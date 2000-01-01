náhledy
Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak rapper a nakonec filmová hvězda. Paris Hilton a Mark Wahlberg si „vyměnili“ luxusní dům ve výjimečné čtvrti Beverly Park v Los Angeles, kde musí mít dům plochu minimálně 465 m2. Wahlberg jej prodal za 55 milionů dolarů v roce 2023, Paris ho letos koupila za 63 milionů dolarů. Dům je opravdu impozantní, má přes 2 800 metrů čtverečních, dvanáct ložnic a dvacet koupelen!
Dům se může pochlubit vysokými stropy a podlahami z tvrdého dřeva.
Kuchyň je vybavená špičkovými spotřebiči a deskami z přírodního kamene, ale představit si zde Paris jako kuchařku lze jen těžko...
V domě nechybí ani kancelář, kde si může Paris Hilton domlouvat své „aktivity“, v současné době totiž pracuje jako DJ v některých z největších světových klubů a vydělává si až 350 000 dolarů za hodinu.
V domě je 20 (!) koupelen, všechny jsou obložené mramorem.
Domácí kino má luxusní vybavení i rozměry.
Venkoví jídelnu lemují sloupy.
Velké terasy slouží k odpočinku s výhledem do soukromého údolí.
Na zahradě lze odpočívat na kryté terase venkovního domku i za deště
Obrovitý bazén vypadá spíš jako menší jezero...
Pozemek s plochou šesti akrů má i vlastní golfové hřiště.
Paris Hiltonová v módní kampani pro značku spodního prádla Agent Provocateur (září 2024)
Paris Hilton v módní kampani pro značku spodního prádla Agent Provocateur (září 2024)
