumaví již od roku 1869 ve vesničce Marčovice s cca 20 obyvateli. Statek je využívaný jako rekreační středisko, kde se pořádají svatby, firemní a teambuildingové akce, jógové víkendy a rodinné i skupinové pobyty. Nemovitost obklopuje udržovaná zahrada.

Zpěvák Pavel Callta si v Marčovicích pořídil statek. Byl to osud, přiznává

Na letní sezonu 2026 má majitel již rezervace na pořádání několika svatebních hostin. Ubytovací kapacita je pro 50 lidí, případně je možné využít prostornou zahradu ke stanování, a tím navýšit kapacitu až na 100 hostů.

Jsou zde apartmány s vlastním sociálním zázemím, dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje, velký sál a apartmán pro nevěstu a ženicha. Statek nabízí i relaxační zónu s bazénem a saunou. Dále je zde uzavřené nádvoří s pergolou a venkovní gril, dětské hřiště a ohniště. Cena je k jednání.

Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Předslavice, Marčovice, okres Strakonice
Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...

Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech

Dominantu hlavního obytného prostoru tvoří krbová vložka umístěná v místě...

Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama...

Je to takový zahradní domek, ale ukázalo se, že nám to stačí, říká Viktor

Užitná plocha domu je 115,16 metrů čtverečních.

„Poznáte to podle dlouhého dřevěného plotu, teď už je hodně šedý,“ uvedl Viktor jako poznávací znamení místa, kde se nachází jejich krásná dřevostavba. Za nenápadnou ohradou, která se dlouze táhne...

Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště

Výstavba Jižního Města

Odpovědí na nedostatek bytů za socialismu byla velká sídliště na okrajích měst. Na Jižní Město, jež mělo být pýchou režimu, se první obyvatelé nastěhovali před padesáti lety. Původně jednotvárné šedé...

