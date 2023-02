Chtěli do menšího. Pohádkový dům jim bude skvěle sloužit celý život

S bydlením v dřevostavbě jsme měli bohaté zkušenosti. Koupili jsme ji z druhé ruky a vychovali v ní k dospělosti dvě děti. Před dvaceti lety ale nebyly dřevěné domy tak technologicky vychytané, jako ty současné. Navíc jsme se museli přizpůsobit stávající dispozici, která vycházela z typového domu a nebyla v mnoha ohledech praktická.

Když se děti odstěhovaly, byl nám dům už velký. Tehdy jsme začali uvažovat o tom, že si postavíme něco menšího a že budeme brát ohledy nejen na naše potřeby a přání, ale i na udržitelnou výstavbu a provoz domu.

Naší prioritou byl přízemní, protáhlý dům se všemi pokoji na jih, ekologické materiály, moderní technologie, maximální úspornost a zanedbatelná údržba. V oblasti přání pak dominovala jednoduchost s minimem volně stojícího nábytku, bezbariérovost a praktičnost. Od počátku jsme uvažovali o pasivním domě se zelenou střechou a obnovitelným zdrojem energie.

Věnovali jsme hodně času hledání toho pravého, i mezi typovými domy. Ale žádný nesplňoval naše představy. Pokaždé by šlo o kompromis. A protože v tom domě chceme být už do konce života, tak ať má vše, co potřebujeme. Ukázalo se, že bez architekta se neobejdeme.

Na veletrhu For Pasiv jsme si vytipovali čtyři firmy, které byly schopné dům nejenom individuálně navrhnout, ale zajistit i stavbu a dát jednu záruku za vše. Nakonec zvítězila kvalita, lidskost, empatie a ochota. Paní architektka neváhala navštívit náš starý dům, dlouho si s námi povídat a napojit se na naše myšlenkové pochody.

Její tým s námi prošel stavebním řízením, martýriem schvalování nové přístupové cesty i přípojky vody a kanalizace. Stavby se účastnila i jako autorský dozor, každý týden jezdila na kontrolu a vyladila nám i interiér. Ve spolupráci s dodavatelem stavby pak do sebe všechno pěkně zapadalo a při pohledu zvenčí úžasně klapalo.

Pocity, argumenty, barvy a fortel

Odpovědi: Architektka Irena Truhlářová a majitelé domu Petr a Michaela

Pocity

Irena Truhlářová: Spolupráce s Michaelou a Petrem byla velmi příjemná, vždy byli v dobré náladě, a to se odrazilo i v návrhu a realizaci. Prošli jsme společně i radikálním zásahem do prvotního konceptu domu a dostali zde jednu z prvních příležitostí inspirovat se a pracovat s feng-shui rozborem. Podle něj jde o dům vody – tématem domu je cesta, osud, plynutí života a času. V době návrhu bylo možné ovlivnit směr přípojky vody. Zvolili jsme tedy směr „hojné vody“, která přináší do domu štěstí, hojnost a požehnání.

Petr a Michaela: Stavba našeho domu byla pohádka. A jako v pohádce se nám tu žije. Kdokoli z kamarádů přijde na návštěvu, je u vytržení.

Argumenty

Irena Truhlářová: Nejprve jsme navrhli variantu, která reflektovala investorův požadavek na zimní zahradu. Vznikla tak terasa zapuštěná částečně do hmoty domu. Toto řešení však vycházelo energeticky i ekonomicky nevýhodně, proto jsme koncept po konzultaci s investorem radikálně přepracovali a terasu přesunuli zcela do exteriéru.

Petr a Michaela: Po zimní zahradě jsme toužili. Netušili jsme ale, jak moc to celou stavbu ovlivní. Paní architektka nás od počátku informovala o tom, že půjde o zásah do tepelné obálky domu a že to nebude dobře fungovat. Dodavatel stavby zase vysvětlil, jak důsledně by bylo nutné oddělit obálku domu od zimní zahrady a jak výrazně by se to promítlo do finančního rozpočtu. Oba nám vlastně předložili rozumné argumenty, proč mít zimní zahradu pouze v podobě zasněžené a že v jednoduchém tvaru je největší plus pasivního domu. Takže jsme z našeho požadavku ochotně ustoupili.

Barvy

Irena Truhlářová: Feng-shui výrazně napomohlo s barevným řešením interiéru a celkovou harmonizací prostoru. Nezvyklým prvkem je červená barva, která zaznívá na vstupních dveřích, a dále trochu netradičně i v kuchyni a v koupelně. V odstínu bordeaux jsme ji zakomponovali i do dámské šatny. V koupelnách nás bavilo pracovat s tenkými kompaktními deskami a popustit uzdu fantazii v barevnosti epoxidové stěrky. Osobně mi moc sedne oranžová barva v koupelně se saunou.

Petr a Michaela: Nedokázali jsme si představit, jak budou výrazné barvy působit. Výsledný efekt je ale nad očekávání pěkný.

Fortel

Irena Truhlářová: Podle feng-shui je osobním prvkem Petra i Michaely oheň a dřevo je pro ně prvkem harmonizačním. Záměrem tedy bylo, umístit dřevo do ložnice. Během realizace však přinesla komunikace s truhláři mnoho pěkných momentů, kterými bylo například odchýlení se od původní představy mít ve stěně za postelí svislý dřevěný obklad. Ve finále jsme se posunuli k zelené tapetě, která z pohledu feng-shui přináší stejný užitek. Pěkným detailem je i zaoblení stolů v pokojích dětí.

Petr a Michaela: Truhláři dělali vnitřní dveře, stoly, postele, skříně, police v nikách, parapety … a byli skvělá parta empatických lidí, která s ateliérem i s dodavatelem stavby dlouhodobě spolupracuje. Když se nám něco nezdálo, ochotně a bez řečí to předělali. Když viděli, že se na něco netváříme vesele, raději to komplet vyměnili. Klidně mohli říct, vybodneme se na to, už sem v životě nepojedeme. Ale neudělali to.

Technické parametry

Typ domu: pasivní

pasivní Zastavěná plocha: 307,2 m 2 včetně garáže, přístřešku pro auta, terasy a závětří + zahradní objekt 48,3 m 2

307,2 m včetně garáže, přístřešku pro auta, terasy a závětří + zahradní objekt 48,3 m Užitná plocha: 150 m 2 , garáž 20 m 2 , stání pro auta 45 m 2 , krytá terasa a závětří 46 m 2 , zahradní objekt (vč. terasy) 45 m 2

150 m , garáž 20 m , stání pro auta 45 m , krytá terasa a závětří 46 m , zahradní objekt (vč. terasy) 45 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém : masivní dřevěné panely Dekpanel, dřevovláknitá izolace – difuzně otevřená konstrukce / střecha I-nosníky, foukaná celulóza, vegetační střecha

: masivní dřevěné panely Dekpanel, dřevovláknitá izolace – difuzně otevřená konstrukce / střecha I-nosníky, foukaná celulóza, vegetační střecha Zdroj energie / teplo: FV panely, elektrické podlahové vytápění, v koupelnách doplněno el. sušákem ručníků, doplňkově krbová kamna

FV panely, elektrické podlahové vytápění, v koupelnách doplněno el. sušákem ručníků, doplňkově krbová kamna Větrání : kompaktní jednotka Nilan Compact K – aktivní rekuperace s ohřevem TUV, zásobník 180 l, aktivní chlazení

: kompaktní jednotka Nilan Compact K – aktivní rekuperace s ohřevem TUV, zásobník 180 l, aktivní chlazení Součinitel prostupu tepla stěnou U : 0,119 W/m 2 K

: 0,119 W/m K Autor arch. návrhu a projektu : Archcon atelier, s.r.o.,

: Archcon atelier, s.r.o., Realizace: Dřevostavby Biskup, s.r.o., 2021

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz